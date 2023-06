IATA: necessario diversificare le fonti dei SAF per incrementare la produzione

La produzione di SAF è destinata a crescere ma necessita di sostegno politico per diversificare le fonti

IATA ha annunciato che la produzione complessiva di carburanti rinnovabili raggiungerà una capacità stimata di almeno 69 miliardi di litri (55 milioni di tonnellate) entro il 2028. I Sustainable Aviation Fuels (SAF) costituiranno una parte di questa produzione, che verrà raggiunta attraverso nuove raffinerie di combustibili rinnovabili e l’espansione delle strutture esistenti. È importante sottolineare che la produzione prevista ha un’ampia impronta geografica che copre Nord America, Europa e Asia Pacifico.

“L’aumento della produzione prevista è estremamente incoraggiante. Vedendo questo, abbiamo bisogno che i governi agiscano per garantire che il SAF ottenga la sua giusta quota di produzione. Ciò significa, in primo luogo, incentivi alla produzione, per sostenere la transizione energetica dell’aviazione. E abbiamo bisogno di una continua approvazione per una maggiore diversificazione dei metodi e delle materie prime disponibili per la produzione di SAF. Con queste due misure in atto con successo, possiamo essere fiduciosi che i livelli di produzione previsti per il 2028 saranno realisticamente allineati con le nostre roadmap pubblicate di recente per raggiungere emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050. Questo è importante poiché contiamo sul SAF per fornire circa il 62% della mitigazione del carbonio necessaria nel 2050”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General.

“Le tendenze a sostegno di questa prospettiva ottimistica sono già visibili. Nel 2022, la produzione di SAF è triplicata a circa 300 milioni di litri (240.000 tonnellate) e gli annunci di progetti per potenziali produttori di SAF sono in rapida crescita. IATA conta oltre 130 importanti progetti per combustibili rinnovabili annunciati da più di 85 produttori in 30 paesi. Ciascuno di questi progetti ha annunciato l’intenzione o l’impegno a produrre SAF all’interno della loro più ampia gamma di prodotti di combustibili rinnovabili. In genere, c’è un intervallo di 3-5 anni tra l’annuncio di un progetto e la sua data di commercializzazione. Ciò implica che un’ulteriore capacità potrebbe ancora essere annunciata negli anni successivi.

Se la produzione di energia rinnovabile raggiungerà i 69 miliardi di litri entro il 2028 come stimato, la traiettoria verso i 100 miliardi di litri (80 milioni di tonnellate) entro il 2030 sarebbe sulla buona strada. Se solo il 30% producesse SAF, l’industria potrebbe raggiungere i 30 miliardi di litri (24 milioni di tonnellate) di produzione SAF entro il 2030″, afferma IATA.

“Raggiungere la percentuale di produzione SAF necessaria da queste strutture nuove e in espansione non è scontato. Ma con i governi di tutto il mondo che hanno concordato con l’ICAO un long-term aspirational goal (LTAG) of net zero by 2050, ora condividono la responsabilità della decarbonizzazione dell’aviazione. Ciò significa stabilire un quadro politico per garantire che l’aviazione ottenga la quota necessaria di produzione di energia rinnovabile in SAF”, ha affermato Walsh.

“Le ragioni della diversificazione, all’interno degli attuali criteri di sostenibilità, sono chiare. Al momento, si prevede che l’85% del futuro volume di SAF nei prossimi cinque anni deriverà da uno solo dei nove percorsi certificati, gli Hydrotreated Esters and Fatty Acids (HEFA), che dipendono dalla disponibilità limitata di waste fat, oil and grease feedstocks.

IATA identifica tre strade principali per raggiungere la diversificazione SAF:

– Scalare SAF pathways già certificati, come Alcohol-to-Jet (AtJ) e Fischer-Tropsch (FT).

– Ricerca e sviluppo accelerati per percorsi di produzione SAF attualmente in fase di sviluppo.

– Scalabilità della feedstock/feedstock conversion technology.

Fondamentalmente, la sfida è trovare il capitale necessario per finanziare lo sviluppo di nuove tecnologie e impianti di produzione. I governi devono guardare al quadro più ampio della sostenibilità con questi investimenti. I SAF possono essere prodotti da residui forestali e agricoli in eccesso, rifiuti solidi urbani, rifiuti alimentari e rifiuti umidi. La produzione di SAF da questi può creare opportunità di ritorno sugli investimenti a lungo termine per i governi.

Un recente sondaggio IATA ha rivelato un significativo sostegno pubblico per i SAF. Circa l’85% dei viaggiatori concorda sul fatto che i governi dovrebbero fornire incentivi alle compagnie aeree affinché utilizzino i SAF”, conclude IATA.

“Le persone hanno sperimentato il ruolo dei governi nella transizione verso l’energia verde per l’elettricità. Ora se lo aspettano per i SAF. I leader del G7 sono tra gli ultimi a ribadire la loro comprensione del fatto che il SAF è fondamentale per un’aviazione sostenibile. Ora devono supportare le loro dichiarazioni con politiche efficaci. Per promuovere la produzione di SAF, ci sono molti strumenti collaudati tra cui crediti d’imposta, sovvenzioni o persino investimenti diretti in tecnologie e soluzioni emergenti. Il mercato c’è. Le compagnie aeree vogliono acquistare SAF. Qualsiasi cosa per incentivare in modo significativo la produzione SAF sarà un passo avanti”, ha concluso Walsh.

Inoltre, durante il 79th IATA Annual General Meeting, oggi sono state discusse altri argomenti importanti.

IATA espande la Turbulence Aware Platform

L’International Air Transport Association (IATA) ha annunciato che ANA e WestJet hanno aderito alla sua Turbulence Aware Platform a margine del 79th IATA Annual General Meeting.

“Turbulence Aware è stata lanciata nel 2018 per aiutare le compagnie aeree a mitigare l’impatto della turbolenza, che è una delle principali cause di lesioni ai passeggeri e all’equipaggio e dell’aumento dei costi del carburante ogni anno. La piattaforma raccoglie dati anonimi sulla turbolenza da migliaia di voli operati dalle compagnie aeree partecipanti. Le informazioni accurate e in tempo reale consentono ai piloti e ai dispatcher di scegliere traiettorie di volo ottimali, evitando turbolenze e volando a livelli ottimali per massimizzare la fuel efficiency e quindi ridurre le emissioni di CO2.

Si prevede che la sfida della gestione della turbolenza cresca man mano che il cambiamento climatico continuerà a influenzare i modelli meteorologici. Ciò ha implicazioni sia per la sicurezza che per l’efficienza del volo. Turbolence Aware rappresenta un miglioramento significativo nella segnalazione della turbolenza e nell’evitare il consumo eccessivo di carburante”, afferma IATA.

“Dati accurati e tempestivi consentono agli equipaggi di migliorare la sicurezza evitando le turbolenze. Più contributori abbiamo, più tutti ne traggono vantaggio. L’aggiunta di ANA e WestJet migliora la nostra copertura soprattutto in Asia Pacifico e Nord America”, ha dichiarato Willie Walsh, IATA’s Director General.

Attualmente, 20 compagnie aeree partecipano alla IATA Turbulence Aware platform, con oltre 1.900 aeromobili che forniscono dati ogni giorno. Nel 2022 sono state generate in totale 31 milioni di segnalazioni.

ANA inizierà a fornire i dati di nove velivoli a partire dal 1° luglio 2023, con l’obiettivo di portarli a 125 velivoli nei prossimi tre anni.

WestJet sta già acquisendo dati da 24 velivoli e li espanderà a 60 velivoli nei prossimi tre anni.

Per raccogliere ulteriori feedback dalle compagnie aeree e interagire con gli OEM e altri fornitori di soluzioni, IATA sta organizzando un Turbulence Aware User Forum, che si terrà presso il WestJet Campus di Calgary, Canada, dal 19 al 20 giugno 2023.

IAFCAC E AASA uniscono le forze con IATA su Focus Africa

L’iniziativa “Focus Africa” dell’International Air Transport Association (IATA) sta guadagnando slancio, stimolata dalla African Civil Aviation Commission (AFCAC) e dalla Airlines Association of Southern Africa (AASA) come nuovi partner.

Focus Africa rafforzerà il contributo dell’aviazione allo sviluppo economico e sociale dell’Africa e migliorerà la connettività, la sicurezza e l’affidabilità per passeggeri e spedizionieri. Vedrà le parti interessate pubbliche e private realizzare progressi misurabili in sei aree critiche: sicurezza, infrastrutture, connettività, finanza e distribuzione, sostenibilità e sviluppo delle competenze.

“Focus Africa mira a creare una coalizione di partner che si impegnino a mettere in comune le proprie risorse e a fornire una serie di soluzioni che consentano al continente, alla sua popolazione e alle sue economie di svolgere un ruolo più importante, più significativo e rappresentativo nell’economia globale. I contributi combinati di AFCAC e AASA saranno fondamentali per il successo di Focus Africa. L’Africa rappresenta il 18% della popolazione mondiale, ma meno del 3% del PIL globale e solo il 2,1% dell’attività di trasporto aereo di passeggeri e merci. Con i giusti interventi, queste lacune saranno colmate e l’Africa beneficerà della connettività, dei posti di lavoro e della crescita che l’aviazione consente”, ha Willie Walsh, IATA’s Director General.

IATA e ATPCO partner per Flight Emissions Data Calculations and Distribution

L’International Air Transport Association (IATA) e ATPCO hanno annunciato una partnership che vedrà ATPCO utilizzare gli IATA CO2 Connect data nella sua offerta API Routehappy entro la fine dell’anno.

Routehappy è un’API che aiuta le compagnie aeree e i canali di vendita a trasmettere ai consumatori i servizi previsti dell’esperienza a bordo, tra cui la disposizione e il tipo di posto, il Wi-Fi, l’alimentazione, l’intrattenimento e altro ancora, al momento della prenotazione.

ATPCO prevede di creare un nuovo servizio che utilizzerà i dati IATA CO2 Connect per aiutare gli acquirenti a comprendere il costo del carbonio di varie opzioni di itinerario.

L’accordo è stato firmato tra Willie Walsh, IATA’s Director General e Alex Zoghlin, Presidente e CEO di ATPCO durante il 79th Annual General Meeting di IATA.

“Sappiamo che i viaggiatori vogliono comprendere l’impatto ambientale del loro volo in modo coerente, trasparente e affidabile. IATA CO2 Connect è lo strumento più accurato che fornisce queste informazioni. I clienti ATPCO saranno in grado di prendere decisioni di viaggio utilizzando i calcoli del carbonio beneficiando della massima qualità”, ha affermato Walsh.

Ciò risponde a una delle principali preoccupazioni dei consumatori. Numerosi studi hanno dimostrato che i consumatori e i viaggiatori corporate desiderano accedere ai dati sulle emissioni di carbonio e che queste informazioni possono influenzare le decisioni di acquisto.

(Ufficio Stampa IATA)