Boeing completa il primo volo del T-7A con l’U.S. Air Force

Boeing e la U.S. Air Force hanno completato il volo inaugurale del service’s first T-7A Red Hawk, segnando l’inizio della engineering and manufacturing development (EMD) phase del programma.

“Durante il volo di 1 ora e 3 minuti, l’U.S. Air Force Maj. Bryce Turner, 416th Test Squadron, e Steve Schmidt, Boeing T-7 chief test pilot, hanno convalidato gli aspetti chiave del velivolo e dimostrato la potenza e l’agilità del primo advanced trainer dell’Air Force, progettato, costruito e testato digitalmente. L’aereo è uno dei cinque EMD aircraft che saranno consegnati all’Air Force Air Education and Training Command per ulteriori test”, afferma Boeing.

“Le performance stabili del velivolo, il cockpit e i sistemi avanzati sono punti di svolta sia per gli U.S. Air Force student pilots che per gli istruttori”, ha affermato Turner, il cui nonno e padre erano entrambi U.S. Air Force fighter pilots. “Abbiamo fatto molta strada nel training da quando i miei modelli di ruolo familiari hanno volato”.

“Le vibranti code rosse del T-7A sono un omaggio ai Tuskegee Airmen, i primi aviatori militari statunitensi afroamericani che hanno pilotato red-tailed fighters durante la seconda guerra mondiale.

Il T-7A migliorerà il warfighter training attraverso:

– Migliore pilot readiness: il nuovo advanced pilot training system utilizza high resolution ground-based training systems e simulatori per fornire realistic integrated live, virtual and constructive training capabilities.

– Sicurezza: la model-based engineering ha consentito i test durante la progettazione e la costruzione dell’aeromobile per contribuire a garantire la sicurezza prima del primo volo.

– Flessibilità per qualsiasi missione: con un software ad architettura aperta e controlli fly-by-wire digitali, il T-7A supporta l’addestramento di un’ampia varietà di fighter and bomber pilots e può evolversi al variare delle tecnologie, delle minacce e delle esigenze di addestramento”, prosegue Boeing.

“Questo primo volo con l’Air Force rappresenta l’impegno del nostro team a fornire un nuovo livello di sicurezza e addestramento per fighter and bomber pilots”, afferma Evelyn Moore, vice president and program manager, Boeing T-7 Programs.

“Questo è un momento entusiasmante per l’intero team”, ha affermato il Col. Kirt Cassell, U.S. Air Force T-7A Red Hawk program manager. “Il design digitale del Red Hawk che integra capacità di addestramento avanzate migliorerà drasticamente l’addestramento dei piloti per la prossima generazione di fighter and bomber pilots”.

“Il T-7A è passato dal firm concept ai flight testing in 36 mesi. Una combinazione di model-based engineering, 3D design and advanced manufacturing ha aumentato la qualità iniziale del 75% e ridotto le ore di assemblaggio dell’80%.

Nel 2018 l’Air Force ha assegnato a Boeing un contratto da 9,2 miliardi di dollari per 351 T-7A advanced trainers, 46 simulatori e supporto. Il T-7A sostituirà il vecchio velivolo T-38 dell’Air Force”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)