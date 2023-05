News Brevi – 12.05.2023

BRUSSELS AIRLINES PROROGA DI CINQUE ANNI IL MANDATO DEL CFO NINA ÖWERDIECK – L’SN Airholding Board of Brussels Airlines ha prorogato di cinque anni il mandato di Nina Öwerdieck come Chief Financial Officer della compagnia aerea. Nina Öwerdieck fa parte del Brussels Airlines Management Board dal 2020. Ha, tra gli altri, guidato la compagnia attraverso la pandemia e assicurato un rimborso anticipato del prestito governativo. Nina Öwerdieck ricopre la posizione di CFO presso Brussels Airlines dal 1° giugno 2020. Insieme a Dorothea von Boxberg, Chief Executive Officer, e Tilman Reinshagen, Chief Operations Officer, guida la Brussels based airline, uno dei quattro Lufthansa Group network carriers. “Sotto la guida di Nina, Brussels Airlines è stata in grado di uscire dalla peggiore crisi della sua storia ottenendo un ottimo risultato finanziario nel terzo trimestre 2022. Inoltre, Nina ha guidato con successo il turnaround plan Reboot Plus e ha assicurato un rimborso anticipato del Belgian government loan. Sono molto felice che Nina rimarrà membro del Brussels Airlines Management Board per altri cinque anni. Insieme ai suoi colleghi, continuerà a costruire sulle risorse della compagnia aerea e la guiderà nel suo percorso verso una redditività sostenibile”, afferma Christina Foerster, member of the Lufthansa Group Executive Board and Chairwoman of the SN Airholding Board. “Sono grata per la fiducia che SN Airholding Board e Brussels Airlines stanno riponendo in me. L’estensione del mio mandato mi consente di continuare a lavorare su un futuro solido per il vettore nazionale belga”, afferma Nina Öwerdieck, CFO di Brussels Airlines.

KLM: AGGIORNAMENTI SU KLM CITYHOPPER – KLM informa: “KLM Cityhopper apporterà piccoli aggiustamenti al suo orario estivo. Questi aggiustamenti influenzeranno i voli programmati in partenza tra diversi mesi, consentendo ai clienti di essere riprenotati su voli alternativi con largo anticipo, se necessario. A causa di problemi tecnici, KLM Cityhopper ha difficoltà a implementare completamente l’E2. KLM Cityhopper si sta consultando con Embraer e il produttore di motori Pratt & Whitney per cercare una soluzione a questi problemi, che non hanno alcun impatto sulla sicurezza del volo. KLM Cityhopper ha distribuito capacità alternative conservando gli E190 che dovevano essere restituiti alle società di leasing. Sono stati firmati anche diversi contratti di wet lease”.

CONFERMATO IL COLLEGAMENTO FORLÌ-COMISO CON INIZIO IL PROSSIMO 17 GIUGNO – L’Aeroporto di Forlì informa: “Go To Fly, marchio del marketing carrier controllato da F.A. S.rl., società di gestione dell’aeroporto “Luigi Ridolfi”, comunica che il collegamento Forlì-Comiso, con inizio il prossimo 17 giugno (sabato), è confermato secondo l’operatività già pubblicata sul sito www.goto-fly.it”.

LEONARDO: CESSAZIONE CARICA ING. CIOFFI – Leonardo informa: “Leonardo comunica che, a seguito del nuovo riassetto organizzativo annunciato all’esito del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 9 maggio 2023, che ha provveduto a revocare le deleghe attribuite all’Ing. Lucio Valerio Cioffi in qualità di Direttore Generale, l’Azienda e lo stesso Ing. Cioffi hanno individuato una soluzione consensuale per un percorso progressivo di uscita dalla Società. L’Ing. Cioffi continuerà a mantenere il rapporto di lavoro con l’Azienda in qualità di Dirigente fino al completamento del percorso condiviso e, conseguentemente, non sono previste indennità di fine rapporto, né attribuzioni di indennità o altri benefici legati alla cessazione dalla carica. L’Ing. Cioffi manterrà, data la continuità del rapporto di lavoro, i diritti connessi al vigente sistema di incentivazione previsto dalla politica di remunerazione della Società. Leonardo ringrazia l’Ing. Lucio Valerio Cioffi per il prezioso contributo che ha garantito nei diversi ruoli a responsabilità crescente in quasi 40 anni di servizio, nei quali ha rappresentato per l’intero gruppo un modello di riferimento manageriale, caratterizzato da dedizione, competenza, integrità e passione. L’Azienda porge all’Ing. Lucio Valerio Cioffi i migliori auguri per un futuro ricco di nuove soddisfazioni”.

BRITISH AIRWAYS LANCIA UNA FLIGHT AND HOLIDAY SALE – British Airways e British Airways Holidays hanno lanciato una Original Sale, offrendo sconti su voli e vacanze per i viaggi nel 2023 e nel 2024. “In corso dall’11 al 30 maggio 2023, la vendita include destinazioni sia a breve che a lungo raggio, con punti salienti tra cui vacanze al mare in Europa, soggiorni a New York e soggiorni in resort ai Caraibi. Ad esempio, viaggiatori alla ricerca di opzioni transatlantic flight-only possono prenotare voli di andata e ritorno per New York, Orlando, oltre ad aprire le porte alla nuova destinazione, Cincinnati. Coloro che si dirigono verso est possono usufruire di voli di andata e ritorno per Dubai. Inoltre, i clienti che prenotano in World Traveller (economy a lungo raggio) avranno la possibilità di passare a World Traveller Plus (economy premium) a partire da un extra di £199. I membri dell’Executive Club hanno anche la possibilità di risparmiare Avios. British Airways Holidays offre una vasta gamma di allettanti pacchetti vacanza per i clienti che prenotano insieme volo e hotel. Per ulteriori informazioni sull’impegno di British Airways Holidays nell’offrire la massima tranquillità: www.ba.com/customer-promise. Ulteriori informazioni sulla vendita sono disponibili su www.ba.com/sale”, afferma British Airways.

LOCKHEED MARTIN: IL PAC-3 MSE INTERCEPTOR E’ STATO LANCIATO DA UN GERMAN PATRIOT LAUNCHER – Un German-modified M903 launcher ha lanciato con successo un Lockheed Martin PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE) interceptor in un test di volo. Il Germany Tactical Test / Operational Test 3 flight è stato condotto dalla German Air Force contro un virtual tactical ballistic missile target, per dimostrare la compatibilità tra PAC-3 MSE e la German-modified Patriot M903 launching station. MBDA Deutschland ha collaborato con Lockheed Martin per eseguire le necessarie modifiche del luncher, per consentire l’integrazione del missile PAC-3 MSE. Il test è stato un passaggio finale fondamentale prima che Lockheed Martin consegni la prima spedizione di PAC-3 MSE in Germania. “La consegna di PAC-3 MSE alla Germania migliorerà le German air defense capabilities”, ha affermato Dennis Goege, Lockheed Martin Vice President of Central and East Europe. “Il recente test dimostra che il PAC-3 MSE è pronto per il dispiegamento in Germania”. I governi degli Stati Uniti e della Germania hanno raggiunto un accordo nel 2019 per l’approvvigionamento di PAC-3 MSE. La Germania ha già impiegato il PAC-3 Cost Reduction Initiative (CRI) interceptor nel proprio arsenale di difesa aerea.

AIR CANADA: MADELEINE PAQUIN ENTRA NELLA CANADIAN BUSINESS HALL OF FAME 2023 – Air Canada si congratula con Ms. Madeleine Paquin, member of Air Canada’s Board of Directors, per il suo ingresso nella Canadian Business Hall of Fame 2023. “Madeleine è una leader profondamente rispettata, nota per la sua visione e il suo approccio imprenditoriale ispiratore. Sono stato onorato di lavorare con Madeleine sin dalla sua nomina nel Board di Air Canada per promuovere iniziative di sostenibilità. A nome di Air Canada, porgo le più calorose congratulazioni a Madeleine per il suo inserimento nella Business Hall of Fame canadese”, ha dichiarato Michael Rousseau, President and Chief Executive Officer at Air Canada.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Accordo e al Piano di fusione, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 24 maggio 2023 come record date per il May 2023 prepayment agli azionisti di Spirit di $0,10 per azione Spirit, con pagamento del May 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 31 maggio 2023”.

L’ICAO FORMALIZZA UN NUOVO IMPLEMENTATIO SUPPORT AGREEMENT CON LA LIBIA – Un nuovo implementation support agreement è stato formalizzato con la Libia, che mira a intensificare l’applicazione degli ICAO Standards and Recommended Practices (SARPs) nello stato. È stato firmato dal Segretario Generale ICAO, Juan Carlos Salazar, e dal Ministro dei Trasporti della Libia, Mohammed Salem AlShoobi, il 10 maggio 2023. Intrapreso in stretto coordinamento con l’ICAO Middle East Regional Office, la firma del Management Service Agreement (MSA) segna il primo di tali accordi con la Libia. Vedrà l’ICAO rendere disponibile il suo portafoglio di prodotti e servizi di supporto all’implementazione, come la fornitura di competenze, gestione dei progetti, pacchetti di formazione, per supportare la Libia nelle sue attività di aggiornamento dell’aviazione, in linea con gli implementation support services offerti dall’ICAO.

LOCKHEED MARTIN CLEEBRA 60 ANNI A HUNTSVILLE – Questo mese Lockheed Martin celebra 60 anni di crescita e innovazione nel suo campus di Huntsville, Alabama. “Lockheed Martin si impegna ad aiutare a garantire che i nostri clienti possano stare al passo con le minacce in evoluzione e sono orgoglioso della nostra crescente presenza come partner in questa comunità negli ultimi sei decenni”, ha affermato Jeff Kepley, vice president of Missile Defense Programs and Huntsville executive site lead at Lockheed Martin. “Rimaniamo impegnati nell’innovazione, negli investimenti e nelle partnership con clienti e comunità qui in North Alabama, consentendoci di fornire le principali tecnologie di sicurezza del 21° secolo”. Da Huntsville, Lockheed Martin ora supporta programmi tra cui U.S. Army Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), Black Hawk helicopter and Future Vertical Lift, Missile Defense Agency Next Generation Interceptor (NGI), Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), Command and Control Battle Management and Communications (C2BMC) system.