Ethiopian Airlines prende in consegna il suo 20° A350-900 alimentato con SAF (Sustainable Aviation Fuel)

Ethiopian Airlines annuncia che il 28 aprile 2023 ha ricevuto da Airbus il suo 20° aeromobile A350-900. Il volo ha utilizzato il 30% di miscela di carburante SAF, Sustainable Aviation Fuel, riducendo così la sua impronta di carbonio e contribuendo al raggiungimento dell’ambizione stabilita da IATA, ATAG e ICAO di raggiungere zero emissioni nette carbonio entro il 2050. L’aereo trasportava anche 10 tonnellate di carichi umanitari in Etiopia.

Per quanto riguarda questo aeromobile, il CEO di Ethiopian Airlines, Mesfin Tasew, ha dichiarato: “Siamo lieti di ricevere da Airbus il nostro 20° aeromobile A350 nuovo di zecca. Questo è un altro primato storico per Ethiopian Airlines in quanto è il nostro primo volo operato con carburante SAF in collaborazione con Airbus, a dimostrazione del nostro impegno nella realizzazione di un’industria del trasporto aereo sostenibile. La spedizione umanitaria trasportata è anche un segno del nostro impegno ad assumerci la nostra responsabilità sociale. Continueremo a investire per adempiere alla nostra responsabilità sociale d’impresa riducendo le emissioni di carbonio e trasportando spedizioni umanitarie in futuro”.

“L’A350-900 ha dimostrato di essere determinante nella strategia della flotta di Ethiopian Airlines, offrendo flessibilità operativa ed efficienza senza pari e il miglior comfort per i passeggeri. La consegna di questo A350-900 alimentato con Sustainable Aviation Fuel (SAF) segna un’altra pietra miliare nel nostro rapporto: lavorare insieme per ridurre le emissioni di carbonio in tutto il settore dell’aviazione”, ha affermato Mikail Houari, Presidente di Airbus Africa Middle East.

“Con la nuova consegna dell’A350, Ethiopian Airlines opera con 144 aeromobili verso oltre 150 destinazioni passeggeri e cargo domestiche e internazionali nei cinque continenti.

Airbus A350-900, Boeing 737, 777, 787 e Bombardier Dash 8-400 sono tra gli aeromobili moderni ed ecologici che Ethiopian ha nella sua flotta”, conclude Ethiopian Airlines.

(Ufficio Stampa Ethiopian Airlines – Photo Credits: Ethiopian Airlines)