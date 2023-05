Qantas Group rilascia la sua strategia a lungo termine e istituisce un Climate Fund

Qantas Group ha rilasciato i dettagli sulla sua strategia fino al 2030, mentre il vettore passa dalla ripresa al rinnovamento e alla crescita.

“In occasione del suo primo Investor Strategy Day dalla pandemia, i membri del Group’s Management Committee hanno delineato piani a lungo termine per le categorie chiave dell’esperienza cliente, della sostenibilità e delle sue persone.

Il Gruppo ha inoltre reso noti i piani per mantenere gli FY24 margin targets in tutte le sue attività di volo e ha annunciato nuovi obiettivi di guadagno fino al FY30 per Qantas Loyalty e Project Sunrise.

Riguardo il cliente, l’approccio ‘right aircraft, right route’ sostiene l’attuale network e supporta la nuova flotta di prossima generazione in arrivo da quest’anno (A220, B787 e A320 Family). Con questi velivoli arrivano nuove rotte, cabine più confortevoli, meno rumore e meno emissioni di carbonio.

Vi sono piani per un’app Qantas revisionata, che verrà lanciata verso la fine del 2023, che darà ai clienti un maggiore controllo sulle loro prenotazioni, l’introduzione del monitoraggio dei bagagli e una migliore integrazione di Qantas Loyalty.

Sono previste modifiche al processo di imbarco di Qantas dall’ottobre 2023 per migliorare le prestazioni puntuali e per riconoscere meglio i frequent flyer a più livelli, in risposta al feedback dei clienti. Si prevede di ampliare in modo significativo l’attuale gamma di opzioni di riscatto per i frequent flyer.

Investimenti continui in tariffe basse, in particolare da parte di Jetstar, con circa 10 milioni di tariffe offerte a meno di $100 quest’anno e 5 milioni di reward seats tramite Qantas Loyalty“.

“Riguardo la sostenibilità, è previsto il Lancio di un Climate Fund da 400 milioni di dollari, il più grande del suo genere per qualsiasi compagnia aerea, per accelerare i progressi verso gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo. Ciò include un ulteriore investimento di 110 milioni di dollari in aggiunta ai 290 milioni di dollari già impegnati. Il fondo si concentrerà sulla stimolazione della produzione di SAF, compensazioni ad alta integrità che forniscono dividendi per la natura e la tecnologia di rimozione del carbonio, nonché tecnologie che consentono di raggiungere obiettivi di efficienza e riduzione dei rifiuti.

Il Gruppo inoltre chiede al governo australiano di introdurre un SAF blending mandate, simile alle misure adottate in altre giurisdizioni tra cui Regno Unito, Europa, Stati Uniti e Giappone, per aiutare a dare il via alla produzione locale.

Riguardo le persone di Qantas Group, vi sarà la condivisione dei benefici del recupero con tutti i dipendenti, inclusi bonus nell’esercizio 23-24, oltre al miglioramento continuo dei benefici di viaggio del personale. Qantas Group prevede di crescere creando fino a 8.500 ruoli operativi in Australia entro il 2033, per supportare nuovi velivoli e voli aggiuntivi.

Opportunità di formazione e promozione sono sbloccate dalla crescita della flotta, anche tramite Pilot Academy e Engineering Academy. Solo quest’anno il Gruppo erogherà circa 2 milioni di ore di formazione.

Qantas vuole inoltre ripristinare l’‘employer of choice’ status man mano che il settore si riprende. Oltre 160.000 candidature pervenute per 7.000 posti di lavoro in tutto il Gruppo”, prosegue Qantas Group.

“Per l’aspetto finanziario, attraverso il miglioramento dei costi e dei ricavi, l’obiettivo è sostenere margini del 18% per Qantas Domestic, del 15% per Jetstar Domestic dal FY24 in poi. I margini di Qantas International cresceranno da circa il 5% pre-COVID a oltre l’8% nel FY24 e fino al 10-12% con Project Sunrise e l’evoluzione del cargo.

Attraverso modifiche strutturali al mercato dell’e-commerce e al Qantas Freight business, si punta a un contributo annuo di 250 milioni di dollari dal FY30 in poi rispetto al FY19.

L’introduzione dell’aeromobile A350 e i voli Project Sunrise dovrebbero fornire un significativo aumento incrementale degli utili, raggiungendo un EBIT stimato di oltre $400 milioni all’anno nel primo anno completo di tutti i 12 aeromobili in servizio.

Qantas Loyalty raggiungerà l’FY24 EBIT target di $500 milioni – $600 milioni, aumentando a $800 milioni – $1,000 miliardo entro il FY30. I principali fattori di profitto saranno la continua espansione in hotel e vacanze, più partnership e opportunità, la diversificazione nei servizi finanziari e la crescita dell’attuale programma Qantas Business Rewards per le PMI.

La continua trasformazione sarà guidata in gran parte dalle nuove tecnologie che consentono una migliore efficienza. Ciò include il rinnovo della flotta, una migliore gestione delle interruzioni e la pianificazione della pianificazione e della forza lavoro”, conclude Qantas Group.

Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha dichiarato: “Questo è un business strutturalmente diverso rispetto a prima del COVID, che opera in mercati che sono anche cambiati. Siamo molto ben posizionati per sfruttare le opportunità che crea e il dettaglio che abbiamo rilasciato oggi mostra la nostra strategia per farlo. La nuova tecnologia è fondamentale per il nostro piano e gli aerei di nuova generazione che hanno iniziato ad arrivare trasformeranno la nostra rete nei prossimi anni. Saremo in grado di servire meglio i nostri clienti, ridurre la nostra base di costi attraverso minori costi di gestione e ritagliarci alcuni nuovi vantaggi competitivi.

Le nostre proiezioni sui ricavi e il track record per la trasformazione in corso mostrano che possiamo investire molto nelle persone e nella tecnologia generando allo stesso tempo forti ritorni per gli azionisti. Questo è esattamente il tipo di vettore che vogliamo essere”, ha aggiunto Joyce.

Il Group CFO e CEO designato, Vanessa Hudson, ha dichiarato: “Siamo stati chiari sul livello significativo di investimenti in cantiere e oggi abbiamo fornito alcuni dettagli sui rendimenti che ci aspettiamo da esso. Siamo fiduciosi di raggiungere i nostri FY24 margin targets e abbiamo fissato alcuni obiettivi di guadagno ambiziosi ma realizzabili oltre a questo, perché riteniamo che l’ambizione sia la chiave per la performance a lungo termine.

Tutte le attività extra che abbiamo pianificato devono essere sostenute da un focus sulla sostenibilità, in particolare sulla decarbonizzazione. Siamo determinati a essere un leader in questo settore e ciò è supportato dai nuovi impegni che abbiamo assunto oggi, oltre a chiedere ulteriori azioni a livello di settore sotto forma di un mandato per il SAF. Il nostro obiettivo a lungo termine rimane quello di offrire il meglio a clienti, dipendenti e azionisti, e assicurarci di avere un’attività forte che generi forti rendimenti è il modo migliore per realizzarlo”, ha aggiunto la sig.ra Hudson.

Qantas istituisce un Climate Fund verso gli obiettivi net zero

Qantas Group istituirà un fondo per il clima da 400 milioni di dollari australiani per fornire investimenti diretti in progetti e tecnologie di sostenibilità, mentre la compagnia aerea lavora per raggiungere i suoi obiettivi di riduzione delle emissioni.

Il Qantas Climate Fund, annunciato nell’ambito dell’Investor Strategy Day del Gruppo, sarà il più grande fondo di aviazione del suo genere al mondo.

“Il fondo include la partnership da circa 290 milioni di dollari australiani stabilita lo scorso anno tra Qantas e Airbus per accelerare una domestic sustainable aviation fuel (SAF) industry in Australia e altri 110 milioni di dollari australiani da Qantas per altri progetti ambientali come compensazioni di carbonio ad alta integrità, investimenti SAF e tecnologie di efficienza operativa.

Il fondo mirerà a investimenti diretti in tecnologie e progetti, investimenti in fondi di sostenibilità gestiti che si allineano strettamente agli obiettivi della compagnia aerea e partnership di ricerca e sviluppo.

La compagnia aerea si è impegnata a ridurre le emissioni di carbonio del 25% entro il 2030 (sulla base dei livelli 2019) e l’uso di SAF nel mix di carburante del Gruppo del 10% entro il 2030, mentre si muove verso emissioni nette zero entro il 2050.

La compagnia aerea chiede manifestazioni di interesse da parte dell’industria e delle imprese in cerca di finanziamenti”, afferma Qantas Group.

“Il SAF è lo strumento più significativo che le compagnie aeree hanno attualmente per ridurre le proprie emissioni, in particolare dato che può essere utilizzato nei motori di oggi e nelle infrastrutture di consegna del carburante senza modifiche. Qantas sta attualmente acquistando SAF provenienti dall’estero, inclusi 10 milioni di litri per i voli in partenza da Londra nel 2023 e, dal 2025, 20 milioni di litri all’anno per i voli in partenza dalla California. Tuttavia, l’Australia non ha un’industria SAF su scala commerciale locale.

Il SAF di produzione nazionale sarà una parte fondamentale per raggiungere l’impegno di Qantas Group di utilizzare il 10% di SAF nel suo mix di carburanti complessivo entro il 2030 e circa il 60% entro il 2050.

Per aiutare a dare il via alla produzione locale di SAF, il Gruppo chiede oggi al governo australiano di introdurre un SAF blending mandate come parte di un quadro più ampio di politiche di settore, simile a quelle già annunciate in altre giurisdizioni. Il Regno Unito, l’Europa e il Giappone hanno fissato o proposto mandati compresi tra il 5% e il 10% da raggiungere entro la fine del decennio e gli Stati Uniti hanno fissato un obiettivo di produzione per il 2030 di 3 miliardi di galloni all’anno”, prosegue Qantas Group.

Andrew Parker, Chief Sustainability Officer di Qantas Group, ha dichiarato: “La gestione del cambiamento climatico è ora parte integrante del nostro modo di fare business ed è una parte fondamentale della nostra strategia fino al 2030 e oltre. Abbiamo già compiuto progressi verso i nostri obiettivi climatici intermedi con SAF che alimenta i nostri voli in partenza da Londra, aerei più efficienti in termini di consumo di carburante in arrivo ogni mese e un programma maturo di compensazione delle emissioni di carbonio.

Dobbiamo potenziare questi sforzi se vogliamo ridurre le nostre emissioni di carbonio del 25% entro il 2030 e avere zero emissioni nette entro il 2050. Stiamo sostenendo i nostri obiettivi con un investimento esteso fino a 400 milioni di dollari per aiutare i progetti a decollare, perché sono le nuove tecnologie e l’introduzione di soluzioni collaudate su scala che offriranno le riduzioni delle emissioni di cui abbiamo bisogno e proteggeranno il futuro dei viaggi in il processo.

I governi di tutta l’Australia stanno facendo importanti progressi nella collaborazione con l’industria per contribuire alla decarbonizzazione, e lo accogliamo con favore. La creazione di mercati per nuovi carburanti è una parte fondamentale della lotta al cambiamento climatico, motivo per cui oggi chiediamo l’introduzione di un SAF mandate per catalizzare lo sviluppo del settore.

Molti dei paesi verso cui voliamo si sono già impegnati a combinare mandati dal 5 al 10% entro il 2030, e altri sono sulla buona strada per introdurne uno. L’Australia ha vantaggi significativi per la produzione SAF e c’è una grande opportunità per creare una nuova industria nazionale. Senza le giuste impostazioni e segnali politici vedremo investimenti, progetti e materie prime spostarsi offshore verso luoghi con un sostegno politico specifico. Non vediamo l’ora di lavorare con il governo e il resto del settore per assicurarci di sfruttare questa opportunità per l’Australia”.

“Nel 2019, il Gruppo è stato una delle prime compagnie aeree al mondo ad annunciare il proprio impegno verso zero emissioni nette entro il 2050. Le considerazioni sui cambiamenti climatici sono state integrate nel quadro finanziario del Gruppo, inclusa la considerazione di un costo del carbonio nelle decisioni finanziarie. La performance rispetto agli obiettivi climatici è stata collegata alla remunerazione dei dirigenti dal FY23 in poi. La coalizione formata con i principali clienti corporate consente loro di ridurre le emissioni attraverso il SAF.

L’importante programma di rinnovo della flotta in corso avviene nell’ambito degli sforzi per aumentare la fuel efficiency in media dell’1,5% all’anno fino al 2030.

Qantas offre un programma Fly Carbon Neutral, offrendo ai clienti l’opportunità di compensare i loro voli. Qantas ha inoltre lanciato un Green Tier per i frequent flyer nel 2022, che ha visto più di 400.000 frequent flyer adottare misure per ridurre il proprio impatto ambientale.

Oltre agli obiettivi e alle iniziative di riduzione delle emissioni, il Gruppo si è impegnato per avere zero plastica monouso entro il 2027 e zero rifiuti generici in discarica entro il 2030″, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)