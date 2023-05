Scoot seleziona l’Embraer E190-E2 per incrementare la connettività

La sussidiaria a low-cost di Singapore Airlines, Scoot, ha scelto l’Embraer E190-E2 per sbloccare la crescita nella regione. Nove E190-E2 si uniranno alla flotta di Scoot in un lease arrangement con Azorra. La prima consegna dell’E190-E2 è prevista nel 2024. L’aereo proverrà dall’attuale arretrato di Azorra con Embraer.

Leslie Thng, Scoot’s Chief Executive Officer, ha dichiarato: “L’accordo per includere nove nuovi aeromobili E190-E2 nella nostra flotta ci consente di continuare a operare una flotta moderna e a basso consumo di carburante e supportare la nostra strategia di crescita della rete servendo rotte verso non-metro destinations fuori Singapore. In qualità di primo vettore di Singapore a operare gli E2, siamo entusiasti di lavorare con i nostri partner di Embraer per migliorare la nostra connettività e aumentare le opzioni di viaggio per i nostri clienti”.

“Siamo entusiasti di supportare Scoot e il suo entusiasmante piano di espansione per servire più voli a corto e medio raggio nel sud-est asiatico”, ha affermato John Evans, CEO di Azorra. “La selezione di E2 da parte di Scoot è un clamoroso sostegno alla linea di prodotti E2 di Embraer e al crossover segment. Con l’aggiunta degli E2, Scoot diventa la prima compagnia aerea con base a Singapore a operare con crossover aircraft, dimostrando la tendenza emergente alla razionalizzazione della capacità tra gli operatori a livello globale”.

Arjan Meijer, CEO di Embraer Commercial Aviation, ha dichiarato: “Diamo il benvenuto a Scoot come primo grande operatore nella regione dell’E2. Il team del nostro APAC headquarters a Singapore è orgoglioso di supportare la compagnia aerea nella sua ricerca per migliorare la connettività e la crescita nella regione, supportando l’ulteriore sviluppo del suo hub di Singapore. Questo è il valore che l’E2 apporta alle compagnie aeree, integrando i narrow bodies per far crescere e mantenere le reti. I passeggeri apprezzeranno il comfort unico della two by two seat configuration e degli interni moderni di Embraer. Sono già in corso i lavori per preparare l’entrata in servizio del velivolo”.

“L’E190-E2 fa parte della E-Jets E2 family di Embraer, entrata in servizio nel 2018. Compagnie aeree come KLM, Porter e Azul operano la famiglia di aeromobili E-Jets E2 e nuovi operatori, tra cui Royal Jordanian, Salam Air e TUI sono stati recentemente annunciati.

La famiglia di aeromobili E-Jets E2 di Embraer offre la migliore efficienza ambientale, performance operative e comfort per i passeggeri. La sofisticata aerodinamica del velivolo, il nuovo design delle ali e le nuove tecnologie consentono una riduzione del 25% delle emissioni di carbonio e del consumo di carburante rispetto agli E-Jets della generazione precedente.

L’E190-E2 e l’E195-E2 sono stati progettati utilizzando l’esperienza accumulata dalla prima generazione di E-Jets, assicurando che gli aeromobili E2 siano moderni e avanzati, pur mantenendo la maturità e l’affidabilità degli aeromobili della generazione precedente. L’E-Jet di prima generazione è uno dei jet commerciali di maggior successo nel settore e continua a operare in tutto il mondo, con più di 80 compagnie aeree in 50 paesi e più di 1.700 unità consegnate”, afferma Embraer.

“Embraer si impegna a sviluppare prodotti, soluzioni e tecnologie per contribuire all’obiettivo dell’industria aeronautica di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050. Embraer mira a essere carbon neutral entro il 2040 e raggiungere una crescita carbon neutral dal 2022. Prevede di implementare il 25% di SAF nelle sue operazioni entro il 2040 e il 100% di fonti energetiche rinnovabili entro il 2030.

Nel giugno 2022, essendo già stato certificato per operazioni che SAF blend fino al 50%, l’E195-E2 ha completato con successo un test flight utilizzando 100% SAF, rafforzando ulteriormente l’impegno di Embraer per la riduzione delle emissioni e l’aviazione sostenibile. L’E195-E2 è il più grande aereo della famiglia E-Jets E2“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)