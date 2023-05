Il Gulfstream G800 fa il suo debutto in Europa a EBACE2023

Gulfstream Aerospace Corp. ha annunciato oggi che il nuovo ultralong-range Gulfstream G800 ha fatto il suo debutto continentale, arrivando a Ginevra per la 2023 European Business Aviation Convention & Exhibition (EBACE2023).

L’aereo, il primo G800 flight test article, ha volato da Savannah a Ginevra con un blend di sustainable aviation fuel (SAF) dalla fornitura dedicata di Gulfstream. Ad oggi, tutti i G800 test flights provenienti dal Gulfstream Savannah headquarters hanno volato con un SAF blend.

“Portando il G800 test aircraft a EBACE2023 quest’anno, stiamo dimostrando la maturità di questo programma”, ha affermato Mark Burns, presidente, Gulfstream. “Il G800 presenta una combinazione convincente di high-speed aerodynamics and fuel-efficient engines, per ridurre le emissioni e risparmiare tempo di volo per i nostri clienti. Dotato dei nostri ultimi progressi in tecnologia e innovazione, il G800 aggiunge il range più lungo del settore al nostro portafoglio di aeromobili. Siamo lieti di mostrare un Gulfstream per ogni missione a Ginevra”.

“Dotato di high-thrust Rolls-Royce Pearl 700 engines e di Gulfstream-designed wing and winglets, il G800 offre una maggiore efficienza nei consumi e può volare per 8.000 miglia nautiche/14.816 chilometri a Mach 0,85 e 7.000 nm/12.964 km a Mach 0.90. Il G800 presenta anche il Gulfstream Symmetry Flight Deck con active control sidesticks e l’uso più esteso della tecnologia touch-screen nel settore.

La cabina del G800 può essere configurata con un massimo di quattro living areas con posti a sedere per un massimo di 19 passeggeri e sleeping space per un massimo di 10. L’aereo è inoltre dotato di 100% fresh air, mai ricircolata; un plasma ionization purification system; la più bassa cabin altitude del settore”, afferma Gulfstream Aerospace.

Il G800 sarà esposto all’EBACE2023 (space AD_08), insieme al Gulfstream G280, al Gulfstream G500, al Gulfstream G600, al Gulfstream G650ER e al Gulfstream G700.

(Ufficio Stampa Gulfstream Aerospace Corporation – Photo Credits: Gulfstream Aerospace Corporation)