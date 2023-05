ITA Airways lancia il programma Fly with SAF, firmando il primo accordo con DB Schenker in Italia

ITA Airways e DB Schenker hanno firmato il loro primo accordo Fly with SAF, lanciando il programma della compagnia aerea, volto a coinvolgere agenti spedizionieri e shipper nell’acquisto di carburante sostenibile SAF – Sustainable Aviation Fuel, contribuendo così al raggiungimento dei comuni obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2.

“La Sostenibilità è un pilastro del Piano Industriale di ITA Airways, da perseguirsi, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) delle Nazioni Unite, attraverso il raggiungimento degli obiettivi ESG (Environmental, Social, Governance) e il contributo al progresso sostenibile dell’aviazione civile.

Contribuire con azioni concrete alla decarbonizzazione dell’ambiente è infatti un impegno sostanziale del Manifesto della Sostenibilità di ITA Airways.

ITA Airways ha sviluppato il programma Fly with SAF, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale dei propri voli. A questo scopo, l’introduzione crescente di carburante sostenibile SAF (Sustainable Aviation Fuel) nei propri standard operativi è essenziale”, afferma ITA Airways.

“Il SAF è un biocarburante, prodotto da materiali di scarto di varia origine, in grado di ridurre le emissioni di CO2 di circa l’80%.

Il coinvolgimento di un numero sempre maggiore di operatori della catena logistica nelle operazioni di acquisto e approvvigionamento sta progressivamente imprimendo una accelerazione all’uso di questi carburanti innovativi, attualmente più cari e meno disponibili del jet fuel convenzionale.

DB Schenker, condividendo l’obiettivo di creare un’aviazione sempre più green e responsabile, ha pertanto aderito al programma di ITA Airways Fly with SAF, partecipando concretamente all’acquisto di SAF, sostenendo i maggiori costi del carburante ecologico rispetto a quello convenzionale.

Per questo DB Schenker Italia ha deciso di collaborare con ITA nell’utilizzo del SAF – Sustainable Aviation Fuel. Questa collaborazione sarà fondamentale per lo sviluppo del trasporto per tutti i clienti, in particolare la clientela Fashion che richiede – sempre più spesso – modalità di trasporto green, in conformità con le proprie politiche di sostenibilità”, prosegue ITA Airways.

“La sostenibilità è uno dei pilastri strategici su cui poggia il Piano Industriale di ITA Airways. L’ambizioso piano di rinnovo della flotta e le altre iniziative rivolte alla riduzione delle emissioni di CO 2 supportano gli obiettivi sfidanti di ITA Airways: diventare la compagnia aerea più green d’Europa nel 2026, con l’80% di aerei di nuova generazione che, con un consumo di carburante inferiore del 25%, consentono una importante riduzione di emissioni di CO 2 “, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)