Difesa: continua il supporto delle areee colpite dal maltempo

8 elicotteri, 1 velivolo a pilotaggio remoto (UAV), 16 gommoni, 9 battelli, satelliti, 2 velivoli Eurofighter e 2 velivoli Tornado per attività di ricognizione: questi i mezzi messi in campo dalla Difesa italiana a seguito degli eventi meteorologici in Emilia Romagna e Marche.

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, già ieri, aveva disposto allo Stato Maggiore della Difesa di attivare il Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI) per dare la massima assistenza alle prefetture colpite dal maltempo.

Nella notte tra il 16 ed il 17 maggio, l’Esercito ha impiegato un elicottero NH90 del 7° VEGA Rgt. di Rimini con verricello e con la capacità di operare nelle ore notturne e sono stati impiegati 12 gommoni con equipaggio in supporto ai Vigili del Fuoco forniti provenienti dal dall’8° Rgt. Genio Guastatori Folgore di LEGNAGO, dal Rgt. LAGUNARI e dal Rgt. Genio Ferrovieri di BOLOGNA.

Nell’area di Forlì è stato allestito da militari un’area ricezione sfollati presso il palazzetto dello sport del comune di LUGO (RA), su richiesta della prefettura di Ravenna Marina.

Gli equipaggi del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare di stanza sulla base di Cervia, reparto specializzato nell’attività di ricerca e soccorso aereo, sono stati impegnati dal tardo pomeriggio di ieri, con quattro elicotteri HH139 dell’83° Centro SAR (Search and Rescue – Ricerca e Soccorso).

Da questa mattina Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Arma dei Carabinieri, hanno incrementato il loro supporto nelle aree colpite dall’alluvione.

L’Esercito ha schierato personale per il controllo degli argini del fiume Savio, e sono stati resi disponibili ulteriori 2 elicotteri NH90, un elicottero UH205, un elicottero UH205A e un HH-412-A oltre a 2 Plotoni Pubbliche Calamità.

La Marina Militare ha reso disponibile un elicottero NH90 ed ha fatto affluire nelle area di Imola 4 gommoni provenienti dal Gruppo Operativo Subacquei del COMSUBIN e dal Nucleo SDAI (Sminamento Difesa Anti Mezzi Insidiosi) e fucilieri di marina della Brigata Marina San Marco.

L’Aeronautica Militare ha reso disponibile un ulteriore elicottero HH-139 ed ha messo a disposizione un velivolo a pilotaggio remoto per la ricognizione e sorveglianza delle zone alluvionate di difficile accesso ai soccorsi. Per le attività di ricognizione delle aree colpite sono stati impiegati 2 velivoli Eurofighter e 2 velivoli Tornado.

L’Arma dei Carabinieri ha inviato nell’area di Ravenna 2 battelli gonfiabili, 60 militari dei reparti mobili e 100 militari della Legione Emilia-Romagna, sono circa 800 i carabinieri che operano nelle province interessate dall’alluvione.

Gli assetti altamente specializzati della Difesa, fin dalle prime ore dell’emergenza maltempo, sono stati attivati ed impiegati per prestare soccorso alle persone in pericolo di vita e restano pronti a fornire ulteriore supporto alla Protezione Civile.

