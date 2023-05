Pilatus consegna il 2.000° PC-12 a PlaneSense®

La consegna del 2.000° PC-12 di Pilatus a PlaneSense®, cliente statunitense di lunga data, è stata celebrata con una cerimonia presso la sede centrale dell’azienda a Stans, in Svizzera, alla quale hanno partecipato oltre 2.000 dipendenti. “L’anniversary aircraft è andato a PlaneSense® come ringraziamento simbolico per i suoi molti anni di fedeltà. È un’altra pietra miliare nella storia del produttore di aeromobili svizzero.

Dal 1995, PlaneSense® è specializzata in “fractional aircraft ownership”. La società attualmente opera 43 PC-12 e undici PC-24. Sia PlaneSense® che i suoi clienti hanno espresso totale fiducia in Pilatus“, afferma Pilatus Aircraft.

George Antoniadis, Fondatore, Presidente e CEO di PlaneSense®, commenta: “Siamo onorati di ricevere il 2000° PC-12. Abbiamo preso in consegna il nostro primo PC-12, il ventesimo costruito, nel 1995. Questo velivolo unico costituisce la spina dorsale della nostra attività ed è stato una parte importante del successo del programma PlaneSense®. Negli anni, la stima reciproca delle nostre aziende ha sostenuto un dialogo produttivo contribuendo al miglioramento del PC-12 e del PlaneSense® program. I nostri clienti apprezzano la versatilità, l’affidabilità, il comfort e l’efficienza del velivolo da 28 anni. La nostra partnership con Pilatus è stata incredibilmente preziosa e non vediamo l’ora di espanderla ulteriormente negli anni a venire”.

Markus Bucher, CEO di Pilatus, ha dichiarato alla consegna: “Anno dopo anno, il nostro PC-12 è, e rimarrà, il world best selling single-engine turboprop aircraft nella sua classe con pressurised cabin. Abbiamo continuamente sviluppato il nostro bestseller nel corso degli anni e l’attuale PC-12 è lo stato dell’arte. Oggi sono molto orgoglioso che io e il mio team siamo in grado di consegnare il 2000esimo PC-12 al nostro cliente eccezionalmente fedele PlaneSense®. Sono grato che possiamo annoverare questa azienda molto professionale tra i nostri clienti. PlaneSense® è una parte importante della storia del PC-12, dimostrando giorno dopo giorno che il nostro velivolo collaudato, affidabile e sicuro è ideale per le missioni più impegnative. Semplicemente, è il miglior aereo della sua categoria”.

“Statisticamente, ci sono più di 70 PC-12 in volo in un dato momento. Solo nel 2022, Pilatus ha prodotto 80 PC-12 nel cuore della Svizzera per la consegna in tutto il mondo. La flotta globale ha già accumulato oltre dieci milioni di ore di volo. Il PC-12 viene utilizzato per business travel, transport operations, medevac and emergency missions, search and rescue flights. È stato continuamente sviluppato fin dall’inizio e il più recente PC-12 NGX lanciato nel 2019 è all’avanguardia. Il velivolo è inoltre equipaggiato con il motore turboelica più affidabile di sempre: il Pratt & Whitney Canada PT6. Le statistiche mostrano che questo motore rende il PC-12 uno dei single-engine aircraft più sicuri.

L’aereo fa anche parte della campagna di sostenibilità per ottenere il minor consumo di carburante possibile. Il motore è certificato per funzionare con Sustainable Aviation Fuel (SAF), tutti aspetti che parlano di operazioni efficienti e affidabili”, prosegue Pilatus Aircraft.

“La celebrazione organizzata da Pilatus è stata anche un modo per ringraziare i dipendenti che giorno dopo giorno lavorano assiduamente per Pilatus, il PC-12 e i clienti dell’azienda. Stare insieme con musica dal vivo e buon cibo rappresenta molto nello spirito della “Pilatus Family” a cui aderisce l’azienda”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)