Wizz Air: Wizz Multipass è ora disponibile per l’acquisto

Wizz Air ha ufficialmente dato il via alle vendite di WIZZ MultiPass, il primo piano di abbonamento aereo in Europa che offre ai passeggeri l’opportunità di bloccare il prezzo del biglietto e del bagaglio nel loro piano per l’intero periodo di 6 mesi sulle rotte nazionali in Italia e rotte internazionali da e per la Polonia.

“Il MultiPass di Wizz Air consente agli abbonati di viaggiare una volta al mese sui voli Wizz Air idonei pagando una tariffa mensile fissa che non dipende dalla stagionalità o dal fatto che si tratti di una prenotazione dell’ultimo minuto.

I viaggiatori italiani, acquistando un abbonamento, potranno costruire il piano più adatto alle loro esigenze selezionando tra opzioni di volo di sola andata o di andata e ritorno e, infine, scegliendo se aggiungere il servizio Wizz Priority e/o la franchigia bagaglio. Come per un normale biglietto Wizz Air, è possibile acquistare servizi aggiuntivi e aggiungerli alla prenotazione prima del volo tramite la pagina ‘Check-in e prenotazioni’, afferma Wizz Air.

WIZZ MultiPass: piani di abbonamento per le rotte nazionali italiane

SOLO BIGLIETTO – Senso Unico 37 EUR – Ritorno 74 EUR

BIGLIETTO + PRIORITÀ WIZZ – Senso Unico 55 EUR – Ritorno 110 EUR

BIGLIETTO + 20 KG DI BAGAGLIO DA STIVA – Senso Unico 64 EUR – Ritorno 128 EUR

BIGLIETTO + WIZZ PRIORITY + 20 KG DI BAGAGLIO DA STIVA – Senso Unico 82 EUR – Ritorno 164 EUR

“Con queste tariffe, ad esempio, WIZZ MultiPass può aiutare i passeggeri a risparmiare fino a quasi il 50% sui biglietti tra Milano e Catania quest’estate. Una grande opportunità in vista dell’alta stagione estiva, soprattutto per i passeggeri che hanno bisogno di spostarsi frequentemente in tutta Italia.

I clienti avranno l’opportunità di prenotare subito un volo quando inizia il loro abbonamento ed effettuare il loro primo viaggio solo cinque giorni dopo. Quando si sceglie il mese successivo come mese iniziale dell’abbonamento, i clienti potranno prendere un volo a partire dal sesto giorno del mese e durante i successivi 29, 30 o 31 giorni, a seconda del mese. L’abbonamento si rinnoverà ogni primo giorno del mese.

È anche possibile acquistare il WIZZ Multipass a metà mese se mancano più di 5 giorni alla fine dello stesso. Al cliente verrà addebitato immediatamente l’importo e sarà in grado di imbarcarsi sul volo scelto in 5 giorni. In questo caso, tuttavia, il passeggero accetta una finestra di viaggio più breve per il primo mese: il piano di abbonamento continuerà ad essere rinnovato ogni primo giorno del mese. Ulteriori informazioni su WIZZ MultiPass sono disponibili sul sito Web ufficiale di Wizz Air”, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)