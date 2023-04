News Brevi – 28.04.2023

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: IL MUSEO STORICO DI VIGNA DI VALLE RIAPRE AL PUBBLICO DOPO LA RIQUALIFICAZIONE – L’Aeronautica Militare informa: “Mercoledì 3 maggio sulle sponde del lago di Bracciano si terrà la cerimonia di riapertura del Museo Storico dell’Aeronautica Militare di Vigna di Valle, alla presenza dei vertici della Difesa e dell’Aeronautica Militare unitamente alle autorità civili, religiose e militari locali. Molte le novità che hanno interessato il Museo Storico, da un rinnovato percorso espositivo, arricchito anche con nuovi velivoli e cimeli storici, a profondi interventi di riqualificazione delle strutture con moderni impianti di condizionamento ed illuminazione a led. Inoltre, uno degli edifici in prossimità del Museo è stato adibito ad area polivalente con esposizione di motori, divise e cimeli, aree didattiche, sale mostre e una zona multimediale con simulatore di volo e realtà virtuale. Con il termine dei lavori di riqualificazione, il Museo vede ampliata la sua superficie espositiva del 30%, arrivando a superare i 16.000 metri quadri” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

SAS INAUGURA IL VOLO TRA GOTEBORG E NEW YORK NEWARK – SAS espande la sua offerta per i clienti a New York e avvia una rotta diretta per l’aeroporto internazionale Newark Liberty di New York dall’aeroporto di Landvetter. Il primo volo ha luogo oggi, 28 aprile. La nuova rotta consente ai residenti di Göteborg di volare direttamente a New York tre volte a settimana con l’ultimo arrivato nella flotta di aeromobili SAS, l’Airbus A321 Long Range. La nuova rotta è un complemento alle quattro rotte di SAS per New York che esistono oggi, e con la nuova rotta, SAS offrirà un totale di cinque partenze giornaliere dalla Scandinavia a New York. “Siamo felici che oggi, per la prima volta in 40 anni, possiamo offrire ancora una volta una linea diretta tra Göteborg e New York. Il nostro A321LR ci consente di rendere il mondo ancora più accessibile dalle nostre capitali e offre un modo di viaggiare altrettanto confortevole, come nel nostro più grande aereo a lungo raggio, pur essendo un aereo che contribuisce a ridurre le emissioni”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. Frequenza 3 volte a settimana: partenza mer/ven/dom, ritorno mar/giov/sab. La linea opererà durante l’estate 2023 per poi tornare all’estate 2024.

SAS INAUGURA LA SUA PRIMA ROTTA DIRETTA DA AALBORG A NEW YORK NEWARK – SAS ha effettuato il suo primo volo diretto dall’aeroporto di Aalborg al Newark Liberty Airport di New York. Con la nuova rotta, i cittadini di Aalborg possono volare direttamente a New York tre volte a settimana con l’ultimo arrivato di SAS nella flotta, l’Airbus A321 Long Range, che offre un viaggio più confortevole e sostenibile. “È davvero fantastico vedere decollare oggi il nostro primo volo diretto tra Aalborg e New York. La Danimarca è un mercato importante per noi e siamo incredibilmente felici di offrire ora ancora più collegamenti dalla Danimarca. Siamo anche molto felici di soddisfare la crescente domanda di viaggi da e per città diverse dai nostri hub principali. Ecco perché offriamo più collegamenti con il mondo dalla Scandinavia e portiamo il resto del mondo in Scandinavia”, afferma Anko van der Werff, Presidente e CEO di SAS. Le destinazioni americane continuano a generare domanda per partenze sempre più frequenti. Questa estate, SAS offrirà fino a 164 partenze ogni settimana su un totale di 14 rotte. Frequenza 3 volte a settimana: partenza da Aalborg lun/mar/sab, ritorno da New York mer/ven/dom. I voli sono operativi per tutta la stagione estiva 2023 e torneranno nel programma estivo 2024.

AERONAUTICA MILITARE: AL 70° STORMO UNA DELEGAZIONE DELLA FORZA AEREA BELGA – Nella mattinata di mercoledì 26 aprile si è concluso presso il 70° Stormo di Latina il rischieramento di una delegazione belga composta da circa 50 persone, fra istruttori di volo, allievi, manutentori e tecnici del 5th Squadron della Forza Aerea belga con sede a Beauvechain, con 5 velivoli SF-260M. Il Comandante del 70° Stormo, Colonnello Giuseppe Bellomo, ha presentato il reparto descrivendone la mission, illustrando i compiti di istituto, la struttura organizzativa, le attività formative e i programmi di addestramento della scuola di volo pontina, che da oltre mezzo secolo rappresenta la prima tappa obbligatoria nella formazione professionale del futuro pilota militare: “Il rischieramento ha rappresentato una preziosa opportunità di interazione e integrazione in ottica multinazionale, in un periodo di grande sviluppo per il 70° Stormo e in cui le Forze Armate sono chiamate sempre più ad essere una risorsa fondamentale per il Sistema Paese, costantemente impegnati a concorrere con tutte le energie disponibili per fornire ogni giorno risposte concrete e supporto alla collettività“, ha evidenziato il Comandante. Durante la permanenza presso l’Aeroporto militare “Enrico Comani” sono state effettuate missioni addestrative con allievi, voli con equipaggio misto fra istruttori dell’Italia e del Belgio per un proficuo scambio di tecniche, procedure di volo, esperienze e best practices (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

PIAGGIO AEROSPACE: “TERZA GARA PER SOLUZIONE INDUSTRIALE” – “Stiamo già lavorando alla messa a punto della terza gara, con l’obiettivo di individuare una soluzione industriale che garantisca a Piaggio Aerospace e ai suoi dipendenti un futuro degno di un asset strategico”. Con queste parole Davide Rossetti e Carmelo Cosentino – i due nuovi Commissari di Piaggio Aerospace che ora affiancano il Commissario Straordinario Vincenzo Nicastro – hanno esordito all’incontro con le rappresentanze sindacali che ha avuto luogo presso la sede della società, a Villanova d’Albenga. Gli ha fatto eco lo stesso Nicastro: “Il contributo dei due nuovi Commissari, che hanno un ricco bagaglio di esperienza specifica, ci permetterà di valutare compiutamente – sia tra i tanti player italiani e internazionali che hanno manifestato interesse sia tra possibili nuovi soggetti interessati – quello in grado di assicurare il rilancio di una azienda che è strategica per il nostro Paese”. “Non dimentichiamo”, hanno aggiunto i Commissari, “che Piaggio Aerospace è una delle poche aziende al mondo in grado di gestire l’intero processo aeronautico: ovvero sviluppare, certificare, produrre e manutenere i propri velivoli”. I tre Commissari hanno preferito non sbilanciarsi su previsioni circa il lancio del bando e la possibile conclusione del processo. “Ma non verrà perso un solo minuto”, hanno assicurato, “mentre mobiliteremo tutte le risorse a nostra disposizione per raggiungere l’obiettivo proprio della Procedura: ovvero trovare una soluzione di lungo periodo per Piaggio Aerospace entro il minor tempo possibile”. Il rafforzamento dell’organo commissariale di Piaggio Aero Industries e Piaggio Aviation, le due società in amministrazione straordinaria che operano sotto il marchio Piaggio Aerospace, è stato deciso con due distinti decreti firmati dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, il primo marzo scorso.

LEADERSHIP: AL COMANDO OPERAZIONI AEROSPAZIALI UNA CONFERENZA CON FEFE’ DE GIORGI E GIULIANO BERGAMASCHI – Il Comando Operazioni Aerospaziali (COA) con sede a Poggio Renatico (FE) ha ospitato, giovedì 27 aprile, una conferenza dal titolo “La leadership valoriale”, che ha visto protagonisti due ospiti d’eccezione: il coach della Nazionale italiana di pallavolo Ferdinando “Fefè” De Giorgi e il pedagogista Prof. Giuliano Bergamaschi, esperto motivatore sportivo che della Nazionale di Volley e mental coach. Sport e vita militare hanno più cose in comune di quanto si possa immaginare, specialmente quando si tratta di esercitare una leadership efficace, oppure di raggiungere obiettivi facendo leva su motivazione, sviluppo personale e valorizzazione delle proprie potenzialità al servizio della squadra. Tutti concetti che da tempo la Forza Armata fa suoi e che hanno fornito utilissimi spunti di riflessione alla platea di militari del COA e dei Reparti da esso dipendenti, composta dal quadro dirigenziale e da ufficiali e sottufficiali investiti di funzioni di guida o incarichi preminenti nell’organizzazione. Un evento molto partecipato che ha visto il Comandante del COA, Generale di Divisione Aerea Claudio Gabellini tra i più convinti sostenitori dell’utilità di un incontro incentrato sul binomio leadership-valori, così efficacemente sviluppato da coach De Giorgi e dal Prof. Bergamaschi (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

LA PETIZIONE DI RYANAIR RAGGIUNGE OLTRE 600.000 FIRME – Ryanair informa: “Ryanair ha confermato che a oggi oltre 600.000 passeggeri hanno firmato la petizione “Protect Passengers: Keep EU Skies Open” per chiedere alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di agire immediatamente e proteggere la libertà di movimento dei cittadini europei e i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo francesi. Quando la petizione di Ryanair raggiungerà 1 milione di firme, la compagnia aerea la presenterà alla Commissione UE e chiederà che la presidente Ursula von der Leyen agisca per proteggere la libertà di movimento dei cittadini dell’UE in occasione degli scioperi da parte dei controllori di volo francesi”. Un Portavoce di Ryanair ha dichiarato: “Siamo lieti dell’ampio supporto ottenuto attraverso la nostra petizione Protect Passengers: Keep EU Skies Open con oltre 600.000 firme di passeggeri che chiedono alla Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen di agire immediatamente per proteggere la loro libertà di movimento e i sorvoli, mantenendo aperti i cieli dell’UE durante i ripetuti scioperi dei controllori di volo francesi. Ci stiamo rapidamente avvicinando al milione di firme di cui abbiamo bisogno per indurre la Commissione europea ad agire per proteggere i sorvoli e la libertà di movimento dei cittadini dell’UE. I cittadini dell’UE stanno ora firmando la nostra petizione per chiedere alla Commissione europea di agire per proteggere i piani di viaggio delle loro famiglie quest’estate. Il mercato unico dell’UE per i viaggi aerei non dovrebbe subire ripetuti disagi dai sindacati dei controllori di volo francesi perché la Commissione europea non interviene. È tempo di proteggere i sorvoli durante gli scioperi dei controllori di volo francesi come già fanno Italia e Grecia. Se i sindacati dei controllori di volo francesi insistono a scioperare (come è loro diritto), cancellate i voli francesi e proteggete i sorvoli”.

EASA E COLLINS AEROSPACE COMPLETANO UN INNOVATION PARTNERSHIP CONTRACT – Nell’ambito della sua Artificial Intelligence Roadmap, l’EASA e Collins Aerospace Applied Research & Technology hanno completato un Innovation Partnership Contract (IPC), con la pubblicazione di un rapporto che affronta le sfide concrete dell’uso di Formal methods techniques per affrontare gli obiettivi del Learning Assurance framework on learning algorithm and trained model stability, che è stato sviluppato nell’EASA AI Concept Paper Issue 01 e perfezionato nella Proposed Issue 02. Questo ambito di lavoro ha portato a selezionare il nome ForMuLA per questo IPC, che sta per “Formal Methods Use for Leaning Assurance”. L’obiettivo di questo progetto era esplorare le sfide e il possibile utilizzo delle Formal methods techniques for machine learning application. L’affidabilità dei sistemi abilitati per l’apprendimento automatico è una sfida aperta e esistono ancora ostacoli alla loro certificazione. Per superarli, è necessario sviluppare e adottare nuovi metodi e processi di garanzia nel settore dell’aviazione. Le conclusioni di questo report sono in sintonia con il Task 3 del major Horizon Europe research project MLEAP (Machine Learning Applications Approval) lanciato da EASA nel maggio 2022 con un consorzio con Airbus Protect, LNE e Numalis. L’IPC ForMuLA servirà come importante contributo concreto a questo progetto.

ANA ANNUNCIA IL PRIMO FLIGHT SCHEDULE PER IL “PICACHU JET NHY” – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato oggi il primo flight schedule per il Boeing 787-9 con livrea speciale “Pikachu Jet NH” (Boeing 787-9, JA894A), che inizierà le operazioni il 4 giugno 2023 sul collegamento Tokyo Haneda – Bangkok. Il volo inaugurale presenterà disegni in edizione limitata sui grembiuli degli assistenti di cabina, nonché su bicchieri di carta, tovaglioli, fodere per poggiatesta, e regali commemorativi per i passeggeri che volano sul “Pikachu Jet NH”. ANA accoglierà anche i passeggeri con musica d’imbarco che dà vita al mondo dei Pokémon. “ANA si impegna a creare esperienze uniche e memorabili per i nostri passeggeri e il volo inaugurale Pikachu Jet NH è una testimonianza di questo impegno nell’esplorare infinite possibilità”, ha dichiarato Junko Yazawa, Executive Vice President, Customer Experience Management & Planning of ANA. “Siamo entusiasti per il primo volo e non vediamo l’ora di accogliere i passeggeri con design in edizione limitata che renderanno il primo volo su questo velivolo appositamente dipinto un viaggio unico nel suo genere, che darà vita al mondo dei Pokémon”.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER NORWEGIAN REWARD – Il programma fedeltà di Norwegian, Norwegian Reward, è stato nominato best loyalty programme ai prestigiosi Freddie Awards. Norwegian ha anche ricevuto un premio nelle categorie Best Promotion and Best Customer Service. I Freddie Awards sono tra i premi più acclamati a livello internazionale nel settore dei viaggi. Norwegian è stata nominata in non meno di sei categorie. La cerimonia si è tenuta a Washington D.C. “Vincere un Freddie Award è davvero un grande onore. Questo è un riconoscimento del nostro programma fedeltà, in quanto il premio si basa interamente sui voti dei membri. Abbiamo lavorato duramente per continuare a offrire ai nostri fedeli membri voli migliori a un prezzo inferiore e siamo particolarmente entusiasti che questo premio coincida con il lancio del nostro rinnovato Reward programme a maggio”, ha dichiarato May Haukedahl Wilson, VP Loyalty and Partnerships, Norwegian. “Norwegian Reward viene ora rinnovato con lo stesso obiettivo di prima: offrire ai clienti Norwegian voli più economici e un viaggio ancora più agevole. Guadagnare CashPoint e benefits è ancora al centro del programma. Più soci Reward scelgono di volare con Norwegian, maggiori sono i vantaggi che ricevono. Norwegian sta inoltre aggiungendo una serie di nuovi vantaggi per i viaggiatori più frequenti”, afferma Norwegian. “I nostri membri ci hanno detto che i vantaggi tra cui possono scegliere sono tra gli aspetti più importanti del programma fedeltà. Oltre a una maggiore flessibilità nella scelta dei vantaggi, i nostri membri ora possono anche scegliere il bagaglio a mano gratuito come benefit”, prosegue May Haukedahl Wilson. Norwegian Reward ha già vinto quattro volte il ‘Programme of the Year’ ai Freddies, il primo premio nella Europe & Africa category. Nel 2020 insieme a ‘Programme of the Year’, Reward ha vinto il Freddie per ‘Best Promotion’, nonché ‘Best Customer Service’ e ‘Best Affinity Credit Card’. Nel corso degli anni Reward ha anche vinto numerosi altri premi, tra cui il Freddie per ‘Best Up-and-Coming Loyalty Programme’.

LOCKHEED MARTIN: F-35 FLEET SOLUTIONS PER LA GESTIONE DELLA FLOTTA – Lockheed Martin informa: “Nell’odierno ambiente aerospaziale e di sicurezza, i professionisti della manutenzione svolgeranno un ruolo fondamentale nel garantire gli strumenti e le tecnologie di cui hanno bisogno. Per il team che gestisce la flotta di F-35 della Royal Australian Air Force (RAAF), l’accesso in tempo reale ai dati è fondamentale per garantire una costante disponibilità alla missione. La F-35 fleet management solution, fornita alla RAAF da Lockheed Martin e ILIAS Solutions, ha recentemente mostrato come può migliorare le operazioni di manutenzione dell’F-35 fornendo nuove informazioni ai manutentori”. “La F-35 fleet management solution integra i RAAF F-35 data con la ILIAS Defense Platform per consentire una moderna interfaccia utente”, ha affermato Rob Weitzman, F-35 program manager for Australia. “Ciò fornisce un set intuitivo di visualizzazioni di gestione della flotta, pianificazione, programmazione e strumenti decisionali per gli F-35 maintainers”. “Essenzialmente, integrando i dati dell’Autonomic Logistics Information System (ALIS), la spina dorsale IT che consente la gestione della flotta, e il sistema ILIAS, i manutentori sono in grado di raccogliere informazioni dettagliate sullo stato passato, attuale e futuro della prontezza della flotta. La fleet management solution fa parte della visione di Lockheed Martin per la sicurezza del 21° secolo, che richiede l’integrazione delle capacità di rete per migliorare la prontezza, la connettività e le capacità in tutta la global F-35 fleet”, conclude Lockheed Martin.

AEROPORTO DI BOLOGNA: PROPOSTA DI REVISIONE DEI DIRITTI AEROPORTUALI 2023-2026 – DELIBERA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI – L’Aeroporto di Bologna informa: “L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), nella sua riunione odierna ha adottato delibera di conformità con prescrizioni in relazione alla proposta di revisione dei diritti aeroportuali elaborata da AdB S.p.A. ed approvata dall’utenza aeroportuale. Le prescrizioni indicate dall’Authority saranno considerate dalla Società ai fini dell’elaborazione e conseguente pubblicazione di proposta tariffaria emendata, entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera ART in oggetto”.

NUOVO RICONOSCIMENTO PER IL PROGRAMMA AADVANTAGE DI AMERICAN AIRLINES – Per l’undicesimo anno consecutivo, il programma AAdvantage® di American Airlines è stato riconosciuto come ‘Best Elite Program in the Americas’ durante i Freddie Awards 2023, tenutisi ieri sera allo Smithsonian’s National Air and Space Museum Steven F. Udvar-Hazy Center vicino a Washington D.C. “I Freddie Awards sono uno dei premi più prestigiosi nella fedeltà ai viaggi. Essere riconosciuti come il meglio del meglio dai nostri fedeli membri AAdvantage 11 volte è speciale per noi”, ha dichiarato Scott Chandler, Vice President of Revenue Management and Loyalty, American. “Il nostro team si dedica alla progettazione di un programma per aiutare i membri a raggiungere i loro obiettivi di viaggio e guadagnare più premi. Questo voto di fiducia da parte dei nostri membri conferma che siamo sulla strada giusta e ci ispirerà mentre continuiamo a portare avanti il programma”.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO CON L’US ARMY PER GMLRS ROCKET – L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un contratto da 4,79 miliardi di dollari per full-rate production lots di GMLRS rockets and associated equipment. Il contratto prevede GMLRS Unitary and Alternative Warhead (AW) rockets and integrated logistics support per l’U.S. Army e international partners. “Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri clienti dell’esercito e i partner della catena di fornitura, che si stanno muovendo con una velocità senza precedenti, per aumentare la capacità di produzione supportando l’urgente necessità di questo razzo altamente affidabile e collaudato”, ha affermato Jay Price, vice president of Precision Fires for Lockheed Martin Missiles and Fire Control.