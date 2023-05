Volotea ha inaugurato il nuovo collegamento da Firenze a Olbia

Volotea ha inaugurato sabato 27 maggio il collegamento in partenza dalla nuova base di Firenze alla volta di Olbia. Il volo è disponibile con 5 frequenze settimanali nel periodo di traffico più intenso (ogni martedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica). Dall’Amerigo Vespucci è così possibile raggiungere, a bordo della flotta del vettore, 12 destinazioni, 5 in Italia e 7 all’estero. Invece da Pisa, sempre a partire dallo scorso sabato, è possibile raggiungere nuovamente Olbia.

Olbia si aggiunge così al ventaglio di voli in partenza da Firenze, divenuta recentemente settima base italiana del vettore: oltre alle 5 rotte domestiche, Volotea collega il capoluogo toscano anche a Francia, Spagna e Germania. La low-cost conferma quindi la volontà di soddisfare le esigenze dei passeggeri, offrendo sempre più possibilità di scelta tra le destinazioni a disposizione.

La rotta Pisa-Olbia, invece, ha 3 frequenze settimanali in programma per il martedì, il giovedì e il sabato, e si aggiunge al collegamento Pisa-Nantes già operativo dal 14 aprile 2023.

“Il nuovo volo Firenze – Olbia rappresenta un’occasione unica per prenotare una vacanza in Sardegna”, ha commentato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea. “I passeggeri in partenza da Firenze potranno così raggiungere con grande facilità, in totale confort e a tariffe concorrenziali una delle destinazioni dalle spiagge più belle d’Italia, per trascorrere una vacanza all’insegna del relax tra mare, sole e acque cristalline”.

“La nuova rotta annunciata oggi conferma l’impegno e la volontà di investimento da parte di Volotea a favore dello scalo fiorentino. Il rapporto di fiducia costruito negli anni ha portato la compagnia ad annunciare la prima base all’aeroporto di Firenze ad aprile 2023 alla presenza del CEO Carlos Muñoz, che ringraziamo nuovamente. La sua partecipazione, infatti, ha testimoniato l’importanza che Volotea attribuisce alla crescita e al successo dell’aeroporto di Firenze e rafforza la nostra collaborazione strategica. Con la stagione estiva alle porte, questa nuova destinazione, insieme alla conferma della rotta tra Pisa e Olbia, è particolarmente preziosa per lo sviluppo del flusso turistico tra le due Regioni”, ha commentato Marco Carrai, Presidente di Toscana Aeroporti.

Presso lo scalo di Firenze sono disponibili 12 rotte, 5 in Italia (Bari, Cagliari, Catania, Palermo e Olbia – Novità 2023), 5 in Francia (Bordeaux, Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 1 in Spagna (Bilbao) e 1 in Germania (Amburgo – Novità 2023 in partenza dal 10 ottobre).

Da Pisa sono invece disponibili 2 rotte, una domestica (Olbia) e una internazionale (Nantes).

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)