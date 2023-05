Textron Aviation consegna la prima passenger unit del Cessna SkyCourier large-utility turboprop

Textron Aviation ha annunciato la recente consegna della prima passenger unit del twin-engine, large-utility turboprop Cessna SkyCourier, per l’utilizzo da parte di Western Aircraft, Inc., nel suo business alle Hawaii, Lana’i Air.

Il Cessna SkyCourier è progettato e prodotto da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

“Il Cessna SkyCourier è sulla buona strada per diventare un aereo leggendario per la nostra società”, ha affermato Lannie O’Bannion, vicepresidente senior, Global Sales and Flight Operations, Textron Aviation. “È altamente versatile, con flessibilità della cabina, capacità di carico utile, prestazioni e bassi costi operativi, e ha già dimostrato di essere popolare in tutto il mondo”.

“La certificazione e le consegne dello SkyCourier sono iniziate all’inizio del 2022. L’aeromobile è un clean-sheet, custom design che porta soluzioni moderne e una proposta di valore senza pari nel segmento”, afferma Textron Aviation.

“Siamo grati al nostro talentuoso team che ha dato vita al Cessna SkyCourier e ai clienti come Lana’i Air, che vedono il valore di questo incredibile aereo”, ha affermato O’Bannion.

“Progettato con la facilità di manutenzione in prima linea, lo SkyCourier è dotato di sistemi semplici e punti di facile accesso in tutto l’aeromobile per una facile manutenzione. Il team ha anche sviluppato modi innovativi per convertire facoltativamente l’aereo da una configurazione passeggeri a 19 posti a una configurazione cargo utilizzando sedili a sgancio rapido in attesa di brevetto e paratie rimovibili”, conclude Textron Aviation.

Textron Aviation celebra la sua 100a Cessna Citation Longitude production unit

Textron Aviation ha annunciato che la centesima production unit del business jet Cessna Citation Longitude, ammiraglia dell’azienda, è uscita dalla fabbrica e dovrebbe essere consegnata entro la fine dell’anno.

Il super-midsize business jet Cessna Citation Longitude è progettato, prodotto e consegnato da Textron Aviation Inc., una società di Textron Inc.

I dipendenti di Textron Aviation hanno celebrato questo traguardo presso la sede centrale di Textron Aviation a Wichita.

“Il Citation Longitude ha ridefinito la sua categoria con prestazioni, efficienza e un’esperienza di cabina senza rivali ai vertici della categoria”, ha affermato Ron Draper, presidente e CEO di Textron Aviation. “Una pietra miliare come questa non sarebbe possibile senza i proprietari e gli operatori che amano far volare i nostri aerei, o la straordinaria forza lavoro che progetta, costruisce e mantiene questo leggendario velivolo”.

“Il Citation Longitude incorpora le più recenti tecnologie in tutto il velivolo come integrated autopilot and autothrottle systems with emergency descent mode (EDM). L’aereo è ugualmente progettato intorno all’esperienza del pilota, al comfort dei passeggeri e alle prestazioni complessive, offrendo un velivolo all’altezza della sua designazione come fiore all’occhiello della famiglia di business jet Citation. Nessun altro midsize business jet offre una maggiore autonomia, un maggiore payload o una maggiore velocità di crociera a un direct operating cost inferiore.

Il Citation Longitude ha ottenuto la certificazione FAA nel settembre 2019 e poco dopo Textron Aviation ha iniziato le consegne ai clienti”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Business Wire – Textron Aviation)