News Brevi – 03.05.2023

BUSINESS24 LANCIA IL NUOVO PROGRAMMA TV “PEGASO” INTERVISTE CON AZIENDE E START-UP DEL SETTORE AEROSPAZIALE – Nuova iniziativa di Business24. Il canale televisivo leader in Italia per l’informazione nel mondo delle imprese e del lavoro ha infatti lanciato “Pegaso”, un nuovo programma dedicato a aziende, pmi e start-up attive nel settore dell’aviazione e dello spazio. Questa trasmissione è stata ideata ed è condotta da Luciano Castro, giornalista professionista con una quarantennale esperienza nell’informazione aerospaziale. La prima puntata ha visto la presenza di un’ospite d’eccezione: ha infatti partecipato il primo astronauta italiano Franco Malerba, andato in orbita nel 1992 a bordo dello space shuttle “Atlantis”, che è ora a capo della start-up genovese SpaceV impegnata nello sviluppo di serre verticali per la produzione di vegetali nello spazio. Alla prima serie di puntate, hanno poi partecipato i manager di altre interessanti aziende del settore aerospaziale: Voli di Mare, scuola di pilotaggio terrestre e idro con sedi a Savona e Cuneo; Flying Basket, azienda di Bolzano che ha sviluppato un grosso drone per il trasporto di merci pesanti; ABZero, start-up pisana che ha realizzato una capsula smart per il trasporto rapido di sangue e organi con droni; Involve Space, start-up con sede a Erba (Como) che ha presentato una nuova piattaforma automatica per voli con palloni stratosferici; Argotec, azienda torinese che ha sviluppato una filiera di piccoli satelliti per missioni scientifiche e commerciali. “Il comparto aerospaziale italiano è al settimo posto nel mondo e al quarto a livello europeo con oltre 4mila aziende, di cui più dell’80% sono piccole e medie imprese”, spiega Luciano Castro. “Con il nuovo programma Pegaso, abbiamo così voluto offrire a questo strategico settore tecnologico e produttivo del nostro Paese un’opportunità per farsi conoscere meglio dal pubblico e per presentare le proprie attività. Ringrazio il direttore editoriale Matteo Valléro e il direttore di rete Gabriele De Palo per aver creduto in questo progetto”. Business24 è una piattaforma cross-mediale tv/web/radio che si occupa di business, economia, impresa, finanza e lavoro. E’ in onda sui canali 410 del digitale terrestre, 824 di Sky e 422 di Tivùsat, oltre che in streaming sul canale Youtube. Il brand fa parte di un asset di massimo livello, posseduto dalla World Vision, società italiana di editoria digitale e televisiva, produzioni video e news.

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA DA LAMEZIA A NAPOLI – Si è appena concluso il trasporto sanitario d’urgenza di un bambino di 6 anni da Lamezia Terme a Capodichino (NA), effettuato con un velivolo da trasporto Falcon 900 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. Il bambino, in imminente pericolo di vita, necessitava di essere trasferito d’urgenza dall’Azienda Ospedaliera “Pugliese Ciaccio” di Catanzaro. Il piccolo paziente, trasportato con un Falcon 900 del 31°Stormo di Ciampino, è stato monitorato durante il volo da un’equipe medica per l’intera durata del viaggio. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Catanzaro, dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato il 31° Stormo di Ciampino, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo è decollato dall’aeroporto di Lamezia a mezzogiorno. Dopo l’atterraggio, presso l’aeroporto di Capodichino, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale “Santobono” di Napoli per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

MALTEMPO A BOLOGNA: DISAGI ALL’AEROPORTO MARCONI PER UN GUASTO ELETTRICO – Disagi questa mattina all’Aeroporto Marconi di Bologna, a causa di un guasto alla cabina Enel di via dell’Aeroporto, probabilmente riconducibile alle forti piogge che si sono abbattute per ore sulla città. L’interruzione dell’energia elettrica in aeroporto, verificatasi intorno alle ore 9.00, ha portato al blocco temporaneo dei varchi di sicurezza e dei gate di imbarco e all spegnimento dei monitor con le informazioni sui voli, interruzioni poi ripristinate mediante generatori di emergenza che hanno garantito anche l’illuminazione del terminal e l’attività di accettazione ai banchi check-in. A seguito del blackout, i controlli di sicurezza alle partenze sono stati effettuati manualmente, con rallentamenti nelle operazioni di imbarco. I voli in partenza hanno subito ritardi medi di circa un’ora. I tecnici di AdB, in stretto contatto con i tecnici dell’Enel, hanno provveduto a riattivare i sistemi e dalle 10.30 circa la situazione è progressivamente tornata alla normalità.

IL TRAFFICO DI RYANAIR A APRILE 2023 – Ryanair Holdings plc ha diffuso oggi le statistiche sul traffico per il mese di aprile 2023. Ad aprile Ryanair Group ha trasportato 16,0 milioni di passeggeri (aprile 2022: 14,2 milioni, +13%), con un load factor del 94% (91% ad aprile 2022). Ryanair ha operato oltre 89.650 voli ad aprile 2023. Il dato rolling sui 12 mesi ad aprile 2023 si attesta a 170,3 milioni di passeggeri (+55%), con un load factor del 94% (+11%).

ALBASTAR RAFFORZA IL SUO TEAM CON L’INSERIMENTO DI MASSIMILIANO VOLLERO COME DIRETTORE COMMERCIALE – Albastar ha assunto Massimiliano Vollero come Direttore Commerciale. “Dopo la recente nomina di Fernando Aguado ad Amministratore Delegato e Presidente della compagnia aerea privata spagnola, Massimiliano Vollero arriva alla guida del dipartimento commerciale. Vollero è un professionista riconosciuto nel settore aeronautico. Prima di entrare in Albastar, Massimiliano Vollero ha ricoperto diverse posizioni di responsabilità, come Global Sales Director presso Volotea e Group Head of TTOO and Charter presso Vueling. Albastar ha incorporato Massimiliano Vollero come Direttore Commerciale in linea con la strategia di crescita delineata da Sherpa Capital, suo azionista di maggioranza. L’investimento nella qualificazione dei team Albastar è decisivo affinché la compagnia aerea possa continuare a sviluppare con successo i propri progetti nei prossimi anni. Albastar punta sul talento e sull’esperienza di Vollero per realizzare il rinnovamento e il consolidamento nel mercato del trasporto aereo. L’arrivo di Vollero nel dipartimento commerciale di Albastar prelude alla strategia di rilancio della compagnia aerea spagnola, avviata con l’acquisizione della quota di maggioranza da parte di Sherpa Capital. Vollero sarà fondamentale nella ricerca di strategie di business innovative e competitive che consentano di affrontare le complesse sfide del mercato del trasporto aereo dopo la pandemia. L’obiettivo di Albastar è quello di essere competitiva sul mercato come le altre compagnie aeree europee, elaborando e attuando un piano industriale solido e sostenibile per garantire un futuro promettente al settore”, afferma Albastar.

AIR CANADA E BELL UNISCONO LE FORZE PER MIGLIORARE LA CONNETTIVITA’ A TERRA E IN VOLO – Air Canada e Bell hanno annunciato oggi una partnership pluriennale che renderà ancora più facile rimanere in contatto, sia a terra che in volo. “La partnership mantiene gli impegni di lunga data di Air Canada e Bell per migliorare l’esperienza del cliente, concentrandosi su ulteriori vantaggi per i nuovi arrivati e i visitatori in Canada, preparandoli a connettersi alla migliore rete del Canada non appena atterrano. A partire dal 15 maggio Air Canada e Bell offriranno messaggi gratuiti a tutti i membri Aeroplan in tutto il mondo su tutti gli aeromobili dotati di Wi-Fi della flotta di Air Canada, compresi i voli Air Canada Rouge e Air Canada Express. Questa offerta consentirà ai clienti di inviare e ricevere messaggi di testo tramite il Wi-Fi integrato utilizzando le app di messaggistica più diffuse tra cui iMessage di Apple, WhatsApp e Messenger di Meta, Viber di Rakuten e Messages di Google. Inoltre, questo vantaggio sarà disponibile per gli strategic partner airline loyalty members, inclusi i clienti di United MileagePlus, Lufthansa Group Miles & More ed Emirates Skywards quando i loro numeri di conto sono associati a una prenotazione Air Canada. Inoltre, con questa nuova partnership, i nuovi arrivati e i visitatori in Canada otterranno modi semplici e immediati per rimanere in contatto non appena arrivano in Canada. Con le carte SIM mobili gratuite su voli internazionali in entrata selezionati, i nuovi arrivati e i visitatori possono attivarsi in volo, consentendo loro di scendere dall’aereo ed essere connessi. In linea con l’impegno di Air Canada e Bell nei confronti dei propri clienti, questa partnership consentirà ulteriori aree di collaborazione e vantaggi per i clienti, tra cui lo sviluppo e l’offerta di premi promozionali Aeroplan, oltre a sviluppare la pluripremiata offerta di intrattenimento in volo di Air Canada con l’espansione del servizio di Live TV sui voli per gli Stati Uniti, prevista entro la fine dell’estate”, afferma Air Canada. “I canadesi sono al centro di questa nuova entusiasmante partnership. Questa partnership multiforme con Bell consentirà ai clienti di Air Canada di restare in contatto con amici, familiari o colleghi ovunque viaggino.Inoltre, siamo lieti che Bell si unisca come ultimo partner di Aeroplan, creando un altro modo per i membri di viaggiare di più e viaggiare meglio”, ha affermato Mark Nasr, Executive Vice President, Marketing and Digital, and President of Aeroplan at Air Canada.

GULFSTREAM NOMINA EDMISTON COME INTERNATIONAL SALES REPRESENTETIVE FOR UNITED KINGDOM AND CHANNELK ISLANDS – Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato di aver nominato Edmiston, leading yacht brokerage and management company, come authorized international sales representative (ISR) for Gulfstream business aircraft sales activities in the United Kingdom and Channel Islands. In base all’accordo, Edmiston sarà responsabile della promozione e del supporto di Gulfstream con clienti e potenziali clienti in tutta la regione. “Michael Swift, Gulfstream’s division vice president of sales for EMEA-ISC, e io non vediamo l’ora di lavorare con Jamie Edmiston e il suo team per sfruttare la loro esperienza locale, mentre continuiamo a espandere la nostra presenza e aumentare la nostra quota in questi mercati chiave”, ha affermato Scott Neal, senior vice president, Worldwide Sales, Gulfstream. “Edmiston è molto rispettato nel suo settore ed è stata un’ottima scelta, date le solide relazioni con i clienti e l’attenzione condivisa alla sostenibilità”. Gulfstream ha aperto il suo state-of-the-art LEED-certified service center at Farnborough Airport, Regno Unito, nel 2020. Gulfstream è stato anche il primo original equipment manufacturer a volare con 100% sustainable aviation fuel (SAF) e il primo business jet ad attraversare l’Atlantico utilizzando SAF. “Siamo stati a lungo conosciuti come innovatori sia nel business che nel marketing, lavorando con i leader nei loro campi”, ha affermato Jamie Edmiston, chief executive, Edmiston. “Sono lieto di collaborare con Gulfstream, leader del settore nella sostenibilità, e con la flotta di business jet più apprezzata”. Edmiston opera a Londra presso Edmiston London Heliport e Farnborough Airport.

IBERIA E CAE UNISCONO LE FORZE PER PROMUOVERE LA CARRIERA AERONAUTICA TRA LE GIOVANI DONNE – 24 giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni che fanno parte del programma #ChicasImparables, promosso da 50&50GL, CEOE e la IE University, hanno vissuto una giornata immersiva nelle carriere aeronautiche, nell’ambito della collaborazione con Iberia per avvicinare professioni come pilota, ingegnere o manutentore aeronautico alle giovani donne e, quindi, aumentare il numero di donne in questi gruppi in futuro. In una giornata intensa e molto arricchente, sia per le giovani donne che per i professionisti di Iberia che le hanno accompagnate, hanno potuto conoscere un po’ di più la formazione e l’esperienza professionale di diverse donne che lavorano nel settore aeronautico. L’obiettivo di questa iniziativa è quello di presentare alle nuove generazioni modelli di ruolo femminili in professioni attualmente occupate principalmente da uomini, in modo che servano da ispirazione per le più giovani quando prendono una decisione sul loro lavoro futuro. Queste giovani donne hanno visitato i simulatori di volo CAE, dove hanno potuto vedere e testare come vengono addestrati gli equipaggi, e chiacchierare con il direttore dell’addestramento di Iberia e un comandante di lungo raggio e istruttore di linea, sulle competenze necessarie per essere un pilota e com’è la carriera professionale di un aviatore. Nell’officina motori il direttore di Iberia Engines ha spiegato l’attività che si svolge nell’officina, un centro tecnologico all’avanguardia dove si riparano motori per clienti di tutti i continenti. Nell’Hangar 6, il direttore di Iberia Aircraft ha mostrato loro come vengono effettuate le principali ispezioni degli aeromobili di Iberia e di altre compagnie aeree clienti. Questa iniziativa fa parte del Piano di diversità, equità e inclusione di Iberia, che mira a sensibilizzare, sviluppare e dare visibilità al talento femminile.

EASA: NPA ON NEXT GENERATION ATCO TRAINING – L’EASA ha pubblicato proposte per una maggiore armonizzazione nel training for Air Traffic Controllers (ATCOs) in Europa, che dovrebbe consentire una maggiore flessibilità nell’utilizzo delle risorse ATCO e una maggiore disponibilità di personale ATCO qualificato. Il Notice of Proposed Amendment (NPA) 2023-02 stabilisce i performance standards for the initial training output della prossima generazione di ATCO sulla base dei principi del competency-based training and assessment (CBTA), consentendo la virtualizzazione della formazione e l’accettazione di third-country ATCO licences. Gli emendamenti proposti dovrebbero creare un sistema di qualifiche meno frammentato e quindi consentire l’applicazione di standard di formazione europei più armonizzati. Si prevede inoltre che mettano a disposizione ulteriori risorse ATCO. L’EASA ritiene che questo sia un passo importante verso una maggiore flessibilità nell’uso delle risorse ATCO disponibili. Le proposte sono aperte al commento pubblico fino al 2 agosto 2023.

BRUSSELS AIRLINES E SUNWEB GROUP CONFERMANO UNA PARTNERSHIP A LUNGO TERMINE – Il tour operator Sunweb Group e Brussels Airlines collaborano ormai da molti anni. Questo contratto si tradurrà in una partnership pluriennale. Dalla stagione invernale 2022 e fino all’estate 2025, entrambe le parti svilupperanno e identificheranno congiuntamente opportunità di crescita. Questo accordo mostra l’importanza e la strategia a lungo termine di Brussels Airlines nel segmento leisure. Consentirà alla compagnia aerea di aumentare costantemente il numero di passeggeri, raggiungendo una distribuzione più equilibrata nelle stagioni e persino nei giorni della settimana. “Possiamo sicuramente affermare che il viaggio leisure è diventato uno dei pilastri strategici della nostra compagnia aerea. Siamo orgogliosi di aver suggellato la nostra partnership a lungo termine con il tour operator Sunweb Group. Ci ha già permesso di aggiungere Djerba e Monastir alle nostre destinazioni dell’estate 2023. Insieme continueremo a sviluppare un piano congiunto per far crescere il nostro portafoglio di destinazioni per il tempo libero. Siamo in buona compagnia con Sunweb Group”, afferma Greet Vandebos, Head of Leisure Sales, Brussels Airlines. “Siamo lieti di rafforzare la nostra forte collaborazione con una partnership a lungo termine. Insieme a Brussels Airlines, offriamo ai nostri clienti una meritata vacanza in 32 meravigliose destinazioni”, afferma Harm Groot, Director of Flight Capacity at Sunweb Group. Collegando i passeggeri a 32 destinazioni, il tour operator europeo e il vettore nazionale belga voleranno insieme verso 32 diverse destinazioni di vacanza, come ad esempio: le isole greche Corfù, Creta (aeroporti di Chania e Heraklion), Kos, Lesbo, Rodi, Samos o Zante; le isole spagnole Gran Canaria, Ibiza, Lanzarote, Palma di Maiorca o Tenerife; Hurghada e Marsa Alam in Egitto.