Operativo il più esteso network transatlantico di Delta

Il più grande operativo transatlantico di Delta è ufficialmente in vigore. “I viaggiatori statunitensi possono ora raggiungere località incantevoli come le spiagge dorate della Costa Azzurra francese, le assolate isole del Mediterraneo e città vibranti e ricche di storia, mentre chi parte dall’Europa ha facile accesso, ad esempio, alle attrazioni della grande Mela, al fascino del Deep South e ai paesaggi mozzafiato cella California e dell’Ovest degli Stati Uniti”, afferma Delta.

“I passeggeri che viaggiano con Delta hanno a disposizione più di 650 voli settimanali che solcano l’oceano Atlantico durante l’estate, con un aumento del 30% della capacità rispetto al 2022. L’offerta comprende 77 rotte totali verso 32 destinazioni in Europa e oltre, tra cui molti luoghi in cui Delta opera in qualità di più grande vettore statunitense durante il periodo di picco dell’estate: Italia, Islanda, Francia e Grecia. Solo negli ultimi tre mesi, la compagnia ha lanciato o ripreso 31 di queste rotte, la maggior parte delle quali ha origine dagli hub principali di Delta ad Atlanta, Detroit, Los Angeles e New York-JFK.

Da Atlanta

A marzo, Delta ha ripristinato un collegamento giornaliero tra Atlanta e Tel Aviv. A maggio, inoltre, la compagnia ha introdotto nuovi voli giornalieri tra Atlanta e Nizza, in Francia, a complemento del servizio esistente da New York-JFK, che è diventata una delle rotte stagionali più richieste del vettore. I passeggeri di Atlanta che desiderano esplorare le suggestive Highlands o scoprire i maestosi castelli possono ora volare direttamente a Edimburgo, in Scozia, grazie al lancio di un nuovo servizio giornaliero a maggio, che si aggiunge a quelli già esistenti da New York-JFK e Boston.

Da Los Angeles

In qualità di principale vettore globale a LAX, Delta ha rafforzato la sua posizione di leader ricollegando i viaggiatori a Parigi, una destinazione per tutto l’anno e una rotta giornaliera che servirà come cruciale collegamento per i prossimi Giochi Olimpici e Paraolimpici del 2024 a Parigi e LA28Delta ha inoltre risposto alla forte domanda di viaggi estivi riprendendo il servizio giornaliero nonstop da Los Angeles a Londra Heathrow.

Da New York-JFK

Delta ha stabilito nuovi record al JFK con il suo più grande operativo transatlantico da questo hub. Con oltre 230 partenze settimanali verso 26 destinazioni, questo schedule include nuove aggiunte come Ginevra e il ritorno di voli stagionali estivi come Reykjavík, Venezia, Praga, Nizza e Copenaghen. Delta ha anche compiuto l’attesissimo ritorno a Londra Gatwick dopo 15 anni di assenza e ha ripristinato i voli per Berlino, riportando la sua capacità di volo ai livelli pre-pandemici del 2019.

Da Detroit

Proprio questa settimana, Delta ha lanciato un volo giornaliero da Detroit a Roma. Inoltre, la recente introduzione di un nuovissimo servizio giornaliero per Reykjavik ha aperto un nuovo universo di possibilità agli amanti dell’avventura.

Network per l’Italia

Delta è il vettore statunitense con il maggior numero di collegamenti per l’Italia, con 84 voli settimanali per Roma, Milano e Venezia durante l’alta stagione. I servizi estivi Delta, oltre a permettere agli italiani di raggiungere gli Stati Uniti, offrono maggiori opportunità ai turisti americani di visitare il Belpaese, contribuendo così all’economia italiana. Quest’estate, Delta offrirà ai viaggiatori più di 21.000 posti a settimana”, prosegue Delta.

“Sulla maggior parte dei voli transatlantici è possibile scegliere tra quattro esperienze di cabina: Delta One o Delta One Suites, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Main Cabin.

L’app Fly Delta semplifica ulteriormente il viaggio e offre la flessibilità di gestire i propri piani di viaggio con facilità, da una pagina del programma di fidelizzazione SkyMiles ripensata al monitoraggio in tempo reale dell’occupazione del Delta Sky Club e molto altro ancora”, conclude Delta.

L’elenco completo delle rotte transatlantiche lanciate o riattivate da Delta tra marzo e giugno 2023 comprende:

Marzo

Atlanta-Atene

Atlanta-Barcellona

Atlanta-Dublino

Atlanta-Madrid

Atlanta-Milano

Atlanta-Stoccarda

Atlanta-Tel Aviv

Boston-Roma

Boston-Tel Aviv

Los Angeles-Londra Heathrow

New York-Atene

New York JFK-Nizza

New York JFK-Reykjavík

New York-Stoccolma

New York JFK-Venezia

Aprile

Detroit-Monaco di Baviera

New York JFK-Copenaghen

New York JFK-Ginevra

New York JFK-Londra Gatwick

Maggio

Atlanta-Düsseldorf

Atlanta-Edimburgo

Atlanta-Nizza

Atlanta-Venezia

Boston-Atene

Boston-Edimburgo

Boston-Lisbona

Detroit-Reykjavík

Los Angeles-Parigi

New York JFK-Berlino

New York JFK-Praga

Giugno

Detroit-Roma

Minneapolis St. Paul-Reykjavík

(Ufficio Stampa Delta Air Lines – Photo Credits: Delta Air Lines)