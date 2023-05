Austrian Airlines espande il Touristic Program nel Winter Flight Schedule

Dopo il successo dell’aggiunta di sette destinazioni nel summer flight schedule, Austrian Airlines sta espandendo il suo touristic program nel winter flight schedule. Oltre alle nuove destinazioni di Siviglia e Rovaniemi, nel charter program sarà disponibile anche la città finlandese di Kittilä. Con le nuove destinazioni, Austrian Airlines offre un totale di 86 destinazioni in inverno, di cui 70 continentali e 16 intercontinentali.

Il CCO Michael Trestl sottolinea gli sviluppi positivi dello scorso anno, che consentono alla compagnia aerea di offrire un portafoglio di destinazioni più ampio ai suoi ospiti: “Con l’espansione del nostro mercato, ci posizioniamo con successo come compagnia aerea numero uno in Austria e presso l’hub di Vienna”.

Nel dicembre 2023 Austrian Airlines volerà per la prima volta a Rovaniemi, Finlandia, la casa ufficiale di Babbo Natale. La stagione invernale è ideale anche per vivere lo spettacolo dell’aurora boreale, che si può ammirare al meglio tra la fine di agosto e l’inizio di aprile. Per gli appassionati di sport invernali, l’ulteriore destinazione finlandese di Kittilä nel charter program offre la vicinanza al più grande winter sports resort della Finlandia, “Levi”.

A differenza dell’estremo nord, Austrian Airlines inizierà già in autunno a volare verso la città andalusa di Siviglia. Giusto in tempo per le vacanze autunnali, a partire dal 14 ottobre, gli ospiti di Austrian Airlines possono vivere la capitale del flamenco direttamente da Vienna.

Le nuove destinazioni del summer flight schedule 2023, come Porto, Marsiglia e Vilnius, continueranno anche nel winter flight schedule.

“Con l’ampliamento del nostro winter schedule, vogliamo dare ai nostri clienti l’opportunità di scoprire nuovi posti e collezionare esperienze di viaggio indimenticabili. Siamo orgogliosi di espandere continuamente la nostra rete e offrire ai nostri passeggeri first-class connections con tutto il mondo”, afferma Michael Trestl.

Austrian Airlines sta anche espandendo i suoi servizi sui voli a lungo raggio quest’inverno, volando fino a quattro volte a settimana a Shanghai. Saranno inoltre aumentate le frequenze per New York (EWR), Marrakech e Il Cairo.

Nel complesso, Austrian Airlines offre un’ampia gamma intercontinentale che serve regolarmente destinazioni popolari come Mauritius, Bangkok, Maldive e Cancun nel prossimo inverno. Inoltre, l’offerta charter per le Isole Canarie è stata ampliata con più voli settimanali per Fuerteventura, Tenerife e Las Palmas.

Vienna – Siviglia, OS389 – Martedì, sabato.

Vienna – Rovaniemi, OS331 – Sabato.

Vienna – Kittilä, OS9631 – Sabato.

I voli possono essere prenotati su austrian.com.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines – Photo Credits: Austrian Airlines)