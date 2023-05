Emirates Group e Amazon Web Services insieme per creare un mondo digitale immersivo

Emirates Group sta intraprendendo un viaggio digitale futuristico e immersivo per trasformare le esperienze dei suoi dipendenti – una novità assoluta per il settore – collaborando con Amazon Web Services (AWS).

Le due organizzazioni hanno firmato un accordo per sviluppare una piattaforma e una capacità di realtà estesa e immersiva (iXR) per il personale di cabina del Gruppo Emirates, per i nuovi assunti e per la più ampia comunità di partner del settore. Hub virtuali in 3D, formazione virtuale, ambienti gamificati, esperienze simulate: tutto questo e molto altro ancora è in arrivo, man mano che il Gruppo aggiunge alla piattaforma funzionalità e tecnologie innovative.

iXR, alimentata dal calcolo spaziale e dall’intelligenza artificiale di AWS, offrirà capacità tecniche ed esperienze fotorealistiche. Progettate per andare incontro alle necessità dei dipendenti, le esperienze iXR saranno disponibili sui dispositivi indossabili e portatili di nuova generazione, compresi tablet e cellulari, con un’esperienza coerente e ad alta fedeltà, trasmessa in streaming dal cloud.

Nella prima fase, iXR avrà tre funzionalità distinte: un hub collaborativo e uno spazio sociale, la formazione del personale di cabina e l’onboarding dei dipendenti.

Un hub virtuale di Emirates accoglierà i dipendenti in esperienze di branding coinvolgenti e interattive.

iXR introdurrà un’esperienza interattiva 3D unica per il pluripremiato personale di bordo della compagnia aerea, sfruttando una tecnologia avanzata per creare un ambiente veramente immersivo. Qui il personale di bordo sarà trasportato in un universo digitale meticolosamente costruito con aule virtuali, potrà confrontarsi con facilitatori e colleghi esperti e imparare da loro, nonché muoversi all’interno degli A380 e dei Boeing 777 della compagnia aerea. L’ambiente virtuale permetterà di incontrare istruttori di servizio di cabina e sarà caratterizzato da avatar fotorealistici e audio spaziale per un’esperienza sensoriale autentica che migliora la filosofia di ospitalità di Emirates.

Il mondo virtuale iperreale consentirà ai nuovi assunti del Gruppo Emirates di conoscere in modo rapido e visivo l’organizzazione e la sua vasta attività, le persone e la sua cultura, i loro ruoli e la vita a Dubai. I servizi di supporto integrati creeranno un’esperienza di onboarding fluida per i candidati selezionati.

Adel Al Redha, Chief Operating Officer di Emirates, ha dichiarato: “Il Gruppo Emirates è sinonimo di innovazione e si distingue per aver sempre fissato gli standard più alti nel settore dell’aviazione. La nostra visione è quella di costruire una capacità XR significativa, pratica e gratificante che sfrutti l’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Stiamo utilizzando una capacità XR che sia scalabile e che abbracci l’intera gamma dei brand e delle attività del nostro Gruppo. Nella prima fase, iXR aiuterà il personale di bordo a interagire e a familiarizzare con la piattaforma in un ambiente 3D interattivo ad alta fedeltà che potrà essere esplorato a proprio piacimento, con un maggiore trasferimento di conoscenze e soddisfazione dei dipendenti. Durante questa fase, svilupperemo anche la nostra esperienza per i dipendenti utilizzando iXR per integrare senza problemi il nostro personale all’interno dell’azienda, della comunità e della cultura del Gruppo. L’iXR, il cui lancio è previsto per la fine dell’anno, ci farà diventare la prima e unica compagnia aerea con una piattaforma di realtà estesa incorporata che collega le sue operazioni. Questo riflette il nostro impegno a guidare e consolidare l’innovazione e le tecnologie all’avanguardia nel settore dell’aviazione a beneficio dei nostri clienti, delle comunità e dell’industria”.

Al Opher, vicepresidente dei servizi professionali di AWS, ha dichiarato: “La realtà estesa (XR) è una tecnologia che sta emergendo rapidamente e che proietterà il settore dell’aviazione nel futuro. Avrà un impatto profondo sulla formazione, sulla progettazione e sulle proposte di servizi innovativi in ambienti sicuri, immersivi, orientati alle prestazioni ed efficienti. Siamo entusiasti di supportare la transizione del Gruppo Emirates verso l’era del Web 3D offrendo le nostre competenze in materia di infrastrutture, intelligenza artificiale e soluzioni di spatial computing, nonché i nostri colleghi di AWS Professional Services – esperti globali in questi campi – per dare vita a questa tecnologia. Questa collaborazione consentirà ai dipendenti di Emirates di offrire esperienze uniche e coerenti ai clienti finali. Insieme, stiamo rivoluzionando l’industria dei viaggi e alzando il livello delle nuove esperienze esemplari”.

iXR sarà caratterizzato da tecnologie avanzate, tra cui Unreal Engine di Epic Games, lo strumento 3D in tempo reale più aperto e avanzato al mondo, che offre agli sviluppatori funzionalità flessibili, scalabili, sicure e affidabili sul cloud di AWS.

Dubai e gli Emirati Arabi Uniti stanno aprendo la strada all’economia digitale con una visione chiara, supportata da politiche pratiche e quadri normativi che riguardano gli asset virtuali, l’intelligenza artificiale e la protezione dei dati.

Il Padiglione di Emirates all’Expo 2020 è stato riconvertito in un hub per sviluppare esperienze future all’avanguardia, in linea con la visione degli Emirati Arabi Uniti per l’economia digitale. Il Gruppo Emirates continua a confrontarsi con i partner del settore sulla sua strategia Web3 e a reclutare talenti per i progetti in cantiere.

Emirates è stata pioniera della tecnologia di realtà virtuale (VR) sul sito emirates.com e sulla sua app più di 6 anni fa, offrendo una visione immersiva in 3D, a 360 gradi, degli interni delle cabine dei suoi aerei. Emirates ha anche la sua app dedicata alla realtà virtuale nello store Oculus, che offre agli utenti esperienze accurate, a grandezza naturale e interattive degli interni delle cabine a bordo degli A380 e dei Boeing 777-300ER Gamechanger, aerei di punta di Emirates.

