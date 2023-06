ATR nomina Alexis Vidal come Senior Vice President Commercial

Alexis Vidal è stato nominato Senior Vice President Commercial di ATR, a partire dal 26 giugno 2023. Entra a far parte del Top Management team di ATR riportando direttamente al Chief Executive Officer Nathalie Tarnaud Laude. Succede a Fabrice Vautier, che assume nuove responsabilità all’interno del gruppo.

“Alexis ha ricoperto diversi ruoli di senior management nel settore aerospaziale e della difesa. Ha iniziato la sua carriera in Airbus Group nel 2004 come Business Development Manager all’interno della satellite division, ora Airbus Defence and Space. Si è trasferito in Airbus Helicopters nel 2007 e ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali in Customer Services, Offers and Contracts, Sales. Nel 2016 è stato nominato Vice President Sales per i segmenti Energy e Leasing. Nel 2019 è passato ad Airbus Commercial Aircraft come Head of Sales for Customer Services. Nella sua ultima posizione nel 2021, Alexis è stato Head of Marketing for widebody programmes.

Alexis ha 42 anni e ha conseguito un master in ingegneria aeronautica presso l’Ecole Centrale Lyon (Francia) e l’Imperial College London (Regno Unito), e si è laureato presso l’HEC di Parigi (Francia) con un master in management.

Alexis porterà un vero valore aggiunto nel supportare ATR con la sua profonda conoscenza del settore e la comprovata esperienza nelle vendite, nel marketing e nel servizio clienti”, afferma ATR.

