easyJet per il FY23 prevede di superare le aspettative del mercato

easyJet migliora la sua performance nel primo semestre di oltre 120 milioni di sterline su base annua e prevede di superare le aspettative del mercato per il FY23, grazie alla trasformazione della rete, al miglioramento della capacità di guadagno e alla forte domanda.

“La Pasqua ha visto una solida performance operativa con lo slancio delle prenotazioni che è proseguito fino all’estate.

easyJet ha ridotto significativamente le perdite stagionali del primo semestre anno dopo anno, grazie a misure tra cui l’ottimizzazione della rete, il miglioramento degli ancillary products e una continua attenzione ai costi che ci consentono di beneficiare appieno dei forti livelli di domanda. La headline loss before tax per il primo semestre dovrebbe essere compresa tra £405 milioni e £425 milioni. Questo nonostante le sfide poste dai prezzi elevati del carburante, dall’inflazione e dai costi associati alla costruzione della resilienza nelle operazioni prima dell’estate 2023.

easyJet ha aumentato la capacità durante tutto il trimestre, con una crescita del 40% da gennaio a marzo. Questo incremento continuerà fino al picco estivo, quando easyJet tornerà ai livelli di capacità pre-pandemia, con la rete che vedrà una crescita di circa l’8% escludendo il ridimensionamento di Berlino. easyJet ha tutte le risorse necessarie prima di questo aumento dopo aver completato con successo la sua più grande crew onboarding campaign di sempre. L’attrattiva del brand easyJet continua a essere un fattore di differenziazione, con candidature ricevute che superano di oltre 8 volte il numero di ruoli assunti”, afferma easyJet.

“La domanda a Pasqua è stata forte, con circa 1.600 voli operati in media al giorno e con solide performance operative raggiunte. La capacità nel periodo di Pasqua, in UK, è tornata intorno ai livelli pre-pandemia, con una forte domanda e una crescita dei rendimenti positiva rispetto a Pasqua 2019. Le interruzioni dovute agli scioperi ATC francesi hanno continuato a essere osservate fino ad aprile, sebbene l’investimento di easyJet nella resilienza contribuirà a mitigarne l’impatto.

easyJet holidays continua a beneficiare della forte domanda in UK, aumentando ulteriormente le sue aspettative di crescita a circa il 60% anno su anno (precedentemente 50%)”, prosegue easyJet.

Johan Lundgren, CEO di easyJet, ha dichiarato: “La domanda di voli e vacanze per easyJet ha continuato a crescere nel semestre, determinando un miglioramento di oltre 120 milioni di sterline nelle nostre prestazioni e un miglioramento del fatturato di un miliardo di sterline anno su anno. Ciò è ulteriormente migliorato dalla nostra rete di destinazioni popolari e dalla capacità di guadagno migliorata.

Vediamo un continuo forte slancio delle prenotazioni in estate mentre i clienti danno la priorità alla spesa per i viaggi e scelgono compagnie aeree come easyJet che offrono il miglior rapporto qualità-prezzo e mix di destinazioni, così come easyJet holidays che sta continuando la sua traiettoria di forte crescita come compagnia di vacanze in più rapida crescita nel Regno Unito.

Tutto ciò significa che easyJet prevede di superare le aspettative del mercato per il FY23″.

“Durante il secondo trimestre easyJet ha volato 17,7 milioni di posti, in linea con la previsione, un aumento significativo rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando easyJet ha volato 14,8 milioni di posti. Il load factor è stato dell’88% (Q2 FY22: 78%), a causa dell’aumento della domanda dei clienti unita a viaggi senza restrizioni.

Il numero di passeggeri nel trimestre è aumentato a 15,6 milioni (Q2 FY22: 11,5 milioni).

I total group revenue and headline costs per il primo semestre dovrebbero essere rispettivamente di circa £2,690 miliardi e circa £3,105 miliardi. I prezzi sono rimasti elevati durante il primo semestre sia per ticket che ancillary revenue, a dimostrazione del continuo successo dell’ottimizzazione della rete di easyJet e degli ancillary products. I significativi aumenti del prezzo del carburante di anno in anno e il rafforzamento dell’USD hanno portato a un costo del carburante in sterline per posto a +71% (+£8,49) rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. I costi una tantum sono stati sostenuti durante il primo semestre in quanto 15 aeromobili in wet lease utilizzati nell’estate 22 hanno lasciato la flotta solo alla fine di ottobre.

easyJet continua ad avere uno dei bilanci più solidi, investment grade, dell’aviazione europea. Al 31 marzo 2023 la nostra posizione debitoria netta era di circa 0,2 miliardi di sterline (31 dicembre 2022: 1,1 miliardi di sterline). Nel mese di febbraio 2023 è stato rimborsato a scadenza un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro”, conclude easyJet.

Gli half year results saranno rilasciati il 18 maggio 2023.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)