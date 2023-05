Emirates SkyCargo raddoppierà la sua capacità nel prossimo decennio

Emirates SkyCargo ha aggiunto 2 Boeing 747-400F in leasing alla sua freighter fleet, dimostrando la sua forte fiducia nel mercato cargo globale in un contesto di attuale volatilità.

“La divisione cargo di Emirates prevede che altri 15 cargo entreranno a far parte della sua flotta grazie agli ordini annunciati, al suo freighter conversion program e all’aumento della belly-hold capacity degli aeromobili passeggeri, disponibile grazie ai nuovi Airbus A350, la cui consegna è prevista alla fine dell’estate 2024, e ai 777-X attesi per l’anno successivo.

Nel prossimo decennio Emirates SkyCargo prevede di raddoppiare la sua capacità attuale, di aggiungere oltre 20 nuove destinazioni alla sua rete cargo e di offrire ancora più flessibilità e servizi ai suoi clienti, con una flotta di oltre 300 wide-body aircraft che comprende un mix di belly-hold su A350, A380, 777, e i dedicated freighters: 777-F, 747-F”, afferma Emirates.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President di Emirates SkyCargo, ha dichiarato: “Mentre l’attuale volatilità del mercato può indurre altri a esitare, Emirates SkyCargo sta andando avanti a pieno ritmo sulla tabella di marcia. Le proiezioni a medio-lungo termine per il global air cargo mostrano una traiettoria di crescita tra il 3 e il 5%. Se a questo si aggiunge la strategia di Dubai di raddoppiare il commercio estero, dove la logistica multimodale giocherà un ruolo importante, e l’attività economica in corso nei mercati del Golfo, dell’Asia occidentale e dell’Africa, l’opportunità per Emirates SkyCargo è chiara. I 2 nuovi 747-F che abbiamo preso in leasing ci daranno una capacità immediata, in attesa della consegna di 5 nuovi 777F nel 2024 e nel 2025, e di 10 777-300ER che usciranno dal nostro conversion program nei prossimi 5 anni. Riteniamo che anche questi aerei aggiuntivi non saranno sufficienti. A quel punto, avremo l’MRO set-up per scalare in modo rapido ed efficiente il nostro freighter conversion program, se ce ne fosse bisogno. I nuovi aeromobili ci permettono di espandere il nostro freighter network e di amplificare la connettività con la rete principale di Emirates. Il nuovo mix di flotta ci offre anche una maggiore flessibilità per servire ancora meglio i nostri clienti. Emirates SkyCargo sta anche investendo per sviluppare nuovi prodotti e per accelerare la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica. La nostra ambizione è quella di guidare il mercato nella fornitura di soluzioni specializzate che siano veloci, affidabili, flessibili ed efficienti. Altri sviluppi interessanti sono in arrivo. Restate sintonizzati”.

“Assicurati su long-term wet-lease basis, i due Boeing 747-F integrano l’attuale flotta di 11 Boeing 777 Freighter di Emirates SkyCargo, e sono attualmente impiegati su Chicago tre volte alla settimana e su Hong Kong nove volte alla settimana.

La scorsa settimana, Emirates SkyCargo ha lanciato una nuova campagna pubblicitaria creativa, ‘The World Works Better with Emirates SkyCargo’. Attraverso scenari quotidiani, la pubblicità dimostra come la sua attività di logistica sia essenziale per collegare persone e prodotti in tutto il mondo, sia che si tratti di assistenza sanitaria salvavita, frutta fresca, fiori, animali domestici o oggetti di valore”, prosegue Emirates.

“Emirates SkyCargo è la airfreight division di Emirates. Attraverso il suo hub all’avanguardia a Dubai, Emirates SkyCargo trasporta merci verso 150 destinazioni in una rete globale che abbraccia sei continenti. L’air cargo carrier offre ai clienti capacità cargo sulla sua moderna flotta di aeromobili wide-body Boeing 777, Airbus A380 e dedicated freighters – 11 Boeing 777-F e 2 747-F.

Gestisce due terminal cargo all’avanguardia nel suo hub di Dubai, che offrono tempi di transito di appena tre ore air-to-air. I terminal offrono una capacità cargo totale di circa un milione di tonnellate all’anno, con la possibilità di aumentarla a 1,3 milioni di tonnellate. Per ulteriori informazioni:www.skycargo.com“, conclude Emirates.



(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)