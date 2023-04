Lockheed Martin firma un contratto per F-35 UK Fleet Support

Lockheed Martin e l’F-35 Joint Program Office hanno firmato il Lightning Air System National Capability Enterprise (LANCE) 23-27 contract per supportare la flotta F-35 del Regno Unito. Il contratto ha un valore di circa 225 milioni di dollari, opzioni incluse, earantirà e migliorerà la disponibilità e la capacità della flotta F-35 del Regno Unito di condurre missioni in tutto il mondo.

“In base al LANCE 23-27 contract, BAE Systems fungerà da principale subappaltatore di Lockheed Martin, fornendo la maggior parte del personale a Royal Air Force (RAF) Marham e nelle sedi dispiegate secondo necessità. Il team industriale congiunto fornirà air crew, ground crew and mission planning training; technical and operational support; IT support; supply chain management and expertise; maintenance capabilities. Le capacità fornite dal team non solo amplieranno la capacità di manutenzione, ma assicureranno anche più di 140 posti di lavoro nel Regno Unito, principalmente presso RAF Marham, con ruoli aggiuntivi all’interno dei team di manutenzione in loco.

Lockheed Martin è l’appaltatore principale e lavora direttamente con l’F-35 Joint Program Office. Oltre alla gestione dei contratti, Lockheed Martin fornisce l’interfaccia alla Global Supply Solution (GSS) che supporta la flotta globale di F-35“, afferma Lockheed Martin.

“Il team del settore ha lavorato a stretto contatto con il Lightning Delivery Team e il JPO per fornire un contratto che supporterà le operazioni della Lightning Force”, ha affermato Mark Perreault, sustainment senior program manager at Lockheed Martin. “I servizi e le competenze forniti tramite lo sforzo LANCE saranno parte integrante delle operazioni quotidiane e della prontezza dei Lightning squadrons della Royal Navy e della RAF. Siamo orgogliosi di collaborare con BAE Systems e Lightning Team UK e non vediamo l’ora di continuare a supportare la flotta F-35 del Regno Unito”.

Il contratto continua il servizio di supporto preesistente presso RAF Marham e ne amplia l’ambito, con BAE Systems che fornisce compiti di guida del sito e coordina le operazioni con Lockheed Martin.

“Siamo davvero orgogliosi di poter continuare con successo la nostra fornitura di supporto alla UK Lightning Fleet insieme ai nostri partner del settore, come parte del Lightning Team UK”, ha affermato Dave Leach, head of UK F-35 Sustainment for BAE Systems. “In RAF Marham, come team del settore e insieme a Defence Equipment & Support, RAF e Royal Navy, sosterremo la continua crescita della UK Lightning Force nei prossimi anni, insieme al nostro partner Lockheed Martin, perseguendo al contempo opportunità per promuovere l’efficienza nel più ampio UK Combat Air Portfolio in cui BAE Systems è coinvolta”.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)