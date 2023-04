EASA si avvicina ai cittadini dell’UE con il lancio di un sito Web multilingue

L’European Union Aviation Safety Agency ha aumentato la sua trasparenza nei confronti dei cittadini rendendo disponibile la EASA Light area del suo sito Web in tutte le 24 lingue dell’UE, garantendo che le informazioni sulle attività dell’EASA possano essere più facilmente comprese da milioni di persone cittadini non anglofoni in Europa e oltre.

EASA Light, lanciata a metà del 2020, è un’area del sito web EASA specificamente pensata per il grande pubblico, piuttosto che per il pubblico specializzato dell’aviazione cui si rivolge la più ampia EASA Pro area del sito. I suoi articoli non presuppongono alcuna conoscenza dettagliata dei concetti dell’aviazione.

“I passeggeri non si sognerebbero mai di salire a bordo di un aereo a meno che non abbiano un alto livello di fiducia che il viaggio aereo è sicuro”, ha affermato Patrick Ky, EASA Executive Director Patrick Ky. “Questo sito Web multilingue consente ai viaggiatori aerei e a tutti i cittadini dell’UE di comprendere meglio il ruolo dell’EASA nella sicurezza del volo, oltre a saperne di più sull’evoluzione dell’aviazione, ad esempio riguardo i droni, la mobilità aerea urbana e la sostenibilità ambientale. Fornisce inoltre approfondimenti sul nostro ruolo nella ricerca e sulla scena internazionale”.

EASA Light è organizzata in sei sezioni: EASA & You, Drones, Urban Air Mobility, Sustainability, Research & Innovation e International. Il suo focus è principalmente su queste aree, con la possibilità di aggiungere funzionalità su altri aspetti dell’aviazione per completare queste sezioni.

La sezione più ampia dell’EASA website rivolta agli specialisti dell’aviazione, EASA Pro, contiene informazioni più dettagliate ed è la pubblicazione ufficiale dell’EASA, dove è possibile trovare tutto il materiale legislativo e altri orientamenti importanti. Questa sezione del sito è solo in inglese, la lingua internazionale dell’aviazione.

Entrambe le parti del sito Web dispongono di un servizio di personalizzazione e notifica, che consente agli utenti di creare un account per personalizzare la propria esperienza e ricevere notifiche su pubblicazioni nuove o aggiornate.

(Ufficio Stampa EASA)