Volotea e AFI KLM E&M firmano un accordo di manutenzione a lungo termine

Volotea, una delle compagnie aeree indipendenti in più rapida crescita in Europa, e Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M), fornitori di servizi MRO (Maintenance Repair & Overhaul) multi-prodotto leader a livello mondiale, annunciano di aver siglato un accordo di manutenzione a lungo termine. La partnership, in vigore da ottobre 2022 e della durata di 6 anni, è stata formalizzata durante l’edizione 2023 dell’Air Show di Parigi.

Secondo gli accordi, AFI KLM E&M fornirà ampi servizi di manutenzione di base, che rappresentano il 65% delle esigenze di manutenzione di base di Volotea. Questo assicura una soluzione stabile e affidabile per la flotta della compagnia aerea, confermando i più alti standard di sicurezza, efficienza e affidabilità.

Carlos Muñoz, Fondatore e CEO di Volotea, ha affermato: “Siamo felici di siglare ufficialmente questo patto di manutenzione a lungo termine con Air France Industries KLM Engineering & Maintenance. Questo accordo segna uno step fondamentale nel nostro costante impegno a procurare servizi di manutenzione di eccezionale livello alla nostra flotta. La grande esperienza, le competenze tecniche e l’impegno per la qualità rendono AFI KLM E&M il partner ideale a supporto delle nostre operazioni”.

Anne Brachet, EVP di Air France-KLM Engineering & Maintenance, ha commentato: “Siamo molto contenti della fiducia accordataci da Volotea. Questo nuovo accordo mostra il valore aggiunto unico di una compagnia aerea dai servizi MRO come AFI KLM E&M quando si tratta di realizzare soluzioni di supporto competitive che soddisfino i più alti livelli di servizio e i requisiti operativi”.

Da ottobre 2022, la partnership tra Volotea e AFI KLM E&M ha già dimostrato qualità eccellente, puntualità e convenienza attraverso una serie di controlli di manutenzione andati a buon fine. Questo risultato prova gli sforzi collaborativi delle due compagnie, e getta solide basi per il futuro della collaborazione. Inoltre, grazie agli affidabili servizi MRO di AFI KLM E&M, Volotea può assicurare manutenzione e operazioni efficienti per la sua flotta in espansione, a ulteriore supporto della sua strategia di crescita nei prossimi anni.

Grazie a questo accordo a lungo termine, Volotea e AFI KLM E&M consolidano il loro impegno verso l’eccellenza operativa e la sicurezza, contribuendo alla crescita complessiva e al successo del settore dell’aviazione.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)