Enac e Università Luiss: avvio delle attività di formazione e di ricerca, percorsi per il futuro dell’aviazione civile

Prende il via l’attività di formazione del personale neo assunto dell’Enac nell’ambito della convenzione quadro stipulata, nel febbraio 2022, tra l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (Enac) e la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali per sviluppare iniziative nella formazione, studio e analisi di settore, ma anche attività di ricerca, studi di fattibilità e l’attivazione di tirocini curriculari.

L’incontro di presentazione del progetto “Percorso di alta formazione in organizzazione e funzionamento del comparto aeronautico” si è svolto nella mattinata di oggi, 8 maggio 2023, e ha visto gli interventi del Presidente Enac Pierluigi Di Palma, del Direttore Generale Enac Alessio Quaranta, del Direttore Generale della Luiss Giovanni Lo Storto, del Dean Luiss School of Law Antonio Nuzzo, del Professore di Diritto amministrativo della Luiss Aristide Police, del Presidente di ADR (Aeroporti di Roma) Vincenzo Nunziata.

“La sinergia e la collaborazione tra Istituzioni e Università come strategia nazionale di crescita”, ha commentato il Presidente Enac Pierluigi Di Palma. “Sono numerose le sfide che attendono il comparto aereo: è fondamentale dotare le nuove generazioni degli strumenti necessari per essere protagonisti del cambiamento che, attraverso l’innovazione tecnologica, ci porta verso una modalità aerea sostenibile e intermodale”.

“Il settore del trasporto aereo è nevralgico per lo sviluppo economico del Paese”, ha affermato il Direttore Generale Enac Alessio Quaranta. “Crediamo profondamente nell’importanza della formazione e dell’aggiornamento continuo che garantisce professionalità e competenze a favore di tutto il settore. Una strada maestra è proprio quella di percorsi che consentano l’integrazione tra istituzioni, Università, operatori del settore e industria”.

Il percorso formativo Enac – Luiss mira a favorire l’accrescimento delle competenze professionali del personale neo assunto attraverso lo studio e l’analisi delle tematiche di maggior rilievo del trasporto aereo, con il supporto di docenti altamente specializzati di entrambe le realtà. La Luiss Business School metterà a disposizione del settore aeronautico l’expertise e la competenza della propria faculty e dei propri centri di ricerca.

In particolare il servizio di formazione è stato affidato al Dipartimento “School of Law”, che costituisce una novità nel panorama degli studi giuridici offerti in Italia ed è in grado di assicurare una formazione di eccellenza nel campo giuridico e di approfondire la ricerca scientifica nelle diverse branche del diritto, anche con grande attenzione all’ordinamento dell’Unione Europea e al contesto interazionale.

