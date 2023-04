Embraer annuncia i vincitori del Supplier of the Year Award

Embraer ha annunciato i vincitori del Supplier of the Year Award. Durante l’annuale Embraer Supplier Conference (ESC) di ieri in Brasile, si è tenuta una cerimonia speciale per riconoscere i partner per la loro forte collaborazione, eccellenza e capacità di ottenere i migliori risultati per tutto il 2022.

“Voglio esprimere la mia gratitudine a tutti i fornitori per il loro duro lavoro e la loro collaborazione. Nel 2022, abbiamo superato molte sfide diverse e siamo stati in grado di mantenere la maggior parte dei nostri impegni, ottenendo ottimi risultati”, ha dichiarato Roberto Chaves, Senior Vice President, Global Procurement, Embraer. “La trasparenza e la collaborazione sono state essenziali per le prestazioni del nostro settore lo scorso anno e dobbiamo essere ancora più uniti per superare le aspettative. Lavorando insieme e collaborando, possiamo generare più valore per le nostre attività e per l’intera società”.

All’evento, Embraer ha presentato molteplici iniziative per portare la supply chain al livello successivo di collaborazione, condividendo approfondimenti e implementando nuove strategie e strumenti per migliorare l’efficienza e la creazione di valore. L’azienda ha anche lanciato l’Embraer Suppliers Advisory Council, per creare un forum incentrato sullo scambio di esperienze e sulla condivisione di strategie a lungo termine che possa aiutare l’ecosistema a cogliere il suo pieno potenziale.

I vincitori del 2022 sono:

Structure category: Aernnova, Spain

Interior category: F/LIST, Austria

System category: Garmin, USA

Raw Material category: Novelis, USA

Hardware category: University Swaging, USA

Subcontract category: Tecplas, Brazil

Services & Support category: Garmin, USA

Indirect material category: Raízen, Brazil

Outstanding Collaboration category: Liebherr, Germany

Best of the Best Supplier 2022: Garmin, USA

(Ufficio Stampa Embraer)