Wizz Air celebra l’arrivo del suo 10° aereo alla base di Roma Fiumicino

Wizz Air festeggia l’arrivo del decimo aeromobile Airbus A321neo alla base dell’aeroporto di Roma Fiumicino. “L’ultima aggiunta alla flotta di Wizz Air a Roma contribuirà a gestire il più grande programma di sempre della compagnia aerea dalla capitale italiana in questa stagione estiva. La capacità aggiuntiva consente a Wizz Air di aumentare la frequenza dei suoi voli e migliorare l’offerta di prodotti per i clienti.

Questo è il secondo di tre nuovi aeromobili Airbus che saranno assegnati a Roma per la stagione estiva, portando a 10 e 24 il numero totale attuale di aeromobili per la base romana e per il resto d’Italia, tutti A321neo. Dall’anno scorso, quando Wizz Air operava solo 4 aerei da Roma Fiumicino, ne ha assegnati altri 6. Entro la fine della stagione arriverà l’undicesimo aereo a Roma, per un totale di 25 aerei WIZZ in tutto il paese”, afferma Wizz Air.

“Il nuovo Airbus A321neo offre notevoli vantaggi a livello ambientale, con una riduzione di quasi il 50% dell’impatto acustico, una riduzione del 20% del consumo di carburante e una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto. In qualità di secondo più grande operatore di aeromobili A321neo, Wizz Air ha le più basse emissioni di CO2 per passeggero/chilometro in Europa e sta lavorando attivamente per ridurre ulteriormente le sue emissioni di CO2 del 25% entro il 2030.

Da quando Wizz Air ha stabilito la sua prima base in Italia nel 2020, ha introdotto sul mercato più di 50 nuove rotte e fornito oltre 1000 posti di lavoro diretti. La compagnia aerea lavora continuamente sulla sua offerta di prodotti per i clienti, compresi i viaggi nazionali. Con il lancio del programma WIZZ MultiPass i viaggiatori hanno la possibilità di usufruire di un abbonamento mensile che consentirà loro di bloccare il prezzo del biglietto per un periodo di 6 mesi sulle tratte nazionali in Italia a partire da soli 37 euro al mese”, prosegue Wizz Air.

Tamara Nikiforova, Corporate Communication Manager di Wizz Air, ha commentato: “Siamo lieti di accogliere il decimo aeromobile nella nostra base di Roma Fiumicino che ci aiuterà a continuare ad espandere il nostro network dalla capitale italiana. L’aeromobile Airbus A321neo è il più sostenibile ed efficiente della sua categoria ed è uno degli elementi chiave della nostra strategia per ridurre ulteriormente le emissioni per passeggero anche mentre cresciamo. Ora abbiamo più di 70 rotte e quasi 600 voli settimanali in vendita da e per Roma, essendo una delle migliori basi di Wizz Air in tutta la rete, e nel frattempo esploriamo continuamente opportunità per aumentare ancora la nostra offerta per i clienti”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)