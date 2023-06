News Brevi – 09.06.2023

AERONAUTICA MILITARE: VOLO SANITARIO DA CAGLIARI A MILANO CON FALCON 50 – E’ atterrato da pochi minuti sull’aeroporto di Milano Linate un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. L’aereo, decollato da Ciampino, ha effettuato, sulla tratta Cagliari-Milano, il trasporto sanitario d’urgenza di due gemellini di soli tre mesi in imminente pericolo di vita. I due bimbi, precedentemente ricoverati presso il Policlinico Universitario Monserrato “Duilio Casula” (CA), necessitavano di determinate cure salva-vita ed è per questo che la Prefettura di Cagliari ha richiesto l’immediato e tempestivo intervento dell’Aeronautica per consentire il ricovero dei piccoli presso l’Ospedale San Gerardo di Monza, dove potranno ricevere cure mediche specifiche. La missione di volo è stata effettuata da un equipaggio dell’Aeronautica Militare in pronto intervento presso l’aeroporto militare di Ciampino. E’ da qui che il Falcon 50 è decollato poco dopo le 13 alla volta dell’aeroporto di Cagliari, dove è atterrato intorno alle 14:00 e ha potuto così imbarcare i due piccoli pazienti, di cui uno in culla termica, accompagnati dai genitori e da un’equipe medica. Ripartito dall’aeroporto sardo intorno alle 14:45, l’aereo è atterrato a Linate intorno alle 15:45 dove un’ambulanza, in attesa dei piccoli gemelli, li ha subito trasportati presso l’Ospedale di destinazione. A questo punto il Falcon 50 ha fatto rientro a Ciampino, riprendendo la consueta prontezza operativa a favore della collettività. Dopo aver ricevuto la richiesta di intervento immediato da parte della Prefettura di Cagliari, è stata la Sala Situazioni di Vertice del Comando Squadra Aerea dell’Aeronautica Militare, che ha tra i propri compiti anche quello di gestire questo tipo di emergenze, ad attivare la missione di volo. Attraverso i suoi Reparti di Volo, l’Aeronautica Militare mette a disposizione mezzi ed equipaggi pronti a decollare in qualunque momento e in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, spesso bambini, proprio come accaduto oggi, ma anche di organi ed equipe mediche per trapianti. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei dell’Aeronautica Militare, in particolare del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia, questi ultimi recentemente impegnati nel supporto costante alla popolazione dell’Emilia-Romagna, duramente colpita dalla forte alluvione (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TELEPASS e BIZAWAY: UN NUOVO SERVIZIO “VOLI” IN APP PER VIAGGIARE IN TUTTO IL MONDO – In previsione delle vacanze estive Telepass, società italiana leader di mobilità integrata, e BizAway, agenzia di viaggio leader grazie alla propria tecnologia, annunciano una partnership volta a offrire un’esperienza di viaggio sempre più integrata: l’accordo, infatti, prevede l’integrazione del nuovo servizio “Voli” nell’ecosistema di mobilità Telepass. Grazie a questa nuova funzionalità è possibile prenotare e pagare i voli verso tante destinazioni nel mondo e con le principali compagnie aeree direttamente dall’App, in modo rapido e semplice, senza che il cliente debba direttamente accedere ad altri siti o portali eCommerce. In questo modo l’ecosistema di mobilità integrata Telepass si amplia ulteriormente al mondo Travel, andando a completare l’offerta che già include i servizi di pagamento per la prenotazione degli spostamenti in treno, in pullman e in traghetto, oltre alla mobilità condivisa in città (monopattini, bici e scooter elettrici; mezzi pubblici, Taxi) e i servizi di pagamento collegati all’automobile, come la ricarica elettrica e il rifornimento. Grazie alla partnership con BizAway, i clienti Telepass ora possono prenotare e gestire con un click gli spostamenti in aereo senza limiti geografici. Per usufruire del servizio sarà sufficiente essere cliente Telepass Plus, accedere all’applicazione mobile Telepass, scaricabile su smartphone Android e iOS, e selezionare l’icona del servizio “Voli”. In stile Telepass, il costo del biglietto sarà poi addebitato sul conto corrente, eliminando la necessità di utilizzare carte di credito. A valle dell’acquisto, grazie ai flussi forniti da BizAway, il cliente riceve una mail di conferma prenotazione con tutti i dettagli necessari al volo (ad esempio check-in), può visualizzare la prenotazione in apposita sezione dell’App fino al momento del viaggio e può inviare automaticamente richieste di assistenza.

POLITECNICO DI TORINO: SULLA RAMPA DI LANCIO SPEI SATELLES, EVENTO DI LANCIO LUNEDI’ 12 GIUGNO – Il Politecnico di Torino informa: “Un messaggio di speranza lanciato nello spazio: è Spei Satelles, il CubeSat costruito da un team di studenti del Politecnico di Torino per mandare in orbita il nanobook realizzato dal CNR con i messaggi di speranza del Papa in tre lingue. Il progetto è stato coordinato dal Dicastero per la comunicazione del Vaticano, che ha coinvolto l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il Politecnico di Torino, l’Istituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro – IDGCE, l’Istituto Universitario Salesiano Venezia – IUSVE e l’Apostolato Digitale dell’Arcidiocesi di Torino. Il CubeSat viaggerà a bordo di un razzo Falcon 9, il vettore in due stadi parzialmente riutilizzabile di SpaceX, e sarà lanciato dalla base di Vandemberg, in California. Il satellite è dotato, oltre che della strumentazione di bordo per funzionare ed essere guidato da terra, anche di un trasmettitore radio. Per il tempo di permanenza in orbita saranno captabili, nel momento in cui il satellite sorvolerà quella porzione di Terra, e facilmente codificabili in modo testo, frasi desunte dal Magistero Pontificio che hanno a tema la speranza e la pace. I messaggi sono in italiano, inglese e spagnolo. Attraverso il sito www.speisatelles.org sarà possibile seguire l’evolvere della missione, ma anche iscrivere il proprio nome in un chip che Spei Satelles custodirà in orbita”.

ICAO: L’INIZIATIVA SAFER SKIES E’ FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA – L’iniziativa Safer Skies del Canada è fondamentale per evitare il ripetersi dell’abbattimento di aerei civili, ha sottolineato ai delegati l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano in un recente forum sull’argomento, ma gli Stati devono intensificare lo slancio politico intorno all’attuazione. Il terzo Safer Skies Forum è stato convocato dai governi del Canada e dei Paesi Bassi a sostegno dei progressi “verso preventive conflict zone risk management practices”, e si è svolto a Rotterdam e all’Aia il 5 e 6 giugno. Vi hanno partecipato ministri, diplomatici e altri delegati, in rappresentanza di Australia, Canada, Francia, Germania, Kenya, Marocco, Paesi Bassi, Repubblica di Corea e Stati Uniti. Gli operatori sono stati rappresentati anche attraverso la partecipazione della Civil Air Navigation Services Organisation (CANSO), della International Air Transport Association (IATA), della International Federation of Airline Pilots’ Associations (IFALPA) e della International Federation of Air Traffic Controllers’ Associazioni (IFATCA). Esprimendo la gratitudine dell’ICAO al Canada e ai Paesi Bassi per l’organizzazione e l’ospitalità dell’evento, Sciacchitano ha osservato che “in questo evento abbiamo un’opportunità eccezionale e di fondamentale importanza per aumentare lo slancio politico e migliorare gli scambi di competenze tecniche, favorendo la cooperazione globale che sosterrà l’attuazione dell’iniziativa Safer Skies”. Ha sottolineato inoltre che “l’abbattimento di un aereo con passeggeri ed equipaggio innocenti a bordo è assolutamente inaccettabile, il risultato di un coordinamento civile-militare inefficace, uno scambio limitato di informazioni, inclusa la mancanza di informazioni di intelligence e, in definitiva, un errore umano”. Il Presidente si è inoltre soffermato sull’elevata importanza che l’ICAO attribuisce all’affrontare i rischi che le zone di conflitto comportano per l’aviazione civile, che devono essere valutati sia dagli Stati che dagli operatori, e ha espresso il sostegno “pieno e incrollabile” dell’organizzazione per le loro attività in questo settore. L’iniziativa Safer Skies del Canada è stata lanciata come risposta diretta all’abbattimento del volo PS752 della Ukraine International Airlines, diretto a Kiev l’8 gennaio 2020 poco dopo il decollo da Teheran, che ha provocato la perdita di 176 vite. L’iniziativa è stata accolta e apprezzata dall’ICAO Council e successivamente approvata dall’Assemblea ICAO. Anche la 41a sessione dell’Assemblea ICAO, che si è svolta a settembre e ottobre 2022, ha portato gli Stati a richiedere una revisione prioritaria del Risk Assessment Manual. A tal fine, l’ICAO ha sollecitato il feedback degli Stati membri e sono stati ricevuti numerosi contributi sostanziali, in fase di revisione e analisi, in stretto coordinamento con il Safer Skies Committee. L’ICAO prevede di pubblicare una terza edizione del Risk Assessment Manual che tenga conto di questi contributi entro la fine di quest’anno, insieme a un programma per sviluppare e lanciare un seminario dedicato. “La sicurezza del volo ha raggiunto livelli eccezionali negli ultimi decenni. Tuttavia, un singolo incidente è uno di troppo”, ha osservato Sciacchitano.

IBERIA RILANCIA IL SUO PIANO PER LA DIVERSITA’ – Pau Gasol ha visitato Espacio Iberia, il pop up store che la compagnia aerea ha aperto nel centro di Madrid. Lo ha fatto in qualità di ambasciatore del cambiamento culturale di Iberia per parlare con un gruppo di dipendenti del Diversity Plan di Iberia e del suo nuovo approccio strategico. “L’ex giocatore è un punto di riferimento molto rilevante nella narrazione del cambiamento culturale in Iberia, che si basa su sei valori: “Siamo uno e diversi”, “Lo rendiamo semplice ed efficiente”, “Mettiamo passione e anima in ciò facciamo”, “Reinventiamo il domani”, “Portiamo la sicurezza nel nostro DNA” e “Ci connettiamo con i nostri clienti”. Molti di questi valori si collegano direttamente a Pau Gasol, soprattutto quelli del lavoro di squadra e della fiducia nei colleghi, dell’impegno con un obiettivo comune, del coinvolgimento e dell’entusiasmo in tutto ciò che si fa, della capacità di migliorarsi e reinventarsi ogni giorno. Iberia ha ridisegnato e rilanciato il suo piano per la diversità, l’equità e l’inclusione con un nuovo approccio che copre cinque gruppi: genere, LGTBIQ+, generazionale, culturale e disabilità. Si tratta di un’iniziativa trasversale, a cui partecipano molte aree dell’azienda e che ha il supporto di una rete di oltre 190 ambasciatori. Una rappresentanza di questi gruppi sono quelli che si sono incontrati oggi con Pau Gasol su leadership, resilienza e importanza della diversità”, afferma Iberia. María Bello, Direttore dello Sviluppo di Iberia, ha sottolineato: “La diversità deve essere qualcosa di intrinseco alle aziende. In Iberia vogliamo essere un riflesso della società e promuovere lo sviluppo di una cultura più diversificata e inclusiva nella nostra organizzazione”.

ANA ANNUNCIA IL LANCIO DI ‘ANA GRANDWHALE’ IN ASIA – ANA NEO, metaverse travel service provider, ha annunciato l’imminente lancio di ANA Granwhale, una piattaforma di viaggio virtuale. Il 13 giugno ANA GranWhale sarà inizialmente disponibile in Asia (Taiwan, Hong Kong, Thailandia, Filippine e Malesia). Sfruttando il potere dei viaggi virtuali, questa piattaforma mira ad aumentare il numero di viaggiatori in entrata in Giappone. In contributo a diverse località, ANA NEO si impegna a promuovere e facilitare la vendita di specialità e prodotti regionali attraverso l’e-commerce. Il programma dettagliato per la disponibilità di ANA GranWhale in Giappone e in altre regioni sarà annunciato tempestivamente una volta confermato. Inizialmente, ANA GranWhale verrà rilasciato come applicazione per smartphone sull’App Store e sulla piattaforma Google Play. ANA GranWhale è una virtual travel platform progettata per fornire agli utenti un’esperienza di viaggio sicura e confortevole per esplorare diverse destinazioni e culture in tutto il mondo, utilizzando gaming techniques nel metaverso. I membri dell’ANA Mileage Club possono utilizzare le loro miglia per acquistare avatar fashion items and digital goods in “ANA GranWhale” e usufruire di altri servizi e offerte speciali.