I motori Pratt & Whitney GTF™ alimentano il più lungo Airbus A220 Flight di Breeze Airways

Pratt & Whitney, un’azienda di Raytheon Technologies, si è unita a Breeze Airways (“Breeze”) nell’annunciare il lancio della rotta non-stop più lunga della compagnia aerea, un volo di oltre 2.250 nautical mile, con Airbus A220 dotato di motori GTF, tra Rhode Island T.F. Green International Airport e Los Angeles International Airport.

“La tecnologia dei motori GTF per l’A220 è stata fondamentale per la crescita e il successo di Breeze negli ultimi due anni”, ha affermato David Neeleman, Breeze founder and CEO. “Siamo stati in grado di collegare nuove coppie di città riducendo i costi operativi e l’impatto ambientale”.

“Il motore GTF è il propulsore esclusivo per la famiglia Airbus A220, che riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 25% per posto, le emissioni di NOx fino al 50% e l’impronta acustica fino al 75%. Certificati per operare con 50% sustainable aviation fuel (SAF) e testati con successo per 100% SAF, i motori GTF sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere il suo obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050″, afferma Pratt & Whitney.

“I motori GTF consentono alle compagnie aeree come Breeze di volare su long, thin, transcontinental routes con aerei rivoluzionari come l’A220”, ha affermato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “L’inaugurazione del servizio tra Providence e Los Angeles segna un’importante pietra miliare nella rapida crescita della compagnia aerea”.

“Basata a Salt Lake City, Utah, Breeze è stata fondata nel 2018 e ha avviato le operazioni di volo nel maggio 2021. La compagnia aerea opera 12 aeromobili Airbus A220-300, con il 13° in consegna a breve, e ha altri 66 A220-300 in ordine. Breeze opera anche una flotta di velivoli Embraer E190 ed E195, ciascuno dotato di APS2300 auxiliary power unit (APU) di Pratt & Whitney.

Il motore Pratt & Whitney GTF™, dotato di Collins Aerospace nacelle and accessories, offre vantaggi in termini di fuel efficiency e sostenibilità leader del settore per single-aisle aircraft. La rivoluzionaria geared fan architecture del motore è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)