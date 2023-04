Il quinto A330neo di Condor decolla per il primo volo commerciale

Decolla il quinto A330neo di Condor, il secondo in “Beach”. Dopo aver preso in consegna l’aereomobile nuovo di fabbrica a Francoforte venerdì scorso, è decollato per il suo primo volo commerciale intorno alle 16:30 del 13 aprile. “Con circa 250 ospiti, la prima destinazione è il Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport a Mauritius. L’aeromobile, con registrazione D-ANRJ, sarà così il secondo aeromobile in “Beach” color ad entrare a far parte della flotta di lungo raggio con effetto immediato. È il quinto nuovo aereo a lungo raggio per Condor e la centesima consegna di questo tipo di aeromobile per il produttore Airbus.

Alla fine del 2022, il primo aeromobile A330neo nuovo di fabbrica è decollato per il suo volo inaugurale verso l’Oceano Indiano. Da allora Condor ha ricevuto altri quattro aeromobili a lungo raggio e prevede di riceverne un altro in media ogni mese fino al 2024. Gli A330neo di Condor attualmente volano più volte alla settimana verso Mauritius, Maldive, Punta Cana, Varadero, New York-JFK e, fin d’ora, Cancún“, afferma Condor.

“Gli ospiti possono aspettarsi una sensazione molto più spaziosa sui loro voli, l’ultima generazione di intrattenimento a bordo e, per la prima volta, la connettività a bordo. I nuovi velivoli sono tutti dotati di motori all’avanguardia del produttore Rolls Royce, che sono particolarmente efficienti grazie alla tecnologia più recente e possono essere utilizzati con Sustainable Aviation Fuels (SAF). L’aeromobile dispone anche di state-of-the-art flight and navigation systems che sono stati ulteriormente sviluppati appositamente per Condor, soddisfando customer-specific requirements. Ciò consente noise- and CO2-efficient approach and departure procedures, nonché una significativa riduzione dell’inquinamento acustico fino al 60%”, conclude Condor.

(Ufficio Stampa Condor – Photo Credits: Condor)