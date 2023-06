News Brevi – 10.06.2023

AERONAUTICA MILITARE: INAUGURATA LA NUOVA STRUTTURA “CORIMEC CITY” SUL SEDIME DELL’AEROPORTO DI CENTOCELLE – Giovedì 8 giugno all’interno dell’Aeroporto di Centocelle è stata inaugurato, alla presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti e del Comandante del Comando Aeronautica Militare Roma, Generale di Squadra Aerea Giandomenico Taricco, il nuovo complesso alloggiativo denominato “Corimec City”. La struttura, destinata al personale di Truppa e Graduati della Compagnia d’Onore, è stata realizzata al fine di garantire una ottimizzazione logistica finalizzata al miglioramento dell’operatività addestrativa che quotidianamente viene svolta presso l’aeroporto di Centocelle, propedeutica all’espletamento di attività presidiarie e di alta rappresentanza. Il Generale Goretti ha voluto sottolineare come questa opera sia stata un’importante dimostrazione di capacità logistica anche nell’ottica futuristica di rinnovamento del polo alloggiativo nell’area della Capitale e, nello specifico, in quella che ancora oggi risulta essere la più grande realtà abitativa presente sul sedime del primo aeroporto d’Italia. Il tradizionale taglio del nastro è avvenuto alla presenza di varie autorità locali, personale Militare e Civile, a testimonianza dell’efficiente capacità operativa messa in atto dal personale dell’8° Gruppo Genio Campale del 2° Reparto Genio AM che, in coordinamento con il Quartier Generale del Comando Aeronautica Militare Roma, è stato in grado di costruire il fabbricato, al netto delle sospensioni dovute dal maltempo, in soli 5 mesi. Le due palazzine a due piani, realizzate con le più moderne tecniche ed impiego di materiali idonei a garantire elevata efficienza energetica e di assoluto comfort nel pieno rispetto delle norme ambientali, sono in grado di ospitare fino a 120 posti letto oltre che locali tecnici. Il Comando Aeronautica Militare Roma” (COMAER) è stato costituito il primo marzo 1999, data che per l’Aeronautica Militare segna anche il passaggio da una struttura “territoriale” ad una di tipo “funzionale”. Il COMAER assicura il supporto tecnico-logistico e amministrativo agli enti di F.A. ed a quelli interforze ubicati nel comprensorio di Palazzo Aeronautica, del sedime dell’Aeroporto di Centocelle tra i quali, recentemente, anche il Segretariato Generale della Difesa, e del Comando Aeroporto Vigna di Valle–Centro Storiografico e Sportivo A.M.. Garantisce le funzioni territoriali e di collegamento con gli Enti e le Amministrazioni presenti nell’area della Capitale ed assolve le funzioni di Presidio Aeronautico previste dalla normativa di settore (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

ICAO: L’AZERBAIJAN MIGLIORA L’ATTUAZIONE DEGLI STANDARD ICAO – L’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha incontrato il primo ministro dell’Azerbaigian Ali Asadov a Baku il 7 giugno. Durante l’incontro bilaterale con il capo del governo, il Presidente ha espresso le congratulazioni dell’ICAO all’Azerbaigian per i suoi sforzi per migliorare l’attuazione delle ICAO safety related standards and recommended practices (SARPs). La discussione tra il Presidente e il Primo Ministro si è incentrata sull’importanza dell’aviazione civile per lo sviluppo socio-economico sostenibile dell’Azerbaigian e sui contributi dell’aviazione civile dell’Azerbaigian nella regione. La missione del Presidente in Azerbaigian comprendeva anche incontri con la leadership di AZANS, il fornitore di servizi di navigazione aerea dello Stato, e la National Aviation Academy (NAA) dell’Azerbaigian, dove ha tenuto una conferenza agli studenti. Gli scambi hanno abbracciato tutti gli obiettivi strategici dell’ICAO e hanno evidenziato ancora una volta il ruolo chiave dell’innovazione per affrontare le esigenze attuali e future. Il Presidente è stato accompagnato durante tutta la sua missione dall’ICAO Regional Director for the European and the North Atlantic Regions, Mr. Nicolas Rallo.

IL COMUNE DI SKELLEFTEÅ COLLABORA CON SAS PER IL SAF – Il comune di Skellefteå sarà il primo comune in Svezia ad aderire al SAS Corporate Sustainability Program. La partnership significa che il comune di Skellefteå acquisterà SAF per tutti i suoi viaggi di lavoro con SAS durante il 2023/2024. Il fattore più importante per poter ridurre le emissioni del settore dell’aviazione è la sostituzione dei combustibili fossili con Sustainable Aviation Fuels (SAF). Il SAS Corporate Sustainability Program (CSP) è un’iniziativa progettata per soddisfare la domanda di SAF e allo stesso tempo ridurre le emissioni che incidono sul clima dai viaggi aerei. “Crediamo che diversi tipi di trasporto siano importanti per la nostra regione. Poiché abbiamo bisogno di volare per servizio, vogliamo assumerci le nostre responsabilità e ridurre le nostre emissioni. Ecco perché abbiamo scelto di aderire al SAS Corporate Sustainability Program (CSP) dove acquisteremo il 100% di biocarburante per tutti i nostri viaggi. Ciò significa che le emissioni di C02 dei nostri viaggi di lavoro saranno ridotte di circa l’80%. Stiamo quindi contribuendo anche ad accelerare l’uso dei biocarburanti, il che è positivo per lo sviluppo del mercato”, afferma Karin Degerfeldt del Comune di Skellefteå. “All’interno dell’industria aeronautica, c’è un rapido sviluppo di carburanti per aviazione privi di combustibili fossili, nonché di aeromobili alimentati da elettricità e idrogeno. Attraverso collaborazioni e partnership attive, contribuiamo allo sviluppo in modo che la transizione sia accelerata”, afferma Robert Lindberg, CEO of Skellefteå Airport. “Siamo molto felici che il comune di Skellefteå, come primo comune in Svezia, scelga di aderire al nostro SAS Corporate Sustainability Program e quindi partecipi attivamente alla transizione verso un volo più sostenibile. Ci auguriamo che la partnership tra il comune di Skellefteå e SAS ispiri altre aziende ad aderire al nostro Corporate Sustainability Program e ad unirsi al viaggio per trasformare l’aviazione per le generazioni future”, afferma Ann-Sofie Hörlin, Head of Sustainability, SAS. “Il SAS Corporate Sustainability Program è progettato per raggiungere l’obiettivo di un’aviazione sostenibile e garantire il futuro dell’aviazione insieme ai partner. SAS invita tutti i suoi clienti business ad aderire. SAS non trae profitto dal business. L’importo che il cliente paga corrisponde al prezzo per il SAF. Il programma è verificato da una parte esterna per garantire la piena trasparenza”, conclude SAS.

QATAR AIRWAYS RICONOSCE I MIGLIORI KITESURFERS DEL MONDO A TARIFA – Qatar Airways, Title Partner and Official Airline of the GKA Kite World Tour, ha chiuso un’altra competizione di successo che si è svolta dal 26 maggio al 07 giugno a Tarifa, Spagna. Inoltre, il 3 giugno si sono svolti i Qatar Airways GKA Awards. I Qatar Airways GKA Big Air Kite World Championships hanno riunito più di 62 rider da tutto il mondo per competere in tre Big Air disciplines: Twin-Tip, Surfboard, Hydrofoil, nelle divisioni maschile e femminile. I festeggiamenti sono proseguiti con la cerimonia di premiazione che si è svolta al Teatro Municipal Alameda di Tarifa per il secondo anno consecutivo. La cerimonia ha incoronato i più grandi atleti del kitesurf e i loro successi. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive and Chairman of Qatar Tourism, ha dichiarato: “Mentre concludiamo l’ennesimo straordinario GKA Big Air Kite World Championships a Tarifa, estendiamo la nostra più sentita gratitudine agli atleti, agli organizzatori e agli appassionati della kiteboarding community per aver reso questo evento un successo indimenticabile. Attendiamo con impazienza i fan entusiasti da tutto il mondo alle prossime Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup Finals, che si terranno questo dicembre in Qatar”. “I Qatar Airways GKA Big Air Kite World Championships in Tarifa sono stati ancora una volta un enorme successo, grazie al supporto di Qatar Airways”, ha affermato il Dr. Jörgen Vogt, Secretary General of the Global Kitesports Association. “La serata dei Qatar Airways GKA Awards è stata ancora una volta una serata memorabile in cui abbiamo riconosciuto i migliori atleti, i loro più grandi successi e gli straordinari contributi allo sport”. Dal 5 al 9 dicembre 2023, Qatar Airways ospiterà rider e fan di fama mondiale presso il Fuwairit Kite Beach resort per le Visit Qatar GKA Freestyle Kite World Cup Finals. Qatar Airways come brand si impegna a supportare lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti in tutto il mondo. Il vettore nazionale dello Stato del Qatar è Official Airline of Formula 1® (F1), Concacaf, Paris-Saint Germain, FC Bayern, the IRONMAN and IRONMAN 70.3 Triathlon Series, the United Rugby Championship (URC) and European Professional Club Rugby (EPCR), oltra a molte altre discipline tra cui football australiano, basket, cricket, equitazione, corse automobilistiche, squash e tennis.