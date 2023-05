Boeing lancia “Cascade” per sostenere gli obiettivi Net Zero dell’aviazione

A sostegno del percorso dell’aviazione commerciale verso emissioni nette di carbonio pari a zero, Boeing ha rilasciato oggi il Boeing Cascade Climate Impact Model per uso pubblico. Cascade, uno strumento di modellazione dei dati che identifica gli effetti di una gamma di soluzioni di sostenibilità per ridurre le emissioni di carbonio dell’aviazione, è accessibile sul nuovo hub Boeing Sustainable Aerospace Together, www.sustainabilitytogether.aero.

“Cascade esamina l’intero ciclo di vita delle fonti energetiche alternative per l’aviazione – dalla produzione, alla distribuzione e all’uso – e quantifica la capacità di ridurre le emissioni di carbonio dell’aviazione. La modellazione dei dati misura anche il rinnovo della flotta aerea, l’efficienza operativa, le fonti di energia rinnovabile, i futuri aeromobili e le misure basate sul mercato come percorsi verso la decarbonizzazione”, afferma Boeing.

“Abbiamo creato Cascade per fungere da strumento industriale che crea un quadro comune tra aviazione, energia, finanza e politica”, ha dichiarato Chris Raymond, Chief Sustainability Officer, Boeing. “Mettendo i dati al primo posto e condividendo questo modello con il pubblico, stiamo consentendo la collaborazione, il feedback e l’allineamento tra l’industria, i governi e altri che lavorano insieme per raggiungere un futuro aerospaziale più sostenibile”.

“I principali risultati delle valutazioni di Cascade includono:

– Il viaggio verso net zero dipende dalla transizione energetica complessiva. Sia che si utilizzi carburante per aviazione sostenibile (SAF), idrogeno o elettricità, l’energia e le emissioni associate alla produzione, distribuzione e stoccaggio dei carburanti devono essere ridotte al minimo per ottenere il risultato più sostenibile.

Il SAF contribuirà maggiormente alla riduzione delle emissioni di carbonio perché può essere utilizzato negli aerei commerciali che volano oggi, sia nuovi che vecchi. Poiché molti jet che volano oggi saranno in servizio fino al 2040 e anche oltre, è imperativo ridurre le loro emissioni con i SAF.

– Sebbene nei prossimi decenni emergeranno velivoli elettrici e potenzialmente alimentati a idrogeno, il loro contributo alla riduzione delle emissioni sarà probabilmente limitato fino al 2050 a causa dei lunghi tempi di sviluppo e implementazione e dell’entità dei relativi cambiamenti infrastrutturali per aeroporti e pipelines.

– Rinnovare le flotte con i migliori aeroplani a basso consumo di carburante ridurrà significativamente le emissioni nei prossimi anni”, afferma Boeing.

“Cascade aiuta gli operatori aerei, i partner del settore e i responsabili politici a vedere quando, dove e in che modo le diverse fonti di carburante influenzano i loro obiettivi di sostenibilità”, ha affermato Neil Titchener, Cascade Program Leader. “Il nostro settore ha domande davvero difficili davanti a noi, dovremo fare scelte difficili. Cascade può essere l’inizio della conversazione su come ogni percorso di decarbonizzazione può aiutarci a raggiungere un futuro più sostenibile”.

Boeing ha annunciato il rilascio pubblico di Cascade al suo primo Sustainable Aerospace Together Forum, una conferenza che riunisce i leader dell’aviazione commerciale, del governo e dei settori dell’energia e della finanza. L’evento è stato trasmesso in streaming da FT Live e le sessioni registrate saranno rese disponibili dopo l’evento.

Boeing ha inoltre introdotto la Cascade User Community, un gruppo di lavoro che fornirà feedback su nuove caratteristiche, funzionalità e application programming interfaces. I membri fondatori della Comunità sono IATA, NASA, l’Aviation Impact Accelerator dell’Università di Cambridge e il MIT Laboratory for Aviation and the Environment.

“La Cascade User Community garantirà che lo strumento e le fonti di dati continuino a ricevere feedback e ad evolversi per discussioni informate ed efficaci verso il raggiungimento di zero emissioni nette entro il 2050”, ha affermato Raymond.

Oltre a ospitare Cascade, il Sustainable Aerospace Together website fornisce risorse e approfondimenti del settore sui percorsi dell’aviazione verso la decarbonizzazione.

(Ufficio Stampa Boeing)