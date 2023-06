ACI World, ACI North America e TSA firmano un protocollo d’intesa per promuovere lo sviluppo dell’aviation security

Airports Council International (ACI) World, ACI North America (NA) e la U.S. Transportation Security Administration (TSA) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU) per migliorare ulteriormente lo sviluppo di aviation security operations efficienti a livello globale.

“Il protocollo d’intesa cerca di formalizzare più flussi di lavoro e garantire la continua collaborazione e promozione di global aviation security projects di interesse comune, a beneficio dei viaggiatori di tutto il mondo.

Questi flussi di lavoro includono:

– Identificare reciprocamente gli aeroporti e fornire assistenza per migliorare la security attraverso ACI Airport Excellence (APEX) in Security program and ACI World Smart Security program.

– Collaborazione a programmi di innovazione come il primo progetto globale di ACI World, AirportShare, con dati sui tempi di attesa in tempo reale da più aeroporti per passeggeri e altri consumatori attraverso un feed standard.

– Esplorazione e supporto dell’ One-Stop Security Program tra selezionate coppie di città internazionali e statunitensi. Questo programma cerca di aumentare l’efficacia della security, l’efficienza e l’esperienza del cliente eliminando i controlli di sicurezza ridondanti”, afferma ACI World.

“ACI e TSA hanno una partnership consolidata per migliorare la security negli aeroporti di tutto il mondo. Inoltre, TSA è vicepresidente dello Smart Security Management Group, guidato da ACI World per migliorare la sicurezza, l’efficienza operativa e l’esperienza dei passeggeri ai controlli di sicurezza negli aeroporti di tutto il mondo, concentrandosi sull’innovazione. Siamo lieti di formalizzare la nostra relazione per far progredire ulteriormente le aviation security operations a livello globale, mentre teniamo il passo collettivamente con la crescente domanda di viaggi aerei. La TSA continua ad essere un accanito sostenitore della visione e degli obiettivi di ACI World”, ha affermato l’ACI World Director General, Luis Felipe de Oliveira.

Kevin M. Burke, ACI-NA President and CEO, ha dichiarato: “La collaborazione è essenziale a sostegno della nostra missione condivisa di provvedere alla sicurezza e all’incolumità del pubblico in viaggio e dei lavoratori dell’aviazione. Con il nostro nuovo protocollo d’intesa tra i nostri partner TSA e ACI World, stiamo ulteriormente rafforzando i nostri sforzi per migliorare l’aviation security, promuovendo al contempo l’innovazione e l’uso della tecnologia per migliorare l’esperienza dei passeggeri attraverso la condivisione dei dati”.

“Attraverso questa partnership e collaborazione, stiamo adottando misure collettive che migliorano la sicurezza di base nel settore dell’aviazione, facendo progressi significativi verso il raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia della security, oltre a migliori esperienze per i passeggeri in tutto il sistema di trasporto globale”, ha affermato il TSA Administrator, David P. Pekoske.

Il protocollo d’intesa è stato firmato durante l’ACI EUROPE / ACI WORLD Annual General Assembly, Conference, and Exhibition a Barcellona, Spagna, che ha accolto oltre 800 delegati della comunità dell’aviazione.

(Ufficio Stampa ACI World)