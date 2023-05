Siglato protocollo di intesa tra IBAR e FTO

La FTO (Federazione Turismo Organizzato di Confcommercio) e l’IBAR (Italian Board Airline Representatives) hanno siglato, ieri 9 maggio, un Protocollo d’intesa per promuovere e assicurare la sostenibilità ambientale e finanziaria del trasporto aereo e del turismo organizzato tutelandone le specificità.

“Con il Memorandum of understanding le due associazioni si impegnano tra l’altro a:

– coordinarsi, laddove possibile, “ai tavoli tecnici di volta in volta convocati da enti e istituzioni competenti in materia di trasporto aereo e turismo”;

– divulgare “tra i rispettivi associati la piena comprensione del quadro normativo nazionale ed europeo” e “coordinare gli orientamenti interpretativi dei quadri normativi di riferimento”;

– lavorare ad “attività di formazione congiunta, attraverso il coinvolgimento attivo dei propri associati”;

– operare per il “continuo miglioramento della qualità” e la “soddisfazione del cliente” rispetto all’esperienza di viaggio”, afferma il comunicato.

“Si tratta di un’intesa molto importante per noi, perché le sinergie tra Turismo organizzato e vettori sono decisive per il comparto, La filiera ha bisogno di certezze e prospettive così da programmare in modo ordinato, orientare il mercato e offrire al cliente le migliori soluzioni. Fto è sempre pronta a sfruttare tutte le occasioni per fare sistema a beneficio di chi ama viaggiare”, spiega Franco Gattinoni, Presidente Fto.

Flavio Ghiringhelli, Presidente Ibar, aggiunge: “Il trasporto aereo è il volano indispensabile per la connettività di un Paese come l’Italia che aspira, giustamente, a rivestire un ruolo da protagonista negli scenari del turismo globale. In questo contesto, i flussi in entrata e in uscita dal Paese sono entrambi di grande importanza e una stretta collaborazione con la filiera del turismo organizzato è irrinunciabile per la nostra industria”.

L’IBAR (Italian Board Airline Representatives) è l’Associazione che rappresenta direttamente 50 Compagnie Aeree – Italiane e straniere – operanti in Italia. Scopo principale dell’Associazione è la rappresentanza dei Vettori nei rapporti con le istituzioni e con tutti gli altri componenti della filiera del trasporto aereo. L’Associazione si adopera per lo sviluppo del trasporto aereo in Italia e, in tale ambito, per la realizzazione di un mercato aperto ed efficiente.

Federazione Turismo Organizzato, aderente a Confcommercio, è l’Associazione che riunisce oltre 1.900 tra le principali aziende del settore, agenzie di viaggi, tour operator e società di servizi. FTO ha sede a Milano e un’articolazione sull’intero territorio nazionale.

(Ufficio Stampa IBAR – Photo Credits: IBAR)