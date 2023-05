Tecnam: Pacific Air Charters espande le sue operazioni con il P2012 Traveller

All’inizio dell’EBACE show, Tecnam ha annunciato la consegna del primo lotto di due P2012 Traveller a Pacific Air Charters Inc., che espanderà le sue operazioni a Samoa con il brand “Pago Wings”.

“Pacific Air Charters Inc., che opera alle Hawaii dal 2003, ha già acquistato due aerei Tecnam P2012 Traveller. Questa consegna segue la firma di un ordine per due velivoli P2012 più ventitré opzioni aggiuntive.

Il P2012 è specificamente progettato per small, short-haul markets come Hawaii e Samoa, e il Tecnam Traveller aggiornerà la flotta che serve queste rotte”, afferma Tecnam.

“Crediamo che il Tecnam Traveller sia un aereo superiore progettato specificamente per mercati come le American Samoa. Questi aerei sono nuovi, comodi, sicuri e affidabili. Non vediamo l’ora di metterli a disposizione dei viaggiatori delle American Samoa”, ha affermato Marshall Ashley, CEO di Pacific Air Charters Inc.

Francesco Sferra, P2012 – Special Mission Platform Sales and Business Development Manager, Experimental Test Pilot, ha dichiarato: “Tecnam è orgogliosa di collaborare con Pacific Air Charters per fornire ai passeggeri di Pago Wings l’esperienza “best in class” per i loro voli in American Samoa. Il profilo della missione, l’orografia della regione e la posizione geografica rendono il Traveller la scelta ideale per migliorare la sicurezza e il comfort per i collegamenti via mare tra isole e atolli dotati di piccole piste. I passeggeri sperimenteranno il comfort superiore della cabina, la superba vista da tutti i sedili e i servizi di bordo come l’aria condizionata”.

“Il Traveller, che può ospitare comodamente nove passeggeri con uno o due membri dell’equipaggio, è un new generation, turbocharged, twin-engine, high wing, fixed wing aircraft. La scelta di Pacific Air Charters offre ai clienti opzioni di configurazione convenienti e diversificate, offrendo allo stesso tempo l’esperienza che i viaggiatori più esigenti si aspettano, come premium interiors, air conditioning, in-seat power, spazio per le gambe superiore e under-seat stowage”, conclude Tecnam.

(Ufficio Stampa Tecnam – Photo Credits: Tecnam)