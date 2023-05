Airbus riporta i risultati del primo trimestre 2023

Airbus SE ha riportato i risultati finanziari consolidati per il primo trimestre, conclusosi il 31 marzo 2023.

“Il primo trimestre ha confermato una forte domanda per i nostri prodotti, in particolare per i velivoli commerciali. Abbiamo consegnato 127 aerei commerciali, il che si riflette nei dati finanziari del primo trimestre. Il trimestre ha anche beneficiato di una buona performance negli elicotteri”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus Chief Executive Officer. “Continuiamo ad affrontare un contesto operativo avverso che include in particolare tensioni persistenti nella supply chain. La nostra guidance per il 2023 è invariata. Rimaniamo concentrati sulla realizzazione del ramp-up degli aerei commerciali e della trasformazione a lungo termine”.

Gross commercial aircraft orders pari a 156 aerei (Q1 2022: 253 aeromobili), con net orders pari a 142 aeromobili dopo le cancellazioni (Q1 2022: 83 aeromobili). L’order backlog ammontava a 7.254 aeromobili commerciali alla fine di marzo 2023. Airbus Helicopters ha registrato 39 ordini netti (Q1 2022: 56 unità) ben distribuiti tra i programmi. L’acquisizione di ordini di Airbus Defence and Space in valore è stata di €2,5 miliardi (Q1 2022: €3,2 miliardi).

I ricavi consolidati sono leggermente diminuiti a €11,8 miliardi (Q1 2022: €12,0 miliardi). Sono stati consegnati in totale 127 aeromobili commerciali (Q1 2022: 142 aeromobili), di cui 10 A220, 106 A320 Family, 6 A330 e 5 A350. I ricavi generati dalle Airbus commercial aircraft activities sono diminuiti del 5% su base annua, riflettendo principalmente le minori consegne, in parte compensate dal rafforzamento del dollaro USA. Le consegne di Airbus Helicopters sono aumentate a 71 unità (Q1 2022: 39 unità), guidate principalmente dal Light helicopter segment. I ricavi della divisione sono aumentati del 26%, riflettendo principalmente le consegne e una solida performance in tutti i programmi, effetti di mix favorevoli e un buon inizio d’anno nei servizi. I ricavi di Airbus Defence and Space sono diminuiti del 6%, principalmente a causa dei minori volumi di Military Air Systems e Space Systems. Un A400M transport aircraft è stato consegnato nel primo trimestre 2023.

Consolidated EBIT Adjusted diminuito a €773 milioni (Q1 2022: €1,263 miliardi).

L’EBIT Adjusted relativo alle Airbus commercial aircraft activities è diminuito a €580 milioni (Q1 2022: €1,065 miliardi). Il calo riflette le minori consegne, un tasso di copertura leggermente meno favorevole rispetto al primo trimestre 2022 e gli investimenti per preparare il futuro.

Il ramp-up del programma A220 sta continuando verso un tasso di produzione mensile di 14 aeromobili entro la metà del decennio. Nell’ambito del programma A320 Family, la Società continua il ramp-up verso un tasso di produzione mensile di 65 aeromobili entro la fine del 2024. La decisione recentemente annunciata di aggiungere una seconda linea di assemblaggio finale a Tianjin aumenterà la capacità industriale globale a 10 linee di assemblaggio finale per la famiglia A320, a supporto dei piani di Airbus di produrre 75 aeromobili al mese nel 2026. Il flight test programme dell’A321XLR sta procedendo e l’entrata in servizio dovrebbe avvenire nel secondo trimestre 2024.

Come annunciato in precedenza, la società punta a un targets rate pari a 4 per l’A330 nel 2024 e a 9 per l’A350 alla fine del 2025. Sull’A350F, i primi componenti sono stati recentemente prodotti da Airbus Atlantic a Nantes. Man mano che vengono raggiunte le prime pietre miliari, la pianificazione industriale per questa variante viene leggermente adattata con l’ entry-into-service che ora slitta al 2026.

L’EBIT Adjusted di Airbus Helicopters è aumentato a €156 milioni (Q1 2022: €90 milioni), riflettendo la solida performance in tutti i programmi, effetti mix favorevoli e il buon inizio nei servizi.

L’EBIT Adjusted di Airbus Defence and Space è diminuito a €36 milioni (Q1 2022: €106 milioni), riflettendo principalmente il volume inferiore in Military Air Systems e Space Systems.

Sul programma A400M, le attività di sviluppo continuano verso il raggiungimento della roadmap rivista delle capacità. Le attività di retrofit procedono in stretta sintonia con il cliente.

Le consolidated self-financed R&D expenses ammontano a €683 milioni (Q1 2022: €586 milioni).

Consolidated EBIT(reported) pari a €390 milioni (Q1 2022: €1,429 miliardi), incluse rettifiche nette per €-383 milioni.

Il risultato finanziario è stato di €149 milioni (Q1 2022: €166 milioni). Consolidated net income di €466 milioni (Q1 2022: €1,219 miliardi), con consolidated reported earnings per share di €0,59 (Q1 2022: €1,55).

Consolidated free cash flow before M&A and customer financing pari a €-889 milioni di euro (primo trimestre 2022: €213 milioni), riflettendo principalmente il necessario accumulo di scorte man mano che la Società esegue l’aumento della produzione. Consolidated free cash flow di €-886 milioni (Q1 2022: €161 milioni).

La guidance emessa a febbraio 2023 rimane invariata. Come base per la sua guidance 2023, la Società non assume ulteriori interruzioni per l’economia mondiale, il traffico aereo, la supply chain, le operazioni interne della Società e la sua capacità di fornire prodotti e servizi.

La Company’s 2023 guidance è before M&A. Su tale base, la Società si propone di raggiungere nel 2023 circa 720 consegne di aerei commerciali; EBIT Adjusted di €6,0 miliardi; Free Cash Flow before M&A and Customer Financing di €3,0 miliardi.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)