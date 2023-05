Iberia prosegue il rinnovamento della flotta

Iberia continua con il rinnovo della sua flotta e ha già ricevuto il primo A320neo dei cinque aerei che ha pianificato di ricevere quest’anno: tre A320neo e altri due A350.

“La compagnia aerea ha battezzato questo aereo, con registrazione EC-NZP, con il nome di María Pepa Colomer, in onore di questa pioniera dell’aviazione. María Josefa Colomer y Luque è nata a Barcellona nel 1913 ed è stata la prima aviatrice donna in Catalogna e la prima istruttrice di volo donna in Spagna.

Tutti gli Airbus A320neo di Iberia portano nomi legati all’aviazione: María Pepa Colomer è l’ultima di una saga che include anche quelli di altre donne come Amelia Earhart, María Bernaldo de Quirós; altri come Patrulla Águila, Leonardo Torres Quevedo o Getafe, culla dell’aviazione”, afferma Iberia.

“Il “María Pepa Colomer” è il quattordicesimo A320neo ad entrare a far parte della flotta di Iberia e il modello più avanzato della compagnia in termini di tecnologia ed efficienza per operare voli di corto e medio raggio. Sono rimasti altri due A320neo dall’ordine ad Airbus, che arriveranno durante il 2023.

Equipaggiato con motori CFM Leap-1A, l’A320neo è più silenzioso del 50% rispetto ai suoi predecessori e tra il 15 e il 20% più rispettoso dell’ambiente, poiché emette 5.000 tonnellate di CO2 in meno all’anno e il 50% in meno di NOx.

Inoltre, l’ultimo A320neo che Iberia ha incorporato la cabina “Airspace”, con interni più confortevoli per i clienti, con cappelliere più grandi per i bagagli a mano, più spazio a bordo per i passeggeri grazie alla riprogettazione dei pannelli laterali, una nuova illuminazione ambientale in cabina e lavatory con finitura antibatterica, tra gli altri miglioramenti”, conclude Iberia.

L’attuale flotta di Iberia Group è composta da 157 aeromobili, di cui 85 appartenenti a Iberia, delle famiglie A350, A330 e A320; 24 di Iberia Express della famiglia A320; altri 48 di Air Nostrum.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)