Air Serbia lancia i collegamenti diretti Belgrado – Napoli

Venerdì 19 maggio, alle 12:40, è decollato il volo JU552 di Air Serbia, segnando l’inizio dei collegamenti diretti tra Belgrado e Napoli. La compagnia di bandiera serba opererà voli verso la principale città portuale del sud Italia due volte a settimana, il lunedì e il venerdì.

Il volo inaugurale è stato ufficialmente accolto presso l’Aeroporto Internazionale di Napoli, situato a soli sei chilometri a nord-est del centro di Napoli.

“L’Italia è considerato uno dei paesi più belli del mondo, visitato da milioni di turisti ogni anno, e incarna lo stile di vita italiano, la lingua, la musica, il ricco patrimonio culturale e artistico, la moda e, naturalmente, il cibo. Attrae i turisti durante tutte e quattro le stagioni e ha sempre qualcosa da offrire, dalle Dolomiti e Alpi a nord, attraverso i paesaggi della parte centrale del paese fino alle spiagge più belle del sud. Il numero di destinazioni verso cui la nostra compagnia vola in questo paese mediterraneo è in costante aumento. La destinazione più recente del nostro network è Napoli, la terza città più grande d’Italia. Grazie alla rotta diretta e programmata verso la ‘capitale della migliore pizza del mondo’, la Costiera Amalfitana, Capri e il Vesuvio non sono mai stati così vicini”, ha dichiarato Bojan Arandelovic, Head of Network Planning and Scheduling di Air Serbia. “Oltre ai voli diretti il lunedì e il venerdì, i nostri passeggeri saranno in grado di raggiungere Napoli attraverso l’aeroporto di Roma Fiumicino, combinando i nostri voli di linea per la capitale italiana con i treni ad alta velocità di Trenitalia che vanno dall’aeroporto di Roma alla stazione di Napoli Centrale”.

Air Serbia offre collegamenti da Napoli, via Belgrado, per Parigi, Stoccolma, Düsseldorf, Istanbul, Lione, Zurigo, Berlino, Amsterdam, Oslo, Tivat, Praga, Zagabria, Podgorica, Vienna, Stoccarda, Hannover e Copenhagen.

(Ufficio Stampa Air Serbia – Photo Credits: Air Serbia)