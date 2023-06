Bell annuncia il primo 407GXi Purchase Agreement in Turchia

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc., ha annunciato la firma del purchase agreement per il primo Bell 407GXi in Turchia, al cliente turco Sancak Air. Questo velivolo entrerà a far parte della sua flotta che comprende un Bell 430 e un 206.

“Siamo orgogliosi di acquistare il primo Bell 407GXi in Turchia”, ha affermato Mustafa Bayrak, CEO di Sancak Air. “In qualità di business owner, questo aereo sarà pilotato da me per i miei voli privati. Il 407GXi ci ha impressionato per la sua elevata velocità di crociera, le caratteristiche di volo fluide e l’avionica avanzata”.

“Il Bell 407GXi sta riscuotendo successo tra i clienti nella regione europea. All’HAI Heli-Expo 2023, Bell ha annunciato accordi di acquisto firmati per due Bell 407GXi a corporate customers nel Regno Unito, uno per Zeus Essential Holding Limited in Irlanda e quattro per la Polish National Police (PNP)”, afferma Bell Textron.

“Il Bell 407GXi è un aeromobile eccellente per corporate and VIP transportation, che offre comfort e velocità mentre porta i passeggeri a destinazione in sicurezza”, ha affermato Patrick Moulay, senior vice president, International Commercial Sales. “Questo velivolo ha avuto molti successi in tutto il mondo e assiste in una varietà di missioni. Siamo entusiasti che un cliente fedele come Sancak Air abbia scelto di nuovo uno dei nostri velivoli”.

“Con il suo Rolls-Royce M250-C47E/4 dual-channel FADEC turbine engine, il Bell 407GXi offre performance ed efficienza nei consumi, con cruise a 133 kts (246 km/h). Inoltre è dotato dell’ultimo Garmin G1000H NXi Integrated Flight Deck con display ad alta risoluzione, processori più veloci e la possibilità di connettersi a tablet e smartphone.

Ora ci sono 1.590 Bell 407 operativi in tutto il mondo in tutti e sei i continenti, superando sei milioni di ore di volo totali della flotta. L’aereomobile stabilisce uno standard elevato per single-engine aircraft con la sua affidabilità e le sue performance”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)