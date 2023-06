Qantas riprende i voli stagionali tra Perth e Roma e svela la cabina degli A350 con Wellbeing Zone

Qantas ha ripreso i voli stagionali diretti da Perth a Roma, segnando il ritorno della popolare rotta per il secondo anno consecutivo, giusto in tempo per l’estate europea.

I voli opereranno tre giorni alla settimana con i Boeing 787 Dreamliner della compagnia aerea fino al 3 ottobre 2023, offrendo oltre 22.000 posti tra l’Australia e l’Italia per un periodo di quattro mesi. La rotta rimane l’unico volo diretto tra l’Australia e l’Europa continentale offerto da qualsiasi compagnia aerea.

Il vettore ha inoltre confermato che opererà il servizio per il terzo anno, con voli per il 2024 che saranno messi in vendita all’inizio di luglio.

Il CEO di Qantas International, Cameron Wallace, ha dichiarato: “La nostra rotta Perth – Roma è stata una delle più popolari attraverso la nostra rete internazionale lo scorso anno e le prenotazioni dimostrano che si preannuncia essere di nuovo così. Abbiamo anche visto molti clienti utilizzare Roma come porta d’ingresso per l’Europa continentale, collegandosi poi con la nostra rete di partner, con la Sicilia, Atene e Barcellona tra le principali destinazioni lo scorso anno.

Il percorso è fantastico per gli operatori turistici in tutta l’Australia occidentale, non solo per l’afflusso di visitatori che abbiamo visto dall’Italia, ma anche perché promuove Perth come scalo per gli australiani che viaggiano in Europa dalla costa orientale.

Una delle tendenze che abbiamo visto emergere dopo il COVID è che la preferenza per i voli diretti è più alta che mai. La forte domanda dei clienti per le nostre rotte internazionali a lungo raggio ci ha dato la fiducia necessaria per impegnarci per una terza stagione nel 2024”.

I clienti possono collegarsi da Roma a 16 destinazioni in Europa tra cui Ginevra, Nizza e Madrid e 14 destinazioni in Italia tra cui Milano e Venezia. Una “circle fare” consente inoltre ai clienti Qantas di volare a Roma e tornare in Australia da Londra con un unico biglietto.

Nel 2022 l’Italia è stata classificata come l’undicesimo mercato internazionale per i visitatori dell’Australia occidentale, rispetto al 23esimo nel 2019.

Il premier dell’Australia occidentale Roger Cook ha accolto con favore la ripresa dei voli diretti che collegano Perth e Roma, affermando che hanno dimostrato di essere un punto di svolta per l’economia dello Stato.

Ai clienti che viaggiano in Business class da Roma a Perth verranno offerti amenity kit Qantas in edizione limitata, lanciati in collaborazione con Tourism Western Australia, con le opere dell’artista Wongi dell’Australia occidentale Kevin Wilson.

Il rilancio dei servizi stagionali su Roma arriva mentre Qantas torna su più delle destinazioni che operava prima del COVID, reso possibile dalla consegna dei nuovi 787 nelle ultime settimane. Qantas questa settimana è tornata a New York per la prima volta in più di tre anni con il lancio dei voli inaugurali da Sydney via Auckland ed è tornata a San Francisco il mese scorso. I voli tra Melbourne e Hong Kong riprenderanno la prossima settimana.

Qantas Group dovrebbe tornare a circa il 100% della sua capacità pre-COVID della sua rete internazionale entro marzo 2024, rispetto a circa l’85% dei livelli pre-COVID odierni. Si tratta di un aumento significativo rispetto al solo 45% di 12 mesi fa.

Qantas opera 15 rotte domestiche da, per e all’interno di WA e tre rotte internazionali da Perth a Singapore, Londra e Roma. La compagnia aerea opera servizi giornalieri tutto l’anno da Londra (B787-9 Dreamliner) e Singapore a Perth (Airbus A330).

Qantas Group: una ricerca mostra come ridurre il “Jet Lag”

I risultati della ricerca della compagnia aerea australiana Qantas e del Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney, pubblicati oggi, mostrano che è possibile ridurre l’impatto del jet lag rimodellando l’esperienza di viaggio in volo.

“È stato dimostrato che diversi programmi di illuminazione e sonno, orari dei pasti e ingredienti specifici durante i voli a lungo raggio contribuiscono a migliorare il benessere dei viaggiatori. Il movimento e l’esercizio sono, ovviamente, un elemento chiave.

La prima ricerca al mondo è stata condotta durante i voli di prova per il programma Project Sunrise di Qantas, che collegherà Sydney direttamente con New York e Londra per la prima volta dalla fine del 2025. La compagnia aerea collabora con il Charles Perkins Centre dell’Università di Sydney dal 2015, quando ha iniziato i preparativi per lanciare i voli diretti da Perth a Londra. Qantas ha operato tre voli di ricerca Project Sunrise da New York e Londra a Sydney nel 2019 in collaborazione con ricercatori australiani per raccogliere dati reali sui passeggeri.

Gli Airbus A350 appositamente progettati che Qantas utilizzerà per i voli Project Sunrise includono una Wellbeing Zone a bordo, dove i passeggeri possono prendersi del tempo per fare stretching e fare semplici esercizi a bordo, guidati da schermi video”, afferma Qantas Group.

Qantas svela la cabina degli A350 con Wellbeing Zone

Qantas ha svelato oggi l’intero design della cabina dei suoi Airbus A350 appositamente progettati che voleranno direttamente da Sydney a New York e Londra dalla fine del 2025.

La compagnia aerea ha presentato le sue lussuose cabine First e Business a febbraio e ora ha svelato il resto degli interni dell’aereo, tra cui un’esclusiva zona benessere dedicata, cabine Premium Economy ed Economy.

Il lavoro sulla progettazione della cabina è iniziato nel 2019 e ha richiesto decine di migliaia di ore per creare la cabina A350 del futuro di Qantas, che farà volare 238 passeggeri per un massimo di 22 ore senza scalo dall’Australia verso quasi tutte le destinazioni del mondo.

I voli Qantas Project Sunrise ridurranno i tempi di viaggio da punto a punto di oltre tre ore rispetto alle rotte con uno scalo. Qantas sarà la prima compagnia aerea al mondo a offrire una Wellbeing Zone situata tra le cabine Premium Economy ed Economy.

La cabina Premium Economy da 40 posti e la cabina Economy da 140 posti rivelate oggi avranno le altezze dei sedili più generose di qualsiasi aereo Qantas, sistemi ergonomici per poggiapiedi e gambe e opzioni di stivaggio personale.

Ogni posto in tutte e quattro le cabine sarà dotato di più porte di ricarica USB-C veloci e ogni posto premium avrà anche la ricarica wireless integrata.

L’aereo avrà sei grandi First Suite chiuse progettate per sembrare una mini camera d’albergo, con letto piatto di 2 metri, tavolo da pranzo per due, poltrona reclinabile separata e TV touch screen da 32 pollici 4k ad altissima definizione.

Le 52 Business Suite saranno dotate di porte scorrevoli per una maggiore privacy, letto piatto, ampio tavolo da pranzo, illuminazione su misura e TV touch screen da 18 pollici 4k ad altissima definizione.

L’amministratore delegato di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato che mentre l’A350 Qantas avrà un’alta percentuale di posti premium a bordo, la maggior parte dei clienti viaggerà nelle cabine Premium Economy ed Economy, quindi massimizzare il comfort e il benessere in tutte le cabine era una priorità: “Abbiamo dedicato tanto tempo alla seconda metà dell’aeromobile quanto alla parte anteriore, infatti abbiamo iniziato gli studi sulla zona benessere prima di qualsiasi altra area dell’A350. I nuovi voli Project Sunrise ci danno l’opportunità di ripensare i viaggi a lungo raggio nella sua interezza, dal design della cabina dell’aereo agli ingredienti che includiamo nel menu di bordo. Ridurre il numero di posti a bordo del nostro A350 a 238 rispetto agli oltre 300 posti di altri vettori significa non solo massimizzare le prestazioni dell’aeromobile sulle lunghe distanze, ma offrire ai nostri passeggeri più spazio e comfort”.

(Ufficio Stampa Qantas Group – Photo Credits: Qantas Group)