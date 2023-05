Volotea inaugura nuovi voli a Torino, Brindisi, Ancona, Cagliari e Verona

Volotea inaugura il nuovo volo Brindisi – Cagliari

Volotea si prepara a inaugurare il nuovo volo Brindisi-Cagliari. “La nuova rotta, operata in esclusiva da Volotea ogni martedì e sabato, si affianca da domani al collegamento alla volta di Nantes, verso cui il vettore ha ricominciato a volare da giovedì 4 maggio. Infine, non va dimenticato che la low-cost è presente in regione anche a Bari, da cui è possibile decollare alla volta di 10 destinazioni, 2 in Italia e 8 all’estero”, afferma Volotea.

“Siamo estremamente felici di inaugurare un nuovo collegamento domestico in partenza da Brindisi. A partire da domani, volare tra Brindisi e Cagliari sarà ancora più facile grazie alla nostra nuova rotta operata in esclusiva: lo scambio di passeggeri tra le due regioni sarà così più semplice, comodo e offrirà l’occasione di visitare la Puglia e la Sardegna a tutti coloro che hanno in mente una vacanza tra storia e bellezze naturali”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Non vediamo l’ora di trasportare i nostri passeggeri verso due destinazioni vacanziere molto diverse ma capaci di soddisfare le esigenze di viaggio di qualsiasi tipologia di viaggiatore”.

“Il nuovo collegamento rappresenta l’ennesima occasione di crescita per l’Aeroporto del Salento, infrastruttura strategica a sostegno dell’industria turistica del territorio. Sono convinto, infatti, che questa nuova rotta contribuirà a far crescere non solo l’outgoing, ma anche e soprattutto l’incoming, alla luce del grande appeal che la Puglia ha saputo conquistarsi con pieno merito e che, anno dopo anno, la incorona quale regina dell’estate. Volotea, con la quale lavoriamo in sinergia da anni, si conferma un partner commerciale affidabile per migliorare il nostro network nazionale e internazionale, e per dare risposte concrete alla crescente domanda di mobilità del nostro territorio”, ha dichiarato Antonio Maria Vasile, presidente di Aeroporti di Puglia.

Volotea collega Brindisi con 2 destinazioni, 1 in Italia (Cagliari – Novità 2023) e 1 in Francia (Nantes). Sono, invece, 10 i collegamenti Volotea da e per Bari: 7 in Grecia (Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante), 2 in Italia (Olbia e Firenze – Novità 2023) e 1 in Francia (Lione).

Volotea: al via il nuovo collegamento Ancona – Parigi

Volotea inaugurerà sabato 27 maggio il suo primo collegamento internazionale in partenza dallo scalo di Ancona alla volta di Parigi Orly. “Il nuovo volo, disponibile con 2 frequenze settimanali ogni martedì e sabato, si affianca alle ripartenze programmate del vettore, alla volta di Cagliari e Olbia in calendario sempre per sabato. Ad Ancona Volotea opera collegamenti anche verso la Sicilia, connettendo lo scalo marchigiano con Palermo e Catania.

L’avvio del nuovo volo, che segna il debutto dei collegamenti internazionali firmati Volotea ad Ancona, accorcia le distanze tra le Marche e la Francia, proponendo una nuova rotta a tutti i passeggeri del Sanzio e consolidando, allo stesso tempo, l’impegno del vettore a livello locale”, afferma Volotea.

“Volare tra Ancona e la Francia da domani sarà ancora più facile grazie al debutto della nostra prima rotta internazionale in partenza dallo scalo: i passeggeri marchigiani avranno tante comode opzioni per decollare alla scoperta delle meraviglie e dei capolavori della Ville Lumière. Grazie al nuovo volo, sarà possibile organizzare una vacanza o uno short-break in una delle città più belle e romantiche al mondo”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Allo stesso tempo, siamo certi che il collegamento per Parigi, insieme ai voli per Cagliari, Olbia, Palermo e Catania, incrementeranno il flusso di turisti in transito dall’aeroporto, con una ricaduta economica positiva sull’indotto generato”.

“Il collegamento da/per Parigi rappresenta il raggiungimento di un importante obiettivo non solo in quanto Parigi è la capitale europea maggiormente richiesta dal bacino di utenza dell’aeroporto, ma anche per le importanti ricadute sul settore turistico: raggiungere la regione Marche per i turisti francesi diventa ora molto più semplice ed agevole. La stretta collaborazione con Volotea ha dunque portato i suoi frutti non solo all’aeroporto ma all’intero comparto turistico della regione ed auspichiamo che diventi sempre più profonda con l’attivazione futura di nuove rotte”, ha dichiarato Alexander D’Orsogna, Amministratore Delegato di Ancona International Airport.

Sono 5 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Ancona, 4 in Italia (Catania, Palermo, Cagliari e Olbia) e 1 in Francia (Parigi Orly – Novità 2023).

Debutta il nuovo volo di Volotea Torino – Parigi Orly

Volotea lancia un’altra destinazione a partire da Torino: da oggi, 26 maggio, si può volare alla volta di Parigi Orly, rotta esclusiva che avrà 2 frequenze a settimana, ogni lunedì e venerdì. L’offerta Volotea presso lo scalo piemontese prevede, per il 2023, collegamenti verso 7 destinazioni, 6 in Italia e 1 all’estero, per un totale di oltre 1.470 voli e circa 250.000 posti in vendita.

“Siamo davvero contenti di attivare il collegamento Torino – Parigi Orly. Se da oggi i torinesi potranno tornare a volare alla volta della capitale francese, una delle città più romantiche del mondo, dall’altro i parigini avranno l’occasione di visitare il capoluogo piemontese, ricco di musei e palazzi storici”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “La rotta creerà un filo invisibile tra Torino e Parigi, che saranno quindi più unite grazie ai due voli settimanali garantiti da Volotea. Ci auguriamo che la rotta per la Francia possa incrementare ulteriormente i flussi turistici da e per Torino, sostenendo il tessuto economico locale grazie all’indotto generato”.

“Grazie all’avvio del nuovo volo Volotea per Parigi Orly il nostro scalo dispone ora di una più ampia offerta di collegamenti verso la Francia, con una vasta scelta per i passeggeri in termini di orari”, ha commentato Andrea Andorno, Amministratore Delegato di Torino Airport. “Siamo molto felici che Volotea abbia deciso di avviare questa rotta dal nostro scalo, operata in esclusiva: grazie agli orari e alle frequenze operate di venerdì sera e lunedì mattina, questo nuovo collegamento si presenta ideale per uno short break culturale, ma anche interessante per un target di viaggiatori d’affari”.

Sono 7 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Torino, 6 in Italia (Cagliari, Napoli, Olbia, Palermo, Lampedusa e Alghero) e 1 in Francia (Parigi Orly – Novità 2023).

Al via il nuovo volo Verona – Berlino di Volotea

È stato inaugurato oggi il nuovo volo in partenza da Verona di Volotea: il vettore, infatti, da oggi, venerdì 26 maggio, vanta una nuova rotta verso Berlino.

“Il nuovo volo, il primo del vettore in partenza dal Catullo per la capitale tedesca, verrà operato con 2 frequenze settimanali, ogni martedì e venerdì. Con la nuova rotta per Berlino, l’offerta Volotea presso il Catullo prevede 14 destinazioni, 7 in Italia e 7 internazionali. Inoltre, la compagnia conferma che, a partire dal prossimo ottobre, il volo Verona-Barcellona passerà da 2 a 3 frequenze a settimana (ogni lunedì, mercoledì e venerdì), per agevolare ulteriormente il flusso turistico in partenza dal Catullo“, afferma Volotea.

“Siamo entusiasti di inaugurare il nostro primo volo da Verona alla volta di Berlino, una delle capitali dell’architettura contemporanea. Grazie a questo nuovo collegamento, i passeggeri in partenza dal Catullo potranno raggiungere con voli comodi, diretti e a tariffe concorrenziali la capitale della Germania, oggi più che mai centro di avanguardia e sperimentazione, e che pone un’attenzione sempre maggiore alla qualità e ai piaceri della vita”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Inoltre, non va dimenticato che la tratta per Berlino, insieme alle altre numerose proposte nazionali e internazionali disponibili a Verona, punta a incrementare notevolmente i flussi di turisti in transito dallo scalo veneto supportando così l’economia del territorio”.

“Con la rotta Verona – Berlino, un altro nuovo volo si aggiunge e incrementa l’offerta complessiva del Catullo sottolineata dalla campagna pubblicitaria in corso in questi giorni in città. Il collegamento è un’ulteriore risposta alle esigenze dell’utenza veronese, sapientemente colta da Volotea, vettore con propria base al Catullo”, ha dichiarato Camillo Bozzolo, Direttore Commerciale Aviation del Gruppo SAVE. “La Germania rappresenta il primo partner internazionale per l’interscambio commerciale con Verona, pertanto il collegamento con la capitale tedesca sarà particolarmente apprezzato anche dalla business community veronese, che potrà comodamente partire dall’aeroporto più vicino a casa”.

Sono 14 le destinazioni collegate da Volotea all’aeroporto di Verona, 7 in Italia (Alghero, Cagliari, Catania, Lampedusa, Olbia, Palermo e Pantelleria), 1 in Francia (Parigi Orly), 4 in Grecia (Atene, Heraklion/Creta, Santorini, Zante), 1 in Spagna (Barcellona) e 1 in Germania (Berlino – Novità 2023).

Volotea inaugura nuovi voli da Cagliari per Brindisi e Atene

Volotea inaugura domani, 27 maggio, due nuove rotte esclusive alla volta di Brindisi e Atene. Il collegamento per la località turistica pugliese avrà 2 frequenze a settimana, ogni martedì e sabato. In programma 2 frequenze a settimana, il mercoledì e il sabato, anche per il nuovo volo per Atene. Con queste due nuove rotte, Volotea si conferma la seconda compagnia per numero di località raggiungibili dallo scalo sardo.

“Siamo orgogliosi di inaugurare altre due tratte in partenza dall’Aeroporto di Cagliari, base Volotea dal 2019. Con i due nuovi voli, che si aggiungono a quello per Firenze inaugurato lo scorso mese, la compagnia amplia ulteriormente l’offerta di rotte nazionali ed internazionali presso lo scalo sardo”, spiega Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “Grazie a questi due nuovi collegamenti, i passeggeri cagliaritani potranno apprezzare la vivacità della splendida città salentina affacciata sul mare, oppure ammirare il vastissimo patrimonio storico, artistico e culturale della capitale ellenica che oggi rappresenta uno dei più grandi centri economici, finanziari e industriali d’Europa. Contiamo inoltre di incrementare il numero di passeggeri che decideranno di farsi sedurre dalle attrazioni turistiche che certamente non mancano a Cagliari e in generale in tutta la Sardegna, complici anche le nostre vantaggiose tariffe, coniugate alla possibilità di viaggiare con il massimo comfort”.

Dall’aeroporto di Cagliari con Volotea si possono raggiungere 14 destinazioni, di cui 7 in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze – entrambe Novità 2023), 4 in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 2 in Spagna (Bilbao e Barcellona – Novità 2023) e 1 in Grecia (Atene – Novità 2023).

Tutte le rotte Volotea sono disponibili sul sito www.volotea.com e nelle agenzie di viaggio.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)