La Emirates Boarding Pass sblocca centinaia di offerte a Dubai quest’estate

Emirates ha annunciato oggi il ritorno del suo popolare My Emirates Pass. “Dal 1° maggio 2023 al 30 settembre 2023, My Emirates Summer Pass consente ai clienti di ottenere ancora di più dal loro viaggio, con cinque mesi di offerte esclusive in centinaia di località a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

I clienti Emirates che volano verso o attraverso Dubai possono semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco e un documento d’identità valido a centinaia di retail, leisure and dining outlets, nonché a famose attrazioni e spa di lusso, per godere di sconti in tutta Dubai e negli Emirati Arabi Uniti.

Per accedere alle offerte i clienti possono semplicemente mostrare la loro carta d’imbarco Emirates stampata o mobile presso le sedi partecipanti insieme a un documento d’identità valido.

I clienti che hanno effettuato il check-in online e scaricato la propria carta d’imbarco mobile sull’Emirates App o sul Wallet, devono ricordarsi di fare uno screenshot per presentarla presso le sedi partecipanti, poiché scomparirà dalle app una volta atterrati”, afferma Emirates.

“Per vedere tutte le offerte My Emirates Pass, visitare www.emirates.com/myemiratespass.

Emirates ha riavviato in sicurezza le operazioni verso più di 130 destinazioni in sei continenti. Per ulteriori informazioni, visitare emirates.com.

I biglietti possono essere acquistati su emirates.com, presso l’ufficio vendite Emirates, tramite agenzie di viaggio o agenzie di viaggio online”, conclude Emirates.

Emirates avvia la collaborazione con Dior Beauty e Davines inaugurando l’esclusivo beauty hub for cabin crew

Emirates ha annunciato una collaborazione nel 2023 con il beauty brand Dior e il sustainable haircare brand Davines, inaugurando un beauty hub for cabin crew nell’ Emirates Headquarters a Dubai. È progettato per offrire un’esperienza di bellezza unica e coinvolgente in esclusiva per Emirates Cabin Crew.

“Come parte del continuo investimento nella world-class Emirates Cabin Crew experience, ‘The Emirates Beauty Hub’ è aperto 7 giorni su 7 e serve più di 18.000 membri dell’equipaggio di cabina con base a Dubai. Offrirà uno spazio caldo e accogliente per mettere in contatto l’equipaggio di cabina con un team di consulenti del centro di bellezza. Il personale di bordo di Emirates potrà prenotare appuntamenti personalizzati con i consulenti per ricevere consigli da esperti su suggerimenti per l’applicazione del trucco, nutrizione, fitness, cura della pelle, cura dei capelli e best practice per la cura maschile e femminile. I consulenti di Emirates Beauty Hub hanno ricevuto una formazione specializzata da Dior e Davines e provengono da una varietà di background, tra cui cabin crew experience e ruoli in benessere, nutrizione e cosmetologia. I prodotti Dior e Davines saranno utilizzati esclusivamente per le dimostrazioni nel beauty hub“, afferma Emirates.

“Volando con la compagnia aerea più grande del mondo, l’Emirates cabin crew vive nuove avventure senza sosta mentre viaggia in oltre 150 città in 85 paesi. Molti assistenti di cabina Emirates descrivono il ruolo come ‘the best job in the world’, offrendo un servizio pluripremiato a 40.000 piedi e godendo dello stile di vita unico che deriva dal lavoro. L’accesso a diverse esperienze di apprendimento consente al personale di cabina di sviluppare le proprie qualità di leadership, diventando testimoni di ospitalità e servizio eccezionale attraverso Emirates Signature Moments ed emblemi riconosciuti a livello mondiale di un brand iconico.

Emirates sta attualmente reclutando attivamente cabin crew da tutto il mondo”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)