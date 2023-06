Emirates offrirà la Premium Economy sulle rotte per l’India da ottobre

Emirates ha annunciato che la sua offerta Premium Economy sarà disponibile per i clienti che volano da e per Mumbai e Bangalore, a partire dal 29 ottobre. “Emirates opererà con il suo aeromobile di punta A380 recentemente adattato verso questi due popolari punti indiani, con i nuovi sedili Premium Economy, nonché interni rinnovati che offrono un’esperienza elevata in tutte le altre classi di cabina.

I viaggiatori che volano sulla rotta Dubai-Mumbai possono prenotare i posti Premium Economy di Emirates sui voli EK500/501, mentre i clienti che volano tra Dubai e Bangalore possono prenotare i loro voli su EK568/569 per godersi l’ultimo prodotto Premium Economy del settore con posti lussuosi, più spazio per le gambe, un’esperienza culinaria elevata. I posti possono essere prenotati immediatamente tramite emirates.com, gli uffici vendite Emirates e le agenzie di viaggio, per i viaggi a partire dal 29 ottobre”, afferma Emirates.

“Con l’accelerazione del lancio degli A380 di Emirates aggiornati e migliorati con una configurazione a quattro classi, la Premium Economy verrà implementata sui voli verso più destinazioni globali.

La Premium Economy è già presente sui voli verso nove destinazioni in tutto il mondo, inclusi New York JFK, San Francisco e Houston negli Stati Uniti, oltre a London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne e Singapore. Le cabine Premium Economy faranno il loro debutto a Los Angeles a luglio, portando a 12 il numero di rotte che offrono il prodotto distintivo entro la fine del 2023.

Oltre all’introduzione della Premium Economy sull’aereo aggiornato, i clienti di tutte le cabine possono godere degli interni rinnovati che sfoggiano il caratteristico motivo dell’albero ghaf di Emirates. Le ristrutturazioni e i miglioramenti estetici che possono essere apprezzati dai passeggeri durante i loro viaggi sull’aeromobile A380 aggiornato includono una miscela di design e nuove tavolozze di colori, evidenti in tutto l’aeromobile, nella moquette, nei pannelli delle pareti e nelle finiture in legno.

L’A380 di Emirates è amato dai clienti per le sue cabine spaziose e confortevoli, la tranquillità e le caratteristiche uniche a bordo come l’Onboard Lounge e la First Class Shower Spa. I clienti possono anche godere del pluripremiato intrattenimento in volo su ice con oltre 5.000 canali di intrattenimento on-demand tramite gli schermi più grandi del settore in tutte le cabine”, prosegue Emirates.

“Emirates ha lanciato i suoi servizi per l’India nell’ottobre 1985, da Dubai a Delhi e Mumbai, che hanno costituito la base della sua rete di rotte iniziale. Da allora Emirates ha ampliato le sue operazioni in India per servire un totale di nove destinazioni in tutto il paese, tra cui Ahmedabad, Bangalore, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai e Thiruvananthapuram. Per ulteriori informazioni sulle operazioni correnti, visitare www.emirates.com“, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)