Esperti di droni in convegno per 5 giorni a Fiumicino: Enac ospita la riunione JARUS

Da oggi, 17 aprile 2023, per 5 giorni i massimi esperti di regolamentazione sui droni sono riuniti in un convegno ospitato dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac), a Fiumicino.

La riunione del JARUS – Joint Authority for Rulemaking on Unmanned System, organizzazione che riunisce 63 Stati, più EASA ed Eurocontrol e di cui Enac ha la Presidenza, si svolge presso l’hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino, e vedrà impegnati per tutta la settimana esperti del settore UAS (Unmanned Aircraft Systems), provenienti dalle autorità dell’aviazione civile di tutto il mondo. Gli specialisti si confronteranno sullo sviluppo della regolamentazione e delle linee guida per gli UAS, con il supporto di industria, centri di ricerca e università.

I lavori della plenaria sono stati aperti questa mattina dai saluti istituzionali del Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma, del Direttore Generale dell’Enac Alessio Quaranta, dal Direttore dell’Autorità Aeronautica del Kazakhstan Catalin Radu, e dal Direttore Generale di Eurocontrol Raul Medina.

“Questo meeting internazionale guarda al futuribile ed allo spazio aereo l’Ente supporta il progresso dell’attività dei droni, che garantisce, nell’ambito di una comunità internazionale assai unita e coesa, anche sviluppi tecnologici importanti e ricadute occupazionali di grande interesse. E per un Paese come il nostro, che rivendica anche di essere leader in un settore che si sta aprendo con tutti questi elementi di novità, è un fattore molto rilevante”, ha sottolineato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma.

Anche il Direttore Generale dell’Enac ha voluto rimarcare l’importanza dell’appuntamento che mette in connessione i rappresentanti di quasi tutto il mondo aeronautico: “Si discuterà della normativa tecnica comune e in particolare di una normativa che si applicherà al futuro dell’aviazione civile – ha spiegato Alessio Quaranta – ovvero alla gestione delle cosiddette ‘macchine volanti’ e a tutti quei servizi innovativi che si stanno studiando e che, in pochi anni, vedranno la luce, anche a livello commerciale: è il caso dei ‘taxi volanti’ che, in pochi anni, collegheranno gli aeroporti con i centri cittadini”.

Il Presidente del JARUS, Giovanni Di Antonio, Direttore Innovazione Tecnologica dell’Enac, e il Vice Presidente Craig Craig-Bloch-Hansen del Transport Canada hanno dato il via alla plenaria.

Il Direttore Generale di Eurocontrol Raul Medina, nel suo discorso introduttivo ha messo in evidenza il ruolo vitale ed essenziale del JARUS nell’affrontare le nuove sfide che il mondo dell’aviazione sta vivendo in questo periodo di veloce evoluzione, come le operazioni ad alta quota (Higher Airspace Operations – HAO), la Mobilità Aerea Avanzata (AAM) e il volo connesso dei velivoli a propulsione elettrica a decollo e atterraggio verticali (eVTOL).

Il Segretario Generale del JARUS, il Prof. Liu Hao della Behan University di Pechino ha infine presentato lo stato dei lavori.

I lavori della riunione plenaria, che saranno approfonditi nei vari gruppi di lavoro, affronteranno le tematiche legate alle operazioni basate sulle performance, ai requisiti di aeronavigabilità degli UAS relativi alle funzioni autonome e all’Intelligenza Artificiale, all’utilizzo simultaneo di più droni, ai concetti operativi di volo autonomo e, per la prima volta, al ruolo delle infrastrutture di terra per la mobilità aerea avanzata come i vertiporti e le infrastrutture di comunicazione, navigazione e sorveglianza (CNS).

I lavori, che termineranno venerdì 21 aprile, vedranno impegnati nelle sessioni plenarie e nei vari gruppi di lavoro circa 130 esperti provenienti da 35 Stati di Africa, America, Asia, Europa e Oceania, e da European Union Aviation Safety Agency (EASA), Eurocontrol, European Union Agency for the Space Programme (EUSPA) e World Food Programme (WFP).

Venerdì 21 aprile, inoltre, dopo la sessione di votazione, è previsto un aggiornamento sulle attività industriali e istituzionali nel settore degli UAS da parte di Airbus, EuroUSC, l’Autorità Aeronautica USA (Federal Aviation Administration – FAA), l’Agenzia Europea per il Programma Spaziale (European Union Space Programme Agency – EUSPA) e del World Food Programme (WFP) a testimonianza dell’interesse e della rilevanza che riveste il JARUS nel panorama industriale e istituzionale internazionale.

Lo scopo del JARUS, fondato nel 2008, è quello di sviluppare un set armonizzato di raccomandazioni per la definizione di requisiti tecnici e operativi e linee guida per gli UAS, che possono essere utilizzati dai propri membri e dalla più larga comunità aeronautica internazionale, inclusa l’ICAO, per lo sviluppo dei propri quadri regolamentari, favorendo l’armonizzazione dei requisiti, l’interoperabilità delle operazioni ed evitando duplicazioni di sforzi. Tra le più note innovazioni in ambito regolamentare introdotte dal JARUS nel corso degli anni rientra metodologia di classificazione delle operazioni dei droni, basata sul rischio, nelle categorie “A” (Open), “B” (Specific) e “C” (Certified) poi riprese da EASA, dallo sviluppo dei primi codici di aeronavigabilità basati sulle performance per il progetto degli UAS e, infine, della metodologia SORA (Specific Operations Risk Assessment) oggi inglobata nei Regolamenti Europei di settore (Metodo Accettabile di Rispondenza (AMC 1) all’Articolo 11 del Regolamento (EU) 2019/947).

(Ufficio Stampa Enac – Photo Credits: Enac)