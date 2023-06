Aeroporto di Bologna: nuovo volo diretto per Oslo

Ha preso il via ieri sera il nuovo collegamento diretto Bologna-Oslo. Operato dalla compagnia aerea Norwegian, il volo per la capitale della Norvegia avrà due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica, con partenza da Bologna alle 20.15 e arrivo a Oslo alle 22.50. Il rientro dalla città scandinava è previsto sempre il giovedì e la domenica, con partenza alle 17.00 da Oslo e arrivo sotto le Due Torri alle 19.35.

Il collegamento diretto con l’Aeroporto di Oslo Gardermoer è una novità assoluta per l’Aeroporto di Bologna, così come la compagnia aerea, la norvegese Norwegian Air Shuttle, che al Marconi ha attivato anche il volo per Copenhagen (con voli il giovedì e la domenica).

Fondata nel 1993, ma operativa come low-cost dal 2002, la compagnia norvegese ha trasportato complessivamente oltre 300 milioni di passeggeri. L’attuale flotta del gruppo conta circa 50 aerei, tutti Boeing B737-800 e B737 MAX 8. Da notare che sulla coda di quasi tutti i velivoli Norwegian è rappresentato un personaggio importante della storia, della letteratura, dell’arte, con particolare riferimento ai premi Nobel. Per l’Italia è stata scelta la scrittrice sarda Grazia Deledda.

“Siamo lieti di essere presenti a Bologna e non vediamo l’ora di accogliere nuovi passeggeri a bordo. Oslo ha siti storici interessanti ed è situata vicino al fiordo: è una destinazione popolare per molti turisti. Non vediamo l’ora di far volare molti norvegesi a Bologna, nella splendida estate italiana”, ha affermato Magnus Thome Maursund, Chief Commercial Officer di Norwegian.

“Per il Marconi si tratta di un importante tassello che va a completare l’offerta di voli per il Nord Europa, con una valenza sia business che leisure. È interessante, inoltre, l’ingresso di Norwegian nel nostro scalo: una compagnia aerea più volte premiata come migliore low-cost in Europa, con una attenzione particolare ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale”, ha commentato Antonello Bonolis, Direttore Business Aviation e Comunicazione dell’Aeroporto di Bologna.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Bologna – Photo Credits: Aeroporto di Bologna)