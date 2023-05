News Brevi – 11.05.2023

AIRBUS SELEZIONA LA NTSF PER I TEST SUL SATELLITE SKYNET 6A – Airbus ha selezionato il National Satellite Test Facility (NSTF) ad Harwell nell’Oxfordshire per condurre la campagna di test completa sul satellite per comunicazioni sicure di nuova generazione SKYNET 6A del Ministero della Difesa britannico. L’NSTF, gestito da esperti dello STFC RAL Space (Science and Technology Facilities Council), effettuerà la campagna di test SKYNET 6A, inclusa la compatibilità elettromagnetica, nonché test di vuoto acustico e termico, per replicare le dure condizioni dello spazio. Richard Franklin, Managing Director of Airbus Defence and Space UK, ha dichiarato: “SKYNET 6A è progettato e prodotto nei nostri siti di Stevenage e Portsmouth e sarà sottoposto a tutta la sua campagna di test presso la nuova National Satellite Test Facility. È appropriato che il primo contratto di test della struttura riguardi lo SKYNET 6A di prossima generazione della Gran Bretagna, che fornirà capacità di comunicazione critiche e sicure per le nostre forze armate e contribuirà a estendere ulteriormente l’ecosistema e le capacità spaziali del Regno Unito”. SKYNET 6A sarà il primo satellite SKYNET milsatcom interamente progettato, costruito e testato nel Regno Unito. Il programma coinvolge un team di 500 persone in Airbus ed è supportato da oltre 45 PMI in tutto il Regno Unito. Questo satellite per telecomunicazioni geostazionario fornirà servizi di comunicazione sicuri per le forze armate del Regno Unito in tutto il mondo dopo il suo lancio nel 2025.

LA SOSTENIBILITA’ AL CENTRO DI EBACE2023 – La business aviation è stata a lungo un pioniere nella sostenibilità dell’aviazione e si impegna a ridurre le emissioni di carbonio del 50% entro il 2050. A tal fine, l’EBACE2023 Sustainability Summit sarà caratterizzato da sessioni guidate da esperti che metteranno in luce i sistemi di propulsione di nuova generazione, la mobilità aerea avanzata, i progressi nella riduzione delle emissioni di carbonio e altro ancora, mentre lo show evidenzia il fermo impegno del settore per la sostenibilità. Durante la giornata di martedì 23 maggio e mercoledì 24 maggio si terranno sessioni formative su argomenti che vanno da sustainable aviation fuel, electric vertical takeoff and landing aircraft a carbon offsetting. Gli espositori di EBACE2023 sono inoltre incoraggiati a prendere un impegno di sostenibilità per rendere lo show stesso più sostenibile. Semplici pratiche per la gestione dei rifiuti, dell’acqua e dell’energia negli stand espositivi e prendere sustainable procurement decisions possono avere un grande impatto se moltiplicate per centinaia di espositori. I partecipanti possono anche sostenere gli sforzi per la sostenibilità della fiera attraverso azioni come il riciclaggio, portare bottiglie d’acqua riutilizzabili alla fiera e utilizzare i mezzi pubblici mentre si trovano a Ginevra.

EASA: PRIMO RISULTATO PUBBLICO PER IL MLEAP RESEARCH PROJECT – L’EASA annuncia il rilascio di un report di 260 pagine come parte del suo research project MLEAP. Questo progetto è uno dei progetti principali dell’EASA AI Roadmap 2.0 e fa parte degli sforzi in corso dell’Agenzia per promuovere l’integrazione sicura delle tecnologie nuove ed emergenti nel settore dell’aviazione. Questo report evidenzia una serie di concetti anticipati per la valutazione e la certificazione di AI-based systems a supporto dei risultati della roadmap EASA e aiuta le parti interessate del settore a pianificare nuove strategie per l’implementazione dell’AI nelle loro organizzazioni umane e tecniche. Uno dei risultati principali è una prima versione di un quadro generale per coprire la maggior parte dei ML-related steps del W-shaped process dell’EASA. Nella fase successiva saranno sviluppati tre casi d’uso dell’AI per l’aviazione nel dominio ATC, manutenzione e aeronavigabilità per dimostrare l’efficacia e l’usabilità dei metodi e degli strumenti proposti.

SAS COMMENTA IN MERITO ALL’EU RULING – SAS informa: “Il 10 maggio 2023, la General Court of the Court of Justice of the European Union ha annunciato la sua sentenza in merito alla partecipazione dello Stato svedese e dello Stato danese alla ricapitalizzazione di SAS in relazione alla pandemia Covid-19 nel 2020. La General Court afferma che la decisione della Commissione UE di approvare la partecipazione degli Stati alla ricapitalizzazione di SAS non era conforme alle EU state aid rules. La decisione può essere impugnata. A seguito delle speculazioni dei media sulle potenziali conseguenze della decisione per le attività di SAS, SAS annuncia il seguente commento: non vi sono effetti immediati per SAS. La decisione non ha alcun effetto sul programma di volo o sulle prenotazioni di SAS e SAS rimane sotto la US chapter 11 bankruptcy protection. La decisione non modifica le aspettative di SAS di ottenere finalmente l’approvazione per le varie misure adottate dal 2020, inclusa la partecipazione degli Stati al chapter 11 process in corso. La General Court ha criticato la decisione della Commissione UE su un punto, ma ciò non significa che la partecipazione degli Stati alla ricapitalizzazione di SAS costituisse un illegal state aid. La Commissione UE può rivalutare la misura e SAS si aspetta che lo faccia. Insieme agli Stati, SAS sta analizzando le possibili modalità di procedere e ritornerà su tali questioni quando ci saranno ulteriori informazioni da condividere”. Carsten Dilling, Chairman of the Board of SAS, commenta: “La decisione di oggi fa parte di un processo legale in corso che dovrebbe continuare per molto tempo. Non ha alcun effetto sul programma di volo o sulle prenotazioni di SAS. La nostra attività continua come al solito e continueremo a far volare i nostri passeggeri verso le loro destinazioni”.

LUFTHANSA TECHNIK: TOTAL COMPONENT SUPPORT PER SMARTLYNX AIRLINES – Lufthansa Technik ha firmato un contratto di sette anni con SmartLynx Airlines, leading ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance and Insurance), cargo and charter services provider, per fornire Total Component Support (TCS) per l’intera flotta. Il contratto firmato di recente copre oltre 60 aeromobili, inclusi 53 Airbus A320, dieci A330 e quattro Boeing 737MAX. SmartLynx Airlines ha registrato una rapida crescita negli ultimi anni e ora si concentra sull’eccellenza e l’affidabilità per i suoi clienti. Grazie alla partnership con Lufthansa Technik, SmartLynx Airlines mira a ottimizzare il proprio servizio e ottenere performance migliori. Il TCS contract è entrato in vigore il 1° maggio e include servizi come spare parts pooling and MRO (Maintenance, Repair & Overhaul) per i componenti richiesti. SmartLynx Airlines beneficerà di un concetto di fornitura individuale che consente percorsi di trasporto brevi e veloci all’interno della supply chain globale di Lufthansa Technik, incluso il supporto AOG (Aircraft On Ground) per componenti critici in termini di tempo. Lufthansa Technik fin d’ora supporterà SmartLynx Airlines per garantire le massime prestazioni e flessibilità per il suo complesso portafoglio di attività. Il supporto sarà particolarmente critico durante l’imminente alta stagione. Lufthansa Technik assisterà SmartLynx Airlines con una disponibilità continua di componenti per operazioni fluide e di successo. Zygimantas Surintas, CEO di SmartLynx Airlines, afferma: “Mentre ci prepariamo per l’intensa stagione estiva, la sicurezza e il comfort dei nostri clienti continuano ad essere la nostra massima priorità. L’anno scorso abbiamo affrontato sfide dovute agli effetti persistenti della pandemia sulla disponibilità dei pezzi di ricambio e quest’anno ci impegniamo a fondo per evitare il ripetersi di tali difficoltà. Il nostro nuovo contratto con Lufthansa Technik è fondamentale per raggiungere il nostro obiettivo di ottimizzare le nostre prestazioni e diventare una ACMI airline leader e affidabile”. Kai-Stefan Roepke, Vice President Corporate Sales EMEA Lufthansa Technik, afferma: “Siamo molto orgogliosi di essere il nuovo component provider per SmartLynx Airlines. Vorrei ringraziarli per la loro fiducia in Lufthansa Technik e nei nostri servizi TCS all’avanguardia, che promettono un’eccellente qualità e assistenza per le massime performance”.

DELTA HA RACCOLTO QUEST’ANNO LA CIFRA RECORD DI 3 MILIONI DI DOLLARI A SOSTEGNO DI BCRF – Il personale Delta ha raccolto quest’anno la cifra record di 3 milioni di dollari per sostenere la Breast Cancer Research Foundation e la compagnia aerea donerà i proventi delle vendite a bordo durante il Mother’s Day all’organizzazione no profit. Delta ha raccolto 24,75 milioni di dollari per BCRF dall’inizio della loro partnership nel 2005, finanziando 87 progetti di ricerca. Kristen Manion Taylor, Delta’s S.V.P. of In-Flight Service, afferma: “Da quando abbiamo iniziato nel 2005 ad oggi nel 2023, essere in grado di donare 3 milioni di dollari alla causa è incredibile, e so che Delta ha avuto un impatto enorme”. Il charter Breast Cancer One prenderà il volo ancora una volta questo autunno sull’iconico Pink Plane da Atlanta a Salt Lake City. BCRF è un’organizzazione senza scopo di lucro impegnata nella prevenzione e nella cura del cancro al seno. Fornisce finanziamenti fondamentali per la ricerca sul cancro in tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 1993 da parte di Evelyn H. Lauder, BCRF ha raccolto più di un miliardo di dollari per la ricerca salvavita.

DELTA PRESENTA “DELTA SYNC” – Delta informa: “Delta presenta Delta Sync, la front page che aiuta a rendere ogni viaggio personalizzato, ora in fase di test su aeromobili selezionati e in arrivo quest’estate. Annunciata per la prima volta al CES 2023, la nuova esperienza digitale per dispositivi mobili riunisce contenuti esclusivi, accesso e offerte ai clienti a partire dalle Delta domestic mainline fleets dotate di free Wi-Fi di T-Mobile. Connettiti semplicemente al Wi-Fi di bordo e accedi con le credenziali SkyMiles per scoprire la potenza di Delta Sync. Se non sei un membro, iscriviti gratuitamente a SkyMiles prima del viaggio o a bordo quando ti connetti”. “Delta Sync Exclusives è una piattaforma completamente nuova per l’intrattenimento progettata per elevare l’esperienza per ogni cliente”, ha affermato Ranjan Goswami, SVP – Customer Experience Design. “I clienti meritano un viaggio che si adatti perfettamente a loro, e questo significa offrire punti di contatto significativi, personalizzati e pertinenti in modi nuovi e avvincenti”. “Delta ha iniziato a testare la nuova piattaforma alla fine di aprile su aeromobili selezionati che volano a livello domestico, con l’intenzione di introdurre la piattaforma su oltre 540 aeromobili con Wi-Fi veloce e gratuito entro la fine di luglio. Entro la fine dell’anno, più di 700 domestic mainline aircraft saranno aggiornati al nuovo free Wi-Fi di Delta e supporteranno Delta Sync Exclusives. Delta porterà la piattaforma e il Wi-Fi ad alta velocità su tutta la sua flotta globale entro la fine del 2024”, conclude Delta.