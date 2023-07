ITA Airways: partito oggi il nuovo volo diretto Roma Fiumicino-San Francisco

Si è svolta oggi la Cerimonia del Taglio del Nastro del nuovo volo di ITA Airways Roma Fiumicino – San Francisco al gate E11 dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Hanno tagliato il nastro Emiliana Limosani, Chief Commercial Officer di ITA Airways e CEO di Volare, Pierluigi Di Palma, Presidente ENAC, Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, Isabella Cascarano, Senior Commercial Officer dell’Ambasciata degli Stati Uniti d’America presso l’Italia, Mario Baccini, Sindaco di Fiumicino, e Raffaello Biselli, Assessore a Commercio, Attività Produttive e Suap del Comune di Fiumicino.

“A bordo del volo inaugurale di ITA Airways Roma Fiumicino – San Francisco sono presenti Presidenti, Amministratori Delegati e proprietari di alcuni dei principali gruppi Travel italiani. Il fam trip è stato organizzato per far sperimentare in prima persona la customer experience in aeroporto e a bordo del volo operato con il nuovo Airbus A350 di ITA Airways e, in particolare, apprezzare i plus e il servizio esclusivo di bordo in classe business.

Il fam trip è stato organizzato in collaborazione con San Francisco Travel, Visit California, San Francisco International Airport e Four Seasons Hotels, che hanno offerto e curato il soggiorno e i tour a destinazione.

Il nuovo volo Roma Fiumicino – San Francisco International Airport opererà dal 1° luglio al 30 luglio 2023 con 3 frequenze settimanali ogni martedì, sabato e domenica, con partenza da Roma alle ore 09:35 ed atterraggio a San Francisco alle ore 13:15 local time, ritorno da San Francisco alle ore 15:15 local time e atterraggio a Roma Fiumicino alle ore 12:05. Dal 2 agosto al 30 settembre l’operativo sarà ogni mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica, mentre ad ottobre l’operativo sarà ogni mercoledì, venerdì e domenica”, afferma ITA Airways.

“San Francisco è una destinazione con una rilevante contribuzione di traffico a motivazione leisure e un crescente peso della componente business travel e high yield leisure.

ITA Airways inaugurando la nuova destinazione, ha soddisfatto l’elevata domanda e attesa della clientela, che ha risposto in modo positivo alla messa in vendita del volo che fin da luglio, primo mese di operatività, sta registrando tassi di riempimento molto soddisfacenti e in forte crescita.

Per il lancio della nuova destinazione, ITA Airways ha inoltre realizzato una campagna di comunicazione social con un format che parte da un semplice starting point: quando le persone vogliono avere informazioni su un nuovo viaggio che stanno per intraprendere, Googlano le loro domande. Alle più frequenti curiosità degli utenti, quindi, risponderanno alcuni esperti illustri delle due città, fra cui: Geloy Conception, Violet Witchel e Kara Harms per San Francisco, Francesco Panella, Max Mariola, Giulia Latini, Alex Di Giorgio e Matteo Acitelli per Roma”, prosegue ITA Airways.

“Per ITA Airways il 2023 è l’anno del grande investimento sul prodotto intercontinentale con l’apertura di nuove rotte da Roma Fiumicino verso gli Stati Uniti – oltre a quella su San Francisco, è stata inaugurata la rotta tra Roma e Washington dallo scorso 2 giugno – che saranno seguite dal nuovo collegamento Roma Fiumicino – Rio De Janeiro a partire dal prossimo ottobre.

L’espansione di ITA Airways sul lungo raggio rappresenta uno dei principali pilastri della strategia della Compagnia di bandiera, poiché non solo è fonte di redditività di per sé ma perché incrementa contestualmente i flussi che originano e proseguono sul breve e medio raggio, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità economica della Compagnia.

Le due nuove destinazioni intercontinentali verso gli USA sono operate su San Francisco con l’Airbus A350, Ammiraglia della Compagnia e su Washington con l’Airbus A330.

Con i voli diretti che collegano Roma Fiumicino e Milano Malpensa a New York, Boston, Washington, Miami, Los Angeles e San Francisco, ITA Airways punta a diventare il vettore di riferimento per i viaggi tra l’Italia e il Nord America.

È possibile acquistare i nuovi voli sui canali di vendita ITA Airways: il sito ufficiale ita-airways.com, il call center della Compagnia, le biglietterie degli aeroporti e le agenzie di viaggio”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways – Photo Credits: ITA Airways)