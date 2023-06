Il Supervisory Board di Austrian Airlines proroga di cinque anni il mandato del COO Francesco Sciortino

Questa mattina il Supervisory Board di Austrian Airlines AG ha deliberato la riconferma del COO Francesco Sciortino, membro dell’Executive Board, dal 01.04.2024 per cinque anni, fino al 31.03.2029.

L’esperto manager e pilota ha iniziato la sua carriera nell’aviazione nel 1997 presso Austrian Airlines. Dall’aprile 2021 Francesco Scortino è membro dell’airline’s Executive Board team ed è responsabile, tra gli altri, di Flight Operations, Ground Operations and Technical Operations. Insieme ad Annette Mann come Chief Executive Officer (CEO) e Michael Trestl come Chief Commercial Officer (CCO), Francesco Sciortino fa parte del three-person executive team di Austrian Airlines.

“Francesco Sciortino è una risorsa per Austrian Airlines. Sotto la sua guida è stato possibile guidare in sicurezza il vettore nazionale austriaco durante la crisi Coronavirus e sfruttare l’attuale vento favorevole per costruire una nuova forza riguardo la flotta. In qualità di COO, Francesco Sciortino ha contribuito in modo significativo alle massime prestazioni di Austrian Airlines. Il vettore nazionale austriaco è stato una delle compagnie aeree più puntuali in Europa per diversi mesi consecutivi”, afferma Christina Foerster, Chairman of the Supervisory Board of Austrian Airlines AG in occasione della riconferma.

Oltre al primo risultato finanziario positivo dalla pandemia nel 2022, la flotta di Austrian Airlines è cresciuta fino a questa estate con quattro A320neo su destinazioni a corto e medio raggio. Recentemente, inoltre, è stata decisa la modernizzazione della flotta di lungo raggio con dieci Boeing 787-9, con conseguente crescita di un aeromobile.

“Non vedo l’ora di continuare la proficua collaborazione e sono convinto che insieme come team raggiungeremo nuove vette. Sono particolarmente impaziente di vedere l’introduzione della flotta 787-9 nei prossimi anni, con la quale stiamo aprendo la strada per una nuova era di aeromobili e un futuro di successo per Austrian Airlines”, conclude Francesco Sciortino.

(Ufficio Stampa Austrian Airlines -Photo Credits: Austrian Airlines)