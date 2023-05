News Brevi – 05.05.2023

NORWEGIAN: OTTIMA PARTENZA PER IL PROGRAMMA ESTIVO – Norwegian si sta dirigendo verso l’intensa stagione primaverile ed estiva con un continuo forte slancio di prenotazioni. La compagnia aerea si aspetta una delle estati più forti della sua storia. “Siamo soddisfatti dei dati di traffico di questo mese. Aprile è il primo mese intero del nostro programma estivo con più rotte e frequenze più elevate verso le nostre numerose destinazioni nei paesi nordici e in Europa. Siamo particolarmente soddisfatti del continuo forte slancio delle prenotazioni in vista della stagione estiva”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian. Norwegian ha trasportato 1.672.455 passeggeri ad aprile, in aumento del 19% rispetto ad aprile 2022. Il load factor ad aprile si attesta all’83%. Ad aprile Norwegian ha operato una media di 71 aeromobili con una regolarità, quota di voli di linea effettuati, del 99,2%. Le operazioni sono state influenzate dal tempo nevoso all’aeroporto Gardermoen di Oslo il 25 aprile, causando forti ritardi e rappresentando la metà delle cancellazioni di questo mese. La puntualità è stata dell’83,4% ad aprile, misurando il numero di voli in partenza entro 15 minuti dall’orario programmato. Tuttavia, il 95,6% di tutti i voli partiti è arrivato nei tempi previsti o entro un’ora dall’orario di arrivo previsto. Ad aprile, i viaggiatori hanno approfittato della maggiore gamma di rotte e destinazioni durante i loro viaggi di Pasqua e all’inizio della primavera. Lo slancio positivo delle prenotazioni continua per Norwegian a maggio. “Siamo molto felici di vedere che un numero crescente di passeggeri sceglie di volare con Norwegian e non vedo l’ora di accogliere a bordo vecchi e nuovi passeggeri in quella che sembra essere l’estate più forte di sempre per Norwegian. Raccomandiamo ai clienti che hanno bisogno di viaggiare in date specifiche e verso destinazioni particolari di prenotare i biglietti il prima possibile, poiché i nostri aerei si stanno rapidamente riempiendo durante i periodi di viaggio più trafficati”, ha affermato Karlsen. Inoltre, Norwegian sta attualmente riscontrando un aumento della domanda di viaggi durante i giorni festivi di maggio, in particolare verso Spagna, Italia e Francia. Per soddisfare la domanda, Norwegian ha aggiunto ulteriori partenze per Barcellona, Palma e Malaga. I clienti Norwegian e Widerøe possono ora volare con un unico biglietto sui network di entrambe le compagnie aeree. Questo segna un altro passo verso la fornitura di viaggi senza soluzione di continuità e un ulteriore miglioramento dell’esperienza cliente tra le due compagnie aeree. Per ora i biglietti possono essere acquistati sul sito Web di Widerøe e presso le agenzie di viaggio. Norwegian potrà vendere biglietti combinati sul suo sito e sulla sua app in futuro.

AERONAUTICA MILITARE: IL CAPO DI STATO MAGGIORE IN VISITA ALLA SCUOLA DI VOLO CAE MULTICREW – Nel pomeriggio di martedì 2 maggio, il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, si è recato in visita alla scuola di volo CAE Multi Crew, con sede presso l’Aeroporto “M. De Bernardi” di Pratica di Mare. É stato il Col. Alessandro Iaia, Comandante del CAE MC, a ricevere il Capo di Stato Maggiore al suo arrivo. Si è trattata della prima visita ufficiale di un Capo di Stato Maggiore della Forza Armata presso il CAE Multi Crew dalla sua costituzione nel 2009. Durante la visita è stata effettuato un briefing sull’organizzazione e sulle attività passate, presenti e future della scuola di volo. Il Generale di Squadra Aerea Luca Goretti si è dimostrato “particolarmente interessato al tipo di addestramento al volo erogato dal Reparto”, come ha evidenziato durante il suo intervento al personale del Centro, sul quale c’è la progettualità di investimento da parte della Forza Armata. La scuola, infatti, nonostante la sua giovane età, rispetta già i più rigidi standard europei sulla formazione dei piloti militari destinati alle linee da Trasporto Europee e sanciti da un programma condiviso da 9 Paesi fra cui l’Italia: l’European Undergraduate Military Transport Pilot Training (EUMTPT) grazie al quale il Centro ha assunto il titolo di European Defence Airlift School (EDAS Italy), sotto la guida dell’EDA (European Defence Agency). Si è poi proceduto alla visita di tutta la scuola ed, in particolare, della baia simulatore AL-SIM, del tipo statico FNTP-II, che viene impiegato per vari corsi, tra cui quello MCC-Multi Crew Cooperation/Coordination per piloti italiani provenienti da tutte le Forze Armate e Corpi dello Stato e stranieri, vera e propria palestra per i principi di CRM (Crew Resource Management) e TEM (Threat and Error Management) e per quelli di Leadership applicata al volo. Il simulatore è impiegato anche per la prima parte del corso BPM (Brevetto di Pilota Militare), prima del volo reale, proprio per simulare le forme di volo che gli studenti praticheranno successivamente sul velivolo Piaggio P180, dalle forme di volo basico con manovre single engine e in condizioni metereologiche avverse su aeroporti internazionali, fino alle forme più avanzate come i voli a bassa quota tattica e la simulazione di voli operativi. Successivamente è stato visitato il 204° Gruppo Volo del CAE MC dove sono presenti sia i frequentatori che ambiscono a diventare piloti militari, sia i piloti che hanno già esperienza operativa e che frequentano il corso per diventare Istruttori di Volo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AIR CANADA AGGIORNA LA SUA 2023 GUIDANCE – Air Canada sta aggiornando la sua 2023 financial and capacity guidance. La guidance rivista per l’Adjusted EBITDA riflette gli utili attesi derivanti da un miglioramento del traffico e del rendimento, da un contesto di domanda più forte del previsto e da un prezzo del carburante inferiore al previsto. La guidance rivista per l’Adjusted CASM riflette gli adeguamenti a varie voci di spesa, comprese quelle risultanti dal traffico superiore al previsto. La capacity guidance di Air Canada per il 2023 rimane sostanzialmente invariata. Air Canada sta inoltre modificando il confronto di base per la sua 2023 Adjusted CASM guidance, confrontandola con una baseline del 2022 invece che del 2019. Dato il nuovo contesto di costi, i confronti precedenti con la baseline 2019 non sono più così significativi e i confronti con il 2022 sono più appropriati. La guidance aggiornata prevede una ASM capacity con un incremento circa del 24% rispetto al 2022 (circa 90% dei 2019 levels); Adjusted CASM circa dallo 0,5% al 2,5% in meno rispetto ai 2022 levels: Adjusted EBITDA circa $3,5 – $4,0 miliardi (Guidance precedente: circa $2,5 – $3,0 miliardi). Air Canada non sta aggiornando i suoi obiettivi per il 2024 in questo momento e continuerà a valutarli man mano che procede verso i suoi piani ed esegue le sue priorità strategiche.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA IL RITIRO DI DEREK KERR – American Airlines Group Inc. ha annunciato che Derek Kerr, American’s Vice Chair, President of American Eagle and Strategic Advisor, si ritirerà dalla compagnia aerea il 30 settembre. Kerr si è dimesso da CFO alla fine del 2022 dopo 20 anni nel ruolo come parte di un processo di successione a lungo pianificato. Devon May è stato nominato successore di Kerr come CFO e ha assunto il ruolo il 1 gennaio. Heather Garboden è stata nominata Senior Vice President of Regionals and Cargo a marzo e continuerà a guidare il lavoro di American Regional and Cargo in futuro. “Derek Kerr è uno dei dirigenti più raffinati e affermati nella storia del business delle compagnie aeree”, ha affermato il CEO di American, Robert Isom. “Sono orgoglioso di definirlo un amico e American è molto ben posizionata per il futuro grazie alla sua leadership. Gli auguriamo ogni bene mentre inizia il suo ritiro”. Nel suo ruolo più recente di Vice Chair, President of American Eagle and Strategic Advisor, Kerr ha guidato gli American’s Regional and Cargo teams ed è stato consulente strategico. In qualità di presidente di American Eagle, è stato responsabile di quasi la metà delle partenze giornaliere di American, con la supervisione delle operazioni regionali della compagnia aerea.

BOEING: VISITA PER CELEBRARE GLI ORDINI DI SAUDIA E RIYADH AIR – Boeing ha celebrato oggi con Her Royal Highness Princess Reema Bandar Al-Saud, Ambassador of The Kingdom of Saudi Arabia to the United States, e i leader dei vettori sauditi SAUDIA e Riyadh Air presso Boeing South Carolina, l’annuncio di marzo delle due compagnie aeree per acquistare un totale combinato fino a 121 787 Dreamliner. Her Royal Highness Princess Reema Bandar Al-Saud, Captain Ibrahim Koshy, CEO of SAUDIA, e Tony Douglas, CEO of Riyadh Air, si sono rivolti a più di 3.000 membri del team Boeing e hanno visitato il 787 final assembly building. i fleet orders saranno i quinti più grandi ordini commerciali per valore nella storia di Boeing, a supporto dei lavori di produzione presso Boeing e lungo tutta la sua catena di fornitura. L’acquisto fa parte della strategia Vision 2030 dell’Arabia Saudita, con l’obiettivo di servire 330 milioni di passeggeri e attrarre 100 milioni di visitatori entro il 2030.

EASYJET: PROMOZIONE NEL REGNO UNITO – easyJet informa: “C’è un altro motivo per cui il Regno Unito festeggia questo fine settimana festivo, poiché easyJet offre fino al 20% di sconto su 100.000 posti su voli selezionati da e per il Regno Unito dal 1° al 30 giugno 2023. I posti scontati dagli aeroporti di tutto il Regno Unito possono essere prenotati da oggi, venerdì 5 maggio 2023, fino alle 08:00 di martedì 9 maggio 2023 su easyJet.com o tramite l’app mobile. easyJet serve 19 aeroporti del Regno Unito, offrendo 483 rotte verso 128 destinazioni dal Regno Unito in Europa, Nord Africa e Medio Oriente”.

LOCKHEED MARTIN SPACE ANNUNCIA UN CAMBIAMENTO ORGANIZZATIVO – La Space business area all’interno di Lockheed Martin ha annunciato cambiamenti imminenti, al fine di promuovere una maggiore efficacia nel portare a termine le missioni dei clienti, sostenere la crescita e l’innovazione e creare una collaborazione più stretta con clienti, fornitori e partner. Il riallineamento segue la recente costituzione della Lockheed Martin Space’s Ignite organization, un hub di innovazione per il rapido sviluppo delle capacità. “Con uno sguardo rivolto al futuro e sulla base del nostro attuale slancio commerciale, questi cambiamenti ci consentono di fornire soluzioni end-to-end per le esigenze delle missioni odierne e anche per il futuro”, ha dichiarato Robert Lightfoot, executive vice president, Lockheed Martin Space. “Sono entusiasta di questo prossimo capitolo e fiducioso nella capacità del nostro team di sbloccare un impatto nuovo e potenziato per i nostri clienti”. Poiché le capacità spaziali continuano a essere un fattore abilitante fondamentale all’interno dell’economia globale, il settore sta registrando un movimento significativo nelle esigenze dei clienti, un rinnovato ambiente competitivo e un cambiamento nel ritmo e nell’urgenza di affrontare le minacce emergenti. Per soddisfare queste esigenze, Lockheed Martin Space passerà da cinque linee di business a tre, consentendo all’azienda di offrire 21st Century Security capabilities e perseguire missioni di innovazione, esplorazione e scoperta. Commercial Civil Space continuerà a includere scoperte scientifiche e missioni di esplorazione, concentrandosi allo stesso tempo sullo sviluppo delle infrastrutture spaziali. National Security Space sarà una nuova linea di business che incorpora classified and defense portfolios, allineando programmi che supportano military space, mission solutions and special programs customers. Strategic and Missile Defense Systems continueranno a includere deterrenza strategica, difesa missilistica e programmi ipersonici. Questo nuovo National Security Space team sarà guidato dal Vice President and General Manager Maria Demaree, che detiene una comprovata esperienza alla guida del Lockheed Martin Space’s classified and defense portfolio. Durante questa transizione Johnathon Caldwell, vice president and general manager of Military Space, e Stacy Kubicek, vice president and general manager of Mission Solutions, rimarranno nei loro ruoli attuali e fungeranno da consulenti strategici, lavorando a stretto contatto con Demaree per la creazione e la definizione della nuova National Security Space organization. Lockheed Martin Space creerà anche un Product Center incentrato sulla promozione dell’accessibilità e della commerciabilità dei prodotti Lockheed Martin Space per i clienti interni ed esterni. Sarà guidato da Mike Patton, che in precedenza gestiva Lockheed Martin Space Operations e porta una carriera nell’esperienza di produzione da GE. Lockheed Martin Space passerà a questo nuovo allineamento organizzativo nei prossimi mesi.

CENTENARIO AERONAUTICA MILITARE: “DUE GIORNI IN AZZURRO” A VILLAFRANCA – Si è tenuta presso il 3° Stormo dell’Aeronautica Militare e la città di Villafranca di Verona, il 29 e 30 aprile, la manifestazione “Due giorni in azzurro”, in occasione dei festeggiamenti correlati al Centenario dell’Aeronautica Militare. La manifestazione è stata aperta dal Comandante del 3° Stormo Colonnello Paolo Tamburro ed il Sindaco del Comune di Villafranca di Verona Roberto Dall’Oca i quali, prima di dare il via ai festeggiamenti, hanno dedicato un commosso ricordo ai militari caduti per la Patria, deponendo una corona di alloro al Monumento ai Caduti della Prima Guerra Mondiale in Piazza Papa Giovanni XXIII a Villafranca. A seguire, il corteo, sfilando per le vie della città, si è diretto verso il bellissimo Castello Scaligero dove, al cospetto del Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico Generale di Brigata Pietro Spagnoli e del Capo del Servizio Infrastrutture del Comando Logistico Brigadier Generale Mario Sciandra, si è proceduto al tradizionale taglio del nastro aprendo al pubblico l’evocativa mostra statica tramite la quale, attraverso pannelli fotografici, velivoli e mezzi, è stata ricostruita la centenaria storia dell’Aeronautica Militare. Tra gli appuntamenti in calendario, particolarmente apprezzato dai cittadini è stato il Concerto della Fanfara della 1ª Regione Aerea che, nella serata di sabato 29 presso la Sala Ferrarini, ha eseguito un repertorio vario ed emozionante alla presenza del Generale Basilio Cottone, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare e Ufficiale più anziano delle Forze Armate, e del Comandante della 1ª Regione Aerea Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito. Per tutta la durata della manifestazione, i cittadini e gli appassionati hanno potuto inoltre accedere presso il Palazzo Bottagisio, edificio signorile del ‘700 dove, nel 1859 si firmò il trattato che mise le basi per la fine della seconda guerra di indipendenza. In questo suggestivo contesto, i visitatori hanno potuto ammirare la mostra itinerante “Cento anni dell’Aeronautica Militare”, e una raccolta di foto e cimeli storici del 3° Stormo realizzata dai soci del sodalizio del “Circolo del 3°” (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

FIRENZE: IN PIAZZA DELLA SIGNORIA HANNO GIURATO GLI ALLIEVI DEL CORSO “URSA” DELLA SCUOLA MILITARE AERONAUTICA “GIULIO DOUHET” – 36 allievi del liceo dell’Aeronautica Militare hanno giurato fedeltà alla Repubblica Italiana. Ospite d’eccezione Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza. È un giuramento dal sapore particolare quello che si è celebrato oggi a Firenze, nella suggestiva cornice di Piazza della Signoria, che ha visto protagonisti i 36 allievi del Corso “Ursa”, primo anno della Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet” di Firenze. Nell’anno del suo centenario, infatti, l’Aeronautica Militare ha voluto festeggiare il momento più importante della vita militare degli allievi del suo liceo nel luogo che è simbolicamente il cuore pulsante del capoluogo toscano. L’evento è stato presieduto dal Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, con la partecipazione del Comandante delle Scuole e della 3^ Regione Aerea, Generale di Squadra Aerea Silvano Frigerio. Diverse le autorità militari, civili e religiose presenti, tra cui il Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, ed il Sindaco di Firenze, Dario Nardella. Ospite d’eccezione alla cerimonia Josep Borrell, Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, presente a Firenze per il summit “The State of the Union” in corso a Palazzo Vecchio. Dopo aver ringraziato le autorità presenti e tutta la cittadinanza, il Comandante della Scuola Douhet, Colonnello Massimiliano Macioce, si è rivolto ai giovani allievi: “Vi apprestate a diventare dei cittadini consapevoli, rispettosi delle leggi dello Stato e pronti ad onorare l’Italia, con i vostri principi etici e la vostra onestà. Lo spirito di coesione e di collaborazione che avete dimostrato in questi mesi vi permetteranno di servire la collettività un domani”. Il Col. Macioce ha poi esortato gli allievi a ricordare per sempre questo momento in quanto “i sacrifici che avete fatto per arrivare ad oggi vi aiuteranno ad affrontare i piccoli e grandi impegni della giornata e della vostra vita, ovunque il vostro destino vi condurrà, in uniforme oppure nei diversi ambiti e impieghi civili”. Ed è stato proprio a termine dell’intervento del Comandante della Scuola che ha avuto luogo l’atto solenne del Giuramento di fedeltà alla Repubblica, pronunciato dai giovani allievi dinanzi alla Bandiera di Istituto. Circondati dall’affetto dei propri cari e della popolazione fiorentina, le ragazze e i ragazzi del Corso “Ursa” hanno urlato il proprio “lo giuro” al cospetto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, salutati dal sorvolo di una formazione composta da due velivoli Eurofighter del 4° Stormo di Grosseto ed un Tornado del 6° Stormo di Ghedi. La Scuola Militare Aeronautica “Giulio Douhet”, inaugurata nel 2006, è un istituto di istruzione secondaria di secondo grado che svolge i corsi dell’ultimo triennio negli indirizzi del liceo classico e scientifico, al quale si accede per concorso pubblico. Lo scopo dell’Istituto è di favorire una bilanciata crescita agli allievi sotto il profilo umano, culturale, morale, fisico e di carattere affinché abbiano le necessarie competenze per diventare buoni cittadini ed affrontare le sfide del domani, indipendentemente dalle scelte di vita future di ciascun allievo (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).