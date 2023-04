L’ICAO pubblica nuovi dati sullo stato dell’uguaglianza di genere nell’aviazione globale

L’ultima indagine globale dell’ICAO sullo status del licensed aviation personnel per genere rivela che la partecipazione delle donne che ricoprono posizioni come pilots, air traffic controllers and maintenance technicians è aumentata complessivamente dal 4,5% a livello globale nel 2016 al 4,9% nel 2021.

“La percentuale di women pilots in service è aumentata dal 3,6% al 4,0% a livello globale, con gli aumenti più elevati osservati nelle regioni dell’Asia Pacifico e dell’America Latina/Caraibi. Il Nord America ha ottenuto il punteggio più alto a livello globale con il 4,6% di women pilots, seguito da Africa ed Europa rispettivamente con il 4,1% e il 4,0%.

La percentuale di female aircraft maintenance engineers and technicians è passata dal 2,7% al 3,0% in tutto il mondo, con aumenti osservati in tutte le regioni ad eccezione del Medio Oriente e dell’Africa. Gli incrementi più elevati in quest’area sono stati nuovamente registrati nelle regioni dell’America Latina/Caraibi e dell’Asia del Pacifico, e la regione dell’Asia del Pacifico ha registrato anche la più alta percentuale globale di licensed female aircraft maintenance engineers and technicians con il 4,4%”, afferma ICAO.

“Il numero di women air traffic controllers è rimasto stabile a livello globale intorno al 20,6%, con aumenti osservati nelle regioni dell’America Latina/Caraibi e del Medio Oriente. La regione America Latina/Caraibi presenta la percentuale più alta di women controllers con il 31,8%, seguita dall’Europa con il 21,4%.

L’ICAO ha pubblicato nuovi analytical dashboards sulla partecipazione del licensed female aviation personnel alla forza lavoro e si prevede che l’accesso e la consapevolezza dei nuovi dati da parte dei paesi porteranno a obiettivi e decisioni politiche più informate per contribuire a ridurre l’ancora significativo divario di genere nel settore dell’aviazione”, prosegue ICAO.

Ulteriori dati e analisi sulla forza lavoro dell’aviazione per genere saranno rilasciati dall’UN aviation agency nell’ambito del Global Aviation Gender Summit 2023, che si terrà dal 5 al 7 luglio 2023 a Madrid, Spagna.

(Ufficio Stampa ICAO)